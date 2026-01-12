ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വിൻഫാസ്റ്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾക്ക് വില കൂടും: വർധിക്കുക 1.3 ലക്ഷം വരെ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
VF6, VF7 മോഡലുകളുടെ വില ₹1.3 ലക്ഷം വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. 80,000 രൂപ മുതൽ 1.3 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് VF6, VF7ന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകൾക്ക് വില വർധിക്കുക.
Published : January 12, 2026 at 4:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം ആഭ്യന്തര വാഹന വിൽപ്പന കവിയുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കാർ ബ്രാൻഡായതായി വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ് മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൻഫാസ്റ്റ് VF6, VF7 ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളുടെ വില പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. 2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് കമ്പനി ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികൾ പുറത്തിറക്കിയത്.
വിൻഫാസ്റ്റിന്റെ VF6, VF7 മോഡലുകളുടെ വില ₹1.3 ലക്ഷം വരെ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മാസങ്ങൾക്കകം ഉയർന്ന വിൽപ്പന കൈവരിക്കാനായ വാഹനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാവാം വില വർധനവിന് കാരണം. മറ്റൊരു കാരണമായി പറയുന്നത് കമ്പനി ലോഞ്ച് വില (Introductory price) ഒഴിവാക്കിയതാണ്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും പുതുക്കിയ വില പരിശോധിക്കാം.
2026 വിൻഫാസ്റ്റ് VF6: പുതിയ വില
|2026 വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 വേരിയന്റ്
|പുതിയ വില
|പഴയ വില
|വിലയിലെ വ്യത്യാസം
|എർത്ത്
|17.29 ലക്ഷം
|16.49 ലക്ഷം
|₹80,000
|വിൻഡ്
|18.69 ലക്ഷം
|17.79 ലക്ഷം
|₹90,000
|വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി
|19.19 ലക്ഷം
|18.29 ലക്ഷം
|₹90,000
2026 വിൻഫാസ്റ്റ് VF6: പവർട്രെയിൻ
59.6kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കും ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് VF6 വിൽക്കുന്നത്. 177hp പവറും 250Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോർ ആണ് ബേസ് മോഡലായ എർത്ത് ട്രിമ്മിൽ ഉള്ളത്. അതേസമയം ടോപ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റുകളായ വിൻഡ്, വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി വേരിയന്റുകളിൽ 204hp പവറും 310Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോർ ആണ് ഉള്ളത്.
വിൻഫാസ്റ്റ് VF6ന്റെ എർത്ത് വേരിയന്റിന് 468 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 3.3 kW, 7.2 kW AC ചാർജറുകൾ, 100 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 10 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
2026 വിൻഫാസ്റ്റ് VF7: പുതിയ വില
|2026 വിൻഫാസ്റ്റ് VF7 വേരിയന്റുകൾ
|പുതിയ വില
|പഴയ വില
|വിലയിലെ വ്യത്യാസം
|എർത്ത്
|₹21.89 lakh
|₹20.89 lakh
|Rs 1 lakh
|വിൻഡ്
|₹24.69 lakh
|₹23.49 lakh
|Rs 1.2 lakh
|വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി
|₹25.19 lakh
|₹23.99 lakh
|Rs 1.2 lakh
|സ്കൈ AWD
|₹26.19 lakh
|₹24.99 lakh
|Rs 1.2 lakh
|സ്കൈ ഇൻഫിനിറ്റി AWD
|₹26.79 lakh
|₹25.49 lakh
|Rs 1.3 lakh
2026 വിൻഫാസ്റ്റ് VF7: പവർട്രെയിൻ
VF7 വേരിയന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ ബേസ് മോഡലായ എർത്ത് വേരിയന്റിന് 59.6kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 170hp പവറും 250Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതേസമയം മിഡ് സ്പെക് മോഡലുകളായ വിൻഡ്, വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ട്രിമ്മുകളിൽ 204hp പവറും 310Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുണ്ട്. ടോപ് സ്പെക് മോഡലുകൾക്ക് 70kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഇതിലും ഉയർന്ന ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് സ്കൈ, സ്കൈ ഇൻഫിനിറ്റി വേരിയന്റുകളിലും 70kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുന്നിലും പിന്നിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സജ്ജീകരണവുമായി ഇത് ജോടിയാക്കുന്നു. ഇത് 353 hp പവർ ഔട്ട്പുട്ടും 500 Nm ടോർക്കും നൽകും.
ബേസ് എർത്ത് മോഡൽ 438 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും. മിഡ് സ്പെക് മോഡലുകളായ വിൻഡ്, വിൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി 532 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും. അതേസമയം ടോപ് സ്പെക് മോഡലുകളായ സ്കൈ AWD, സ്കൈ ഇൻഫിനിറ്റി AWD 510 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകും. ഇവ 3.3kW AC, 7.2kW AC, 100kW DC ചാർജറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ചെറിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കിന് 10 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 24 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. വേഗതയേറിയ 110kW DC ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച്, 70kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 28 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10 ശതമാനം മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
