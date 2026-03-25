9,020mAh ബാറ്ററിയിൽ കരുത്തനായി 'വിവോ ടി5 പ്രോ': ലോഞ്ച് ഉടനെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Vivo T5 Pro to be launched in India with 9000mAh battery (Image credit: Vivo India)
Published : March 25, 2026 at 8:28 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ടി4 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 6,500mAh ബാറ്ററിയും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 പ്രോസസറുമുള്ള ഫോണായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമിയായ വിവോ ടി5 പ്രോ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനിയെന്നാണ് വിവരം.

ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി, വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ ടി സീരിസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഒരു ടിപ്‌സ്റ്റർ വെളിപ്പെടുത്തി. മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ബാറ്ററി ശേഷിയുടെയും ഡിസ്‌പ്ലേയുടെയും കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഈ അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുക.

1.5K റെസല്യൂഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേയും 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫോൺ. ഇതിലെ പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡായി ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

വിവോ ടി5 പ്രോ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ
വിവോ ടി5 പ്രോ ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബരാർ (@heyitsyogesh) സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. എങ്കിലും കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 1.5K റെസല്യൂഷനും 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുമുള്ള ഒരു AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയായിരിക്കും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

വിവോ ടി4 പ്രോയുടെ ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയേക്കാൾ (120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുണ്ടായിരുന്നു) ഇത് ഒരു അപ്‌ഗ്രേഡായിരിക്കും. പുതിയ വിവോ ടി5 പ്രോ OriginOS 6-നൊപ്പം വരും. കൂടാതെ 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 9,020mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിവോ ടി4 പ്രോയുടെ 6,500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയേക്കാൾ ഇത് ഒരു വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡായിരിക്കാം.

സമീപ ലോഞ്ചുകളിലായി 9,000mAh അല്ലെങ്കിൽ 10,000mAh ബാറ്ററികളുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.പോക്കോ എക്സ് 8 പ്രോ മാക്സ് 5 ജി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് അടുത്തിടെ 9,000mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, 10,000mAh ബാറ്ററിയോടെ ഹോണർ വിൻ സീരിസ് പുറത്തിറക്കി. റിയൽമി പി4 പവർ 5G-യിലും 10,001mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്.

അതേസമയം വിവോ ടി5 പ്രോയുടെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവരവും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും നിലവിലുള്ള വിവോ ടി4 പ്രോയ്ക്ക് പകരമായി പുതിയ വിവോ ടി5 പ്രോ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് വിവോ ടി4 പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 27,999 രൂപയാണ് വില. 6.77 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ഇതിന് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 SoC യിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
50 എംപി സോണി ഐഎംഎക്സ്882 പ്രൈമറി സെൻസർ, 50 എംപി സോണി ഐഎംഎക്സ്882 പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 2 എംപി ബൊക്കെ ക്യാമറ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് വിവോ ടി4 പ്രോയിലുള്ളത്. അതേസമയം, സെൽഫികൾക്കായി, ഇതിന് 32 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ ടി5 പ്രോയിൽ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

