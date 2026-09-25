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വിവോയുടെ എസ്-ലൈനപ്പിലേക്ക് രണ്ടാമൻ, 'എസ് 2 എഫ്‌ഇ' പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 6ന്

ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും 'വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ' വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. വിവോയുടെ എസ്-ലൈനപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണാണ് ഇത്. ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 6ന്.

വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ VIVO S2 FE EXPECTED PRICE VIVO S2 FE DESIGN VIVO S2 FE SPECIFICATIONS
Vivo S2 FE India Launch Date Announced; Firm Reveals Design, Availability Details and More (Image credit: Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 9:06 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് എസ്-ലൈനപ്പിൽ 'വിവോ എസ് 2' പുറത്തിറക്കിയത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360-ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഈ സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണായ 'വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ' അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വിവോ.

ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിവോ വി80 ഫോണിനൊപ്പമാവും വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ രാജ്യത്ത് പുറത്തിറക്കുക. എസ്-ലൈനപ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയും ലഭ്യതയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ബോക്‌സ് വിലയും പ്രധാന സവിശേഷതകളും ചോർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റായിരിക്കും ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുകയെന്ന് കരുതുന്നു.

ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?

വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ ഫോണിനായി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്. ഈ ഫോൺ ഒക്ടോബർ 6ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഇതിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നും മൈക്രോസൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഡിസൈൻ

പരന്ന പിൻഭാഗത്തോടുകൂടിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള മോഡലായാണ് ഇത് മൈക്രോസൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ പാനലിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഇടത് മൂലയിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് ക്യാമറ ലെൻസുകളും ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉൾപ്പെടുന്നു. വലതുവശത്തായി പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇടതുവശം പൂർണ്ണമായും ക്ലീനായി വെച്ചിരിക്കുന്നു.

OriginOS ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ പ്രത്യേക പതിപ്പോടെയാകും ഈ ഫോൺ എത്തുക എന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില, ചിപ്‌സെറ്റ്, ബാറ്ററി, ക്യാമറ ക്രമീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിലയും ചോർന്നു

വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ ഫോണിന്‍റെ ബോക്‌സ് വില ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നിരുന്നു. പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇയുടെ വേരിയന്‍റിന് 39,999 രൂപ ബോക്‌സ് വിലയുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഫോണുകളുടെ ബോക്‌സ് വില സാധാരണയായി അവയുടെ യഥാർത്ഥ റീട്ടെയിൽ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ, സൂചിപ്പിച്ച തുകയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലായിരിക്കും വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ വിപണിയിലെത്തുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പുറത്തുവരുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ

വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇ ഫോണിൽ ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300e 5G ചിപ്‌സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. LPDDR4x റാമും UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഈ ഫോണിലുണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് ഫോണിന് IP68, IP69 റേറ്റിംഗുകളും ഇതിനുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 10,000mAh ബാറ്ററിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ എസ് 2 എഫ്‌ഇയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റായി പറയപ്പെടുന്നത്. 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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