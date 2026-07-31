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ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വിവോ എസ് 1ന് പിൻഗാമി വരുന്നു: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയും സവിശേഷതകളും

വിവോ എസ് 2 രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 6ന്.

VIVO S2 DESIGN VIVO S2 EXPECTED PRICE VIVO S2 EXPECTED FEATURES വിവോ എസ് 2
Vivo S2 India Launch Date Confirmed (Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 5:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിവോ. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന് വിവോ എസ് 2 എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഫോണിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയും ചില സവിശേഷതകളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിവോയുടെ ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, വിവോ എസ് 2 ഓഗസ്റ്റ് 6ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം, വിവോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന എസ് സീരിസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവോയും ആമസോണും ഈ ഫോണിനായി വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ സമർപ്പിത ലാൻഡിങ് പേജുകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 11നാണ് ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ വിൽപ്പന എന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. വിവോ എസ് 2 ഫോണിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ഡിസൈൻ

ഈ ഫോണിന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ദൃശ്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക ടീസറുകളിൽ വിവോ എസ് 2 രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കറുപ്പ്, വെളുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്ക് പാനലിൽ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷും കാണാം. തിരശ്ചീന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഫോണിന്‍റെ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ സെൽഫി ക്യാമറയ്‌ക്കായി ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് കട്ടൗട്ടും ഉണ്ട്.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ

എന്നാൽ ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,050mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്.

ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ എസ് 2ന്‍റെ 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വേരിയന്‍റിന് 51,999 രൂപ വിലവരും. അതേസമയം 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള വേരിയന്‍റിന് 55,999 രൂപ വില വരും. എങ്കിലും ഫോണിന്‍റെ സാധ്യമായ വിലയെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ കൃത്യമായ വില വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ലോഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കണം.

വിവോ എസ് 2ന് 1.5 കെ റെസല്യൂഷനും 120 ഹെർട്സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുമുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് കർവ്‌ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പിൻ ക്യാമറ 50MP സോണി IMX852 സെൻസറും 2MP സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം. അതേസമയം സെൽഫി ക്യാമറ 32 എംപിയുടേതായിരിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68, IP69 റേറ്റിങുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിവോ എസ് 1ന് പിൻഗാമിയോ?

2019 ജൂലൈയിലാണ് വിവോ എസ് 1 പുറത്തിറക്കിയത്. ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മോഡലിന്‍റെ പിൻഗാമിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. 6.38 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഹീലിയോ പി 65 (12 എൻഎം) ചിപ്‌സെറ്റ്, 32 എംപി സെൽഫി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 17,990 രൂപയ്ക്കാണ് അന്ന് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.

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