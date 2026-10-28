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വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്5 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്; ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തു
കമ്പനി പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തതും ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വാഹനം ഉടൻ വിപണിയിലെത്താനാണ് സാധ്യത.
Published : October 28, 2026 at 5:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ് 'വിഎഫ്5' ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. തങ്ങളുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ വിഎഫ്5-നായി കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പേറ്റന്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിന്റെ ഡിസൈൻ ആഗോള വിപണികളിൽ നിലവിൽ വിൽക്കുന്ന മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പുതിയ മോഡലിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ബോണറ്റ്, എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ, പുതിയ ബമ്പറുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനി അടുത്തിടെ ഫയൽ ചെയ്ത പേറ്റന്റും, ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും, വാഹനം ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു. വിയറ്റ്നാമിൽ വിഎഫ്5ന്റെ പുതുക്കിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
പേറ്റന്റ് ഡിസൈൻ
വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്5ന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായി കാണാം. ഇതിലെ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ നേർത്തതും, നിലവിലുള്ള ആഗോള മോഡലിനേക്കാൾ അൽപ്പം താഴെ നിൽക്കുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ നിലവിലെ മോഡലിൽ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾക്ക് താഴെയുണ്ടായിരുന്ന കട്ടിയുള്ള കറുത്ത ഭാഗം ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി നേർത്തതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോൾ ബമ്പറിന്റെ താഴെയുള്ള കറുത്ത ഭാഗവുമായി ലയിച്ചുചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം വാഹനത്തിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല. എങ്കിലും അലോയ് വീലുകളുടെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വശങ്ങളിലെ മറ്റ് ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളെല്ലാം നിലവിലെ മോഡലിന് സമാനമാണ്. പിൻഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, പുതിയ 'വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്5'-ൽ വലുതും വാഹനത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ വാഹനത്തിന്റെ ടെയിൽഗേറ്റിന്റെ ധ്യഭാഗത്ത് 'VinFast' എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വലതുവശത്തായി 'VinFast VF5' എന്ന ബാഡ്ജും കാണാം.
ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്5 അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി, മോട്ടോർ കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യൻ വിപണിയിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി 29.6 kWh ബാറ്ററി പാക്കും മുൻവശത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുമായാണ് വരുന്നത്. ഈ സംവിധാനം ഏകദേശം 90 hp കരുത്തും 135 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 268 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ മറ്റ് വിപണികളിൽ, 37.23 kWh ബാറ്ററി പാക്കുമായാണ് 'വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്5' വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ മുൻഭാഗത്തായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ടോർക്ക് 135 Nm ആണെങ്കിലും, പവർ ഔട്ട്പുട്ട് 136 hp ആണ്. ഇത് ഇന്തോനേഷ്യൻ മോഡലിനേക്കാൾ 46 hp കൂടുതലാണ്. ഇതിനുപുറമെ, വളരെ മികച്ച റേഞ്ചും ലഭിക്കുന്നു. ഈ കാർ 326 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ബാറ്ററി പാക്ക്, പവർട്രെയിൻ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്5 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുകയാണെങ്കിൽ, 10 ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില വന്നേക്കാം. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവി, ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇവി, മഹീന്ദ്ര XUV 3XO ഇവി പോലുള്ള മോഡലുകളുമായി മത്സരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നോ, വില എത്രയാകുമെന്നോ, എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നോ, പവർട്രെയിൻ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകുമെന്നോ വിൻഫാസ്റ്റ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
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