ഹൈലൈറ്റ് 7200 എംഎഎച്ചിന്‍റെ വലിയ ബാറ്ററി! ഒറ്റച്ചാർജിൽ 40 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്കുമായി വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി; വിലയറിഞ്ഞോ?

6.67 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, 44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 7200എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, 8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും, ഐപി68, ഐപി69 റേറ്റിങ് എന്നിവയാണ് വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജിയിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

VIVO T5X PRICE VIVO T5X CAMERA വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി VIVO T5X FEATURES
Vivo T5x 5G Launched in India (Image credit: Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 1:17 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്ഫോണുമായി പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ വിവോ. വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,200 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഐപി68, ഐപി69 റേറ്റിങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 120Hz വരെ പുതുക്കൽ നിരക്കുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് വിവോ ടി5എക്‌സിലുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്‌ച ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലും വിവോ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി ലഭ്യമാവുക. ഇതിന്‍റെ 6 ജിബി + 128 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 18,999 രൂപയാണ് വില. 8 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 20,999 രൂപയും 8 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 22,999 രൂപയുമാണ് വില. മാർച്ച് 24 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, വിവോ ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോർ, എല്ലാ പങ്കാളി റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. സൈബർ ഗ്രീൻ, സ്റ്റാർ സിൽവർ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി വിൽക്കുന്നത്.

HDFC, Axis, SBI ബാങ്ക് കാർഡുകൾ, UPI എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് 2,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. Vivo T5x 5G വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആറ് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, 1,199 രൂപയുടെ ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിൽ 6 മാസത്തേക്ക് 10 OTT ആപ്പുകളിലേക്ക് സൗജന്യ പ്രീമിയം ആക്‌സസും ലഭിക്കും.

VIVO T5X PRICE VIVO T5X CAMERA വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി VIVO T5X FEATURES
Vivo is offering up to Rs. 2,000 instant discount (Image credit: Vivo)

വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ) പിന്തുണയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോണാണ്. 120Hz വരെ പുതുക്കൽ നിരക്കുള്ള 6.76-ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ എൽസിഡി പാനലും ഇതിലുണ്ട്. 200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുമെന്ന് ഈ സ്‌ക്രീൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത ഐ കംഫർട്ട് മോഡും TÜV റൈൻ‌ലാൻഡ് ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിലുണ്ട്.

വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി ഒക്‌ട-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കും. 50 എംപി Sony IMX852 സെൻസറും, 2 എംപി ബൊക്കെ ഷൂട്ടറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. മുൻവശത്ത്, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ ചാറ്റുകൾക്കുമായി 32 എംപി ക്യാമറയുമുണ്ട്.

Vivo T5x 5Gയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ 5G, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, GLELIO, QZSS, Wi-Fi, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ഗൈറോസ്‌കോപ്പ്, പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ എന്നിവ ഓൺബോർഡിലെ സെൻസറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോൺ അഞ്ച് കർശനമായ പാരിസ്ഥിതിക പരിശോധനകളിൽ വിജയിച്ചതായും മിലിട്ടറി ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായും അവകാശപ്പെടുന്നു.

Vivo T5x 5Gയിൽ 44W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,200mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 40 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 93 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 14.5 മണിക്കൂർ വരെ നാവിഗേഷൻ സമയം എന്നിവ നൽകുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിന് ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ഉണ്ട്.

