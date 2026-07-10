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വിവോ ടി4 ലൈറ്റിന് പിൻഗാമി വരുന്നു: 6,500mAh ബാറ്ററിയിൽ 'ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി', ലോഞ്ച് ജൂലൈ 16ന്

ടി-സീരിസിലെ പുതിയ 5ജി ഫോൺ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവുക. ലോഞ്ച് ജൂലൈ 16ന്.

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In picture: Vivo T4 Lite 5G (Image credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 2:55 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോയുടെ 'ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി' അടുത്ത ആഴ്‌ച പുറത്തിറക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടി-സീരിസിലെ പുതിയ 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവുകയെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

6,500mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ വിവോ ടി4 ലൈറ്റിന്‍റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ ടി5 ലൈറ്റ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും?
വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജിയുടെ ലോഞ്ച് ജൂലൈ 16ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിക്ക് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടും വിവോ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്‌സൈറ്റും വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജിയുടെ ലോഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പേജുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡ്‌വെയർ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ജൂലൈ 11 ന് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ലിസ്റ്റിങ് കാണിക്കുന്നു.

എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകളുള്ള ഇളം നീല, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ടീസറുകൾ സൂചന നൽകുന്നത്. വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജിയിൽ 44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുൻഗാമിയായ വിവോ ടി4 ലൈറ്റ് 5ജിയിലെ 6,000mAh ബാറ്ററിയെയും 15W ചാർജിംഗ് വേഗതയെയും അപേക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അപ്‌ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും.

കൂടാതെ, വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജിയുടെ ഡിസ്‌പ്ലേ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും നൽകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോണിന് കരുത്തേകുകയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുക.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻ ഒഎസ് 6 സ്കിൻ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി പ്രവർത്തിക്കുക. എഐ ക്രിയേഷൻ, എഐ ക്യാപ്‌ഷനുകൾ, എഐ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്റ്റ് അസിസ്റ്റ്, എഐ ഡോക്യുമെന്‍റ്‌സ്, പ്രൈവറ്റ് സ്‌പേസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി എഐ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും.

വിവോ ടി4 ലൈറ്റ് 5ജിയുടെ പിൻഗാമിയോ?
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ പുറത്തിറക്കിയ വിവോ ടി4 ലൈറ്റ് 5ജിയുടെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ടി4 ലൈറ്റ് 5ജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 9,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. 50 മെഗാപിക്സൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും 5 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ഷൂട്ടറും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റും IP64 റേറ്റിങും 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേയും ആണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ ടി4 ലൈറ്റ് 5ജിയുടെ ഫീച്ചറുകളിൽ മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിന്‍റെ വിലയിൽ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫീച്ചർ അപ്‌ഗ്രേഡിനൊപ്പം മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം വില വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. അടുത്തിടെ വിവോ നിലവിലുള്ള ചില മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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