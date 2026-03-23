ETV Bharat / automobile-and-gadgets

'വിവോ വി70 എഫ്ഇ' ഇന്ത്യയിലേക്ക്: ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു; വിശദാംശങ്ങൾ

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായുള്ള ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ലൈവായിട്ടുണ്ട്. ആമസോണിലൂടെയായിരിക്കും ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

VIVO V70 FE LEAKS VIVO V70 SERIES വിവോ വി70 എഫ്ഇ വിവോ വി70 സീരിസ്
Vivo V70 FE India Launch Teased (Image credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോ വി70 എഫ്ഇ മാർച്ച് ആദ്യത്തിൽ വിവോ വി70 സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനൊപ്പം വി70 എഫ്ഇ മോഡലും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിവോ വി70 എഫ്ഇ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഇതിനിടയിൽ ഈ ഫോണിനായുള്ള ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ തത്സമയമാണ്. ഇത് ഫോണിന്‍റെ വിവിധ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലെങ്കിലും ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയ സവിശേഷതകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

വിവോ വി70 എഫ്‌ഇ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ
ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോയുടെ Vivo V70 FE ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. കുറഞ്ഞത് പച്ച, പിങ്ക് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകും. ആമസോണിലാണ് വി70 എഫ്‌ഇയുടെ ലോഞ്ചിനായി ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ആമസോണിൽ ലൈവ് ചെയ്‌തത്.

ഇത് ആമസോൺ വഴിയാണ് ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 200 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഈ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒറിജിൻഒഎസിലാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്‍റെ കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിവോ V70 FE ഏപ്രിൽ 2ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ടെക് ബ്ലോഗർ പരസ് ഗുഗ്ലാനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

8GB + 128GB, 12GB + 256GB RAM, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്നും പറയുന്നു. വിവോ V70 FE യുടെ വില ഇന്ത്യയിൽ 35,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റ് ലോഞ്ച് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകളും കിഴിച്ച് 30,000 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്താം.

മാർച്ച് 9നാണ് കമ്പനി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വിവോ V70 FE പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് ആഴ്‌ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിവോ വി70 എഫ്‌ഇ വരാനിരിക്കുന്നത്. 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് IDR 64,99,000 (ഏകദേശം 35,000 രൂപ) പ്രാരംഭ വിലയ്ക്കാണ് ഇത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എത്തിയത്. ഇത് നീല, ഇളം പർപ്പിൾ, സിൽവർ നിറങ്ങളിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

12GB വരെ LPDDR5 റാമും 512GB വരെ UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുള്ള 4nm ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K (1,260x2,800 പിക്സലുകൾ) Q10+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,900 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 449 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, IP68 + IP69 റേറ്റിങ്, 90W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് വിവോ V70 FEയുടെ ഇന്തോനേഷ്യൻ വേരിയന്‍റിന്‍റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

TAGGED:

VIVO V70 FE LEAKS
VIVO V70 SERIES
വിവോ വി70 എഫ്ഇ
വിവോ വി70 സീരിസ്
VIVO V70 FE INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.