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ഒറ്റച്ചാർജിൽ 68 മണിക്കൂർ വരെ കോളിങ് സമയം; 10,000mAhന്റെ കരുത്തൻ ബാറ്ററിയിൽ 'വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ'
10,000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് ഇത് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 68 മണിക്കൂർ വരെ കോളിങ് സമയവും 30 മണിക്കൂർ വരെ ടിക്ടോക്ക് പ്ലേബാക്കും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
Published : October 6, 2026 at 4:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവോയുടെ എസ്-ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണായ 'വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 10,000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയും ഇത് നൽകുന്നു.
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300e 5G ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 8GB വരെ റാമും ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1.5K റെസല്യൂഷനുമുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇയിലുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് എസ്-ലൈനപ്പിൽ 'വിവോ എസ് 2' പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലെത്തിയ വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ. ഈ സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ കൂടെയാണിത്. എസ്-ലൈനപ്പിലെ പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുന്നെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നെന്നും പരിശോധിക്കാം.
വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത, ഓഫർ
6GB+128GB, 8GB+ 128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ ലഭ്യമാവും. 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 38,999 രൂപയും 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 42,999 രൂപയാണ് വില. സ്റ്റെല്ലാർ ഗ്രീൻ, ടൈറ്റൻ ബ്ലാക്ക്, സെൻ വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, വിവോ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ്, മറ്റ് റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
പ്രാരംഭ ഓഫറായി, വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ്ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ശതമാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസോ ലഭിക്കും. കൂടാതെ, അധിക ചെലവില്ലാതെ 100GB Google One സ്റ്റോറേജും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. V-Shield സ്ക്രീൻ ഡാമേജ് പ്രൊട്ടക്ഷന് 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവും വാങ്ങുന്നവർക്ക് നേടാം.
വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ: സവിശേഷതകൾ
ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ) സൗകര്യമുള്ള ഒരു 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ. Android 16-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കമ്പനിയുടെ OriginOS 6 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭാവിയിൽ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ OriginOS 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും ലഭിച്ചേക്കാം. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 449 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയുമുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K (1,260X2,800 പിക്സലുകൾ) AMOLED Q10+ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. HBM (ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡ്) ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 2000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകാൻ ഈ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്.
ഇതിൽ 6nm ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300e 5G ചിപ്സെറ്റാണുള്ളത്. ഇത് 8GB വരെ LPDDR4x റാമും 128GB UFS 2.2 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇയിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. ഇതിൽ 50 മെഗാപിക്സൽ സോണി IMX852 മെയിൻ സെൻസറും 2 മെഗാപിക്സൽ സെക്കൻഡറി ബോക്കെ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 32 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന IP68, IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഗെയിമിങ് സമയത്തും താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 3800 ചതുരശ്ര മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വേപ്പർ ചേംബർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, OTG, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS എന്നിവയെല്ലാം Vivo S2 FE പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ആക്സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ഗൈറോസ്കോപ്പ് തുടങ്ങിയ സെൻസറുകളും ഇതിലുണ്ട്. 44W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 10,000mAh ബാറ്ററിയാണ് വിവോയുടെ ഈ പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.
ഇത് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 68 മണിക്കൂർ വരെ കോളിങ് സമയവും 30 മണിക്കൂർ വരെ ടിക്ടോക്ക് പ്ലേബാക്കും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 7 വർഷത്തെ സാധാരണ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 1,400 ചാർജ് സൈക്കിളുകൾക്ക് ശേഷമോ ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി കുറഞ്ഞത് 80% എങ്കിലും നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 163.9x76.5x8.69mm അളവുകളുള്ള ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 225 ഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.
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