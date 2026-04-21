ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വിവോയുടെ ഫോണുകൾക്ക് വില വർധനവ്, 4000 രൂപ വരെ വർധിച്ചു: പട്ടികയിൽ ടി-സീരിസ് മുതൽ വി 70 എലൈറ്റ് വരെ

വിവോയുടെ ടി-സീരിസ് മുതൽ വൈ, വി-സീരിസ് വരെയുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് 4,000 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചു. ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ വില വർധനവ് ബാധകമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Vivo increases smartphone prices (Image Credit: Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: വിവോ, iQOO, സാംസങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല കമ്പനികളുടെയും പുതുതായി പുറത്തിറക്കുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് പതിവ് രീതിയിലുമധികം വില വർധിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിലവിലുള്ള മോഡലുകൾക്കും പതിവ് ലോഞ്ച് വിലയിൽ നിന്ന് വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു.

ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ വിവോയുടെ നിരവധി ബജറ്റ്, മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്കും വില വർധനവ് ബാധകമാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് പങ്കുവെച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, വിവോയുടെ ടി-സീരിസ് മുതൽ വൈ, വി-സീരിസ് വരെയുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് 4,000 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചു.

വിലവർധനവ് ഒന്നോ രണ്ടോ മോഡലുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ടി, വി, വൈ സീരീസുകളിലുടനീളമുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവോ ടി5 എക്‌സിനെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ എല്ലാ വേരിയന്‍റുകളുടെയും വില ഏകദേശം 4,000 രൂപയോളം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവോ T5x മോഡലിന്‍റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് ഇപ്പോൾ 22,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ഉയർന്ന വേരിയന്‍റിന് 26,999 വിലയുണ്ട്. വിവോ V-സീരിസ് ഫോണുകൾക്കും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവോ V70 ഇപ്പോൾ 44,999 രൂപയ്‌ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം V70 എലൈറ്റ് 59,999 രൂപയ്‌ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റം ഈ ഫോണുകളെ മിഡ്‌റേഞ്ചിൽ നിന്നും പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

വിവോയുടെ Y-സീരിസിലും വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ട്. വിവോ Y51 പ്രോയുടെ വിലയിൽ 3000 രൂപയാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായത്. അതിന്‍റെ പ്രാരംഭ വില ഇപ്പോൾ 27,999 ആണ്. കമ്പനിയുടെ മറ്റ് നിരവധി മോഡലുകൾക്കും ഉടൻ വില വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെമ്മറി പോലുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ വിലയും ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഫോൺ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഇത് വിലവർധനവിന് കാരണമാകും.

3,000 മുതൽ 4,000 രൂപ വരെ വില വർധിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഒരു ഫോണിനെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഇത് ഫോൺ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണയിലുമധികം വില നൽകേണ്ടിവരുന്നു. മിഡ്‌-റേഞ്ച് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റിന്‍റെ വിലയിൽ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു.

വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. അതിനാൽ, വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഫറുകൾ, കിഴിവുകൾ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഡീലുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.

Also Read:

  1. കരുത്തൻ ബാറ്ററി! ബജറ്റ്‌ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തെരയുന്നവർക്കായി റെഡ്‌മിയുടെ രണ്ട് ഫോണുകൾ; വിലയറിയാം
  2. ആപ്പിളിൽ നേതൃമാറ്റം: സിഇഒ ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു; ജോൺ ടെർനസ് സ്ഥാനമേൽക്കും
  3. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം: ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചും സ്‌കോർ ചെയ്‌ത് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ
  4. ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററി, ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 സീരിസിലേക്ക് രണ്ട് ഫോണുകൾ വരുന്നു
  5. കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകളും! 15,999 രൂപയ്‌ക്ക് 'ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി' വാങ്ങാം

TAGGED:

VIVO INCREASE SMARTPHONE PRICE
വിവോ
VIVO PHONE NEW PRICE LIST
VIVO
VIVO HIKES SMARTPHONE PRICES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.