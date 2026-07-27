ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫോൺ വാങ്ങാം, ടി5 സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി വിവോ: വില 13,999 രൂപ
4 ജിബി റാമും 64 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിലാണ് 'വിവോ ടി5ഇ' ലഭ്യമാവുക. ടി5 സീരിസിലേക്ക് എത്തുന്ന നാലാമത്തെ മോഡലാണ് ഇത്.
Published : July 27, 2026 at 3:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി5 സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ മോഡലുമായി വിവോ. സീരിസിലെ നാലാമത്തെ മോഡലായ 'വിവോ ടി5ഇ' ആണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 4 ജിബി റാമുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ കോർ യൂണിസോക്ക് ചിപ്സെറ്റ്, ഒറ്റ ചാർജിൽ 47 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് നൽകുന്ന 5,500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.
വിവോ ടി5ഇ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. ഇത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും രാജ്യത്ത് വിൽക്കും. വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി, വിവോ ടി5 പ്രോ 5ജി, വിവോ ടി5എക്സ് 5ജി എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിലെ മറ്റ് മോഡലുകൾ. എൻട്രി ലെവൽ മോഡലായാണ് വിവോ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില നൽകണമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
വിവോ ടി5ഇ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
4 ജിബി റാമും 64 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിലാണ് 'വിവോ ടി5ഇ' ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് 13,999 രൂപ വില വരും. വിവോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കും. എയ്റോ ബ്ലൂ, ഷാഡോ ഗ്രേ എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുക.
Presenting the all-new T5e, with Military grade durability, longgg battery and a super smooth display, made for your #TurboLife.#vivoT5e #GetSetTurbo pic.twitter.com/nlmxJvYmlp— vivo India (@Vivo_India) July 27, 2026
വിവോ ടി5ഇ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് വിവോ ടി5ഇ. 6.74 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി+ (720 x 1,600 പിക്സൽ) എൽസിഡി ടച്ച്സ്ക്രീനാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 90Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കും.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഐപി64 റേറ്റിംഗും മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനും വിവോ ടി5ഇ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നതായി വിവോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് ടി7225 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 4 ജിബി റാമും 4 ജിബി വരെ വെർച്വൽ റാമും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി 2 ടിബി വരെ സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
ഇതിന് പിൻവശത്ത് സിംഗിൾ ക്യാമറ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇത് 8 മെഗാപിക്സലിന്റേതാണ്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 5 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഫോണിലുണ്ട്. അതേസമയം പുതിയ ഫോണിന് 15W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 5,500mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒറ്റ ചാർജിൽ 18 മണിക്കൂർ വരെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 47 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 13.5 മണിക്കൂർ വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ 28 മണിക്കൂർ വരെ വോയ്സ് കോളുകൾ എന്നിവ ഈ ഫോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് നാല് വർഷത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുന്നു.
Also Read:
- രണ്ടര ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്! കരുത്തൻ ബാറ്ററിയിൽ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ ഫോണെത്തും: ലോഞ്ച് ഉടൻ
- പിന്നിട്ടത് 85 വർഷങ്ങൾ: വാർഷിക സമ്മാനം ജീപ്പ് മെറിഡിയന്റെ എഐ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റുള്ള 85 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എസ്യുവികൾ
- ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിക്കും! പുതിയ നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ, റിപ്പോർട്ടുകൾ
- വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെ: 6,500mAh ബാറ്ററിയും 50 എംപി ക്യാമറയുമായി 'iQOO Z11 ലൈറ്റ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
- ഫോൺ കേടായോ? വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്ത് തരും: ബജറ്റ് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്കായി ലാവയുടെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ