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കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കും; 44W ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് സവിശേഷതയുമായി 'വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി'
6.74 ഇഞ്ച് HD+ LCD സ്ക്രീൻ, ഡയമെൻസിറ്റി 6300 SoC, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി, 50 MP ക്യാമറ, 44 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 6500 mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : July 16, 2026 at 1:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോയുടെ 'ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1200 nits വരെ HBM ബ്രൈറ്റ്നെസ്സുള്ള 6.74 ഇഞ്ച് HD+ LCD സ്ക്രീൻ, ഡയമെൻസിറ്റി 6300 SoC, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി, IP65 റേറ്റിങ്, ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻ ഒഎസ്, 50 MP ക്യാമറ, 44 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 6500 mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ടി-സീരിസിലെ പുതിയ 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവുക.
37 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന 44 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 6500 mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എ-ഐ ക്രിയേഷൻ, എഐ ഡോക്യുമെന്റ്, എഐ ക്യാപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി എഐ സവിശേഷതകളും പിന്തുണയ്ക്കും. വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 44W 5ജി: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 44W 5G ഫോണിന്റെ 4 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 19,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. അതേസമം 6 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 21,999 രൂപയും 6 ജിബി + 256 ജിബി മോഡലിന് 24,999 രൂപയും വിലയുണ്ട്. ജൂലൈ 22 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ വിവോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിനും ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ലഭ്യമാകും.
ലോഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി പ്രത്യേക ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്സിസ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി, എസ്ബിഐ ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 1500 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ 3 മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും ലഭിക്കും. എന്നാൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ട്വിലൈറ്റ് ഷാഡോ, വേവ് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.
|വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 44W 5ജി: വില
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|4GB + 128GB
|19,999 രൂപ
|6GB + 128GB
|21,999 രൂപ
|6GB + 256GB
|24,999 രൂപ
Ready to make the switch? Now’s the time.— vivo India (@Vivo_India) July 16, 2026
The vivo T5 Lite 44W goes on sale from 22nd July 2026.#vivoT5Lite #GetSetTurbo pic.twitter.com/lEQiTqC5V7
വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 44W 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
- 1000 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.74-ഇഞ്ച് (1600×720 പിക്സലുകൾ) HD+ 20:9 LCD സ്ക്രീൻ
- ആം മാലി-G57 MC2 GPU ഉള്ള ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 6nm പ്രോസസർ (4GB / 6GB LPDDR4x RAM, 128GB / 256GB സ്റ്റോറേജ്, മൈക്രോ എസ്ഡി ഉള്ളവ 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാവുന്ന മെമ്മറി)
- ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻ OS 6
- ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ + മൈക്രോ എസ്ഡി)
- f/1.8 അപ്പർച്ചറുള്ള സോണി സോണി IMX852-AAJH5-G / LYT505C സെൻസറുള്ള 50MP മെയിൻ ക്യാമറ, f/3.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 0.08 MP (GC6163B/SP0821) സെക്കൻഡറി സെൻസർ, LED ഫ്ലാഷ്, f/2.2 അപ്പർച്ചറുള്ള 5MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
- സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ
- 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, സ്പീക്കർ
- ഭാരം: 209g
- പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങുകൾ
- മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഈട് (MIL-STD-810H)
- 37 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 50% വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 44 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗുള്ള 6500 mAh ബാറ്ററി
- ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ
- 5G (n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41(2535-2655MHz)/n77/n78 ബാൻഡുകൾ), ഡ്യുവൽ 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, USB ടൈപ്പ്-C 2.0 കണക്റ്റിവിറ്റി
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