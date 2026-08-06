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പ്രീമിയം ഡിസൈൻ, സിംപിൾ ലുക്കിൽ 'വിവോ എസ് 2': വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റാണ് വിവോ എസ് 2ന് കരുത്തേകുന്നത്. 50 മെഗാപിക്സൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്.

VIVO S2 FEATURES VIVO S2 STORAGE വിവോ എസ് 2 VIVO S2 CAMERA
Vivo S2 Launched in India With Dimensity 7360-Turbo Chipset (Image credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 1:41 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: എസ്-ലൈനപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി വിവോ എസ് 2. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 8 ജിബി വരെ റാം പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഫോണാണ് ഇത്. 120 ഹെർട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് AMOLED സ്‌ക്രീനും വിവോ എസ് 2-ൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

50 മെഗാപിക്സൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒറിജിൻ ഒഎസ് 6 ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്‌സിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 7,050 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. വിവോ എസ് 2 ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

വിവോ എസ് 2: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

വിവോ എസ് 2ന്‍റെ 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 39,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില. 8 ജിബി + 256 ജിബി കോൺഫിഗറേഷനിലും ഉള്ള മോഡലിന് 45,999 രൂപയാണ് വില. സഫയർ ബ്ലൂ, റീഗൽ ബ്രോൺസ്, സിൽക്ക് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. വിവോ ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് വാങ്ങാം.

VIVO S2 FEATURES VIVO S2 STORAGE വിവോ എസ് 2 VIVO S2 CAMERA
Design of Vivo S2 (Image credit: Vivo)

വിവോ എസ് 2: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് വിവോ എസ് 2. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,000 നിറ്റ്സ് വരെ ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, പി 3 വൈഡ് കളർ ഗാമറ്റ്, 449 പിപി പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, വിഎം 9 ലൈറ്റ്-എമിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K (1,260 x 2,800 പിക്സലുകൾ) AMOLED സ്ക്രീൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന സ്‌ക്രീനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ബയോമെട്രിക് ഓതന്‍റിക്കേഷനായി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനറും ഉണ്ട്.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ വിവോ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 8 ജിബി എൽപിഡിഡിആർ 4 എക്സ് റാമും 256 ജിബി വരെ യുഎഫ്എസ് 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. ഇത് 8 ജിബി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റാമും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തോടെ സജ്ജീകരണമാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്.

VIVO S2 FEATURES VIVO S2 STORAGE വിവോ എസ് 2 VIVO S2 CAMERA
Vivo S2 (Image credit: Vivo)

f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50 മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും f/ 2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2 മെഗാപിക്സൽ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. f/ 2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 32 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ക്യാമറകൾ 4K റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ 5ജി, 4ജി LTA, വൈ-ഫൈ 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ, ക്യുഇസെഡ്എസ്എസ്, ബെയ്ഡൗ, ഒടിജി, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.

44W ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,050 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് വിവോ എസ് 2ൽ ഉള്ളത്. സഫയർ ബ്ലൂ, റീഗൽ ബ്രോൺസ്, സിൽക്ക് വൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. സിൽക്ക് വൈറ്റ് വേരിയന്‍റിന് 8.10 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 199 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ട്. അതേസമയം മറ്റ് രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും 7.99 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 197 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ട്. പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കുന്നു.

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