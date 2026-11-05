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ഒറ്റയടിക്ക് കുറച്ചത് 4.1 ലക്ഷം രൂപ! വിൻഫാസ്റ്റിന്റെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇനി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം
വില കുറച്ചെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ ഫീച്ചറുകളിലോ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലോ കമ്പനി യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
Published : November 5, 2026 at 5:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റിന്റെ 7-സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടി പർപ്പസ് വാഹനമാണ് എംപിവി 7. ഏകദേശം ആറ് മാസം മുമ്പാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ, ഉത്സവ സീസണോടനുബന്ധിച്ച് കമ്പനി ഈ ഇലക്ട്രിക് എംപിവിയുടെ വില കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.
24.49 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയ്ക്കാണ് കമ്പനി വിൻഫാസ്റ്റ് എംപിവി 7 പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 20.39 ലക്ഷം രൂപയായി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏഴ് സീറ്റുകളുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് എംപിവിയുടെ വില ഒറ്റയടിക്ക് 4.1 ലക്ഷം രൂപയാണ് കുറച്ചത്.
വില കുറച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും സംശയം സവിശേഷതകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയോ എന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ വില കുറച്ചെങ്കിലും, വാഹനത്തിന്റെ ഫീച്ചറുകളിലോ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലോ കമ്പനി യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
എതിരാളികളേക്കാൾ വില കുറയും
മൂന്ന് നിര സീറ്റുകളുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7-ന് ഉയർന്ന വിലയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വില കുറയുന്നതോടെ ഈ എംപിവി കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ വേരിയന്റിൽ മാത്രമാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7 വിൽക്കുന്നത്.
എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ പൂർണ്ണ സജ്ജമായ വേരിയന്റാണിത്. വിപണിയിൽ കമ്പനിക്ക് എതിരാളികളായുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളുടെ മോഡലുകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 9.76 ലക്ഷം രൂപ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എംപിവിക്ക്.
വിൽപ്പനതന്ത്രം
ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും വിൽപ്പനയും ഗണ്യമായി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7ന്റെ വില കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. അവതരിപ്പിച്ചത് മുതൽ വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7ന്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വിൽപ്പന അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനായി ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനായിരിക്കും കമ്പനി വില കുറച്ചത്. അതേസമയം ഉത്സവ സീസണിലാണ് ഈ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഓർക്കണം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള സമയമായതിനാൽ തന്നെ വില കുറച്ചത് കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പനതന്ത്രമായി കണക്കാക്കാം.
വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7നെ കുറിച്ച്
60.13 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻ ആക്സിലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന് കരുത്ത് പകരുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിൻ 201 bhp പവറും 280 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വെറും 9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ കാറിന് സാധിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ പരമാവധി വേഗത. ഒറ്റത്തവണ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്താൽ 517 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7ന് കഴിയും. കൂടാതെ ഇത് 6.9 kW AC ചാർജിംഗിനെയും 80 kW DC ചാർജിംഗിനെയും പിന്തുണയ്ക്കും.
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