ഇന്ത്യയിൽ നേട്ടം കൊയ്‌ത് വിയറ്റ്‌നാമീസ് കാർ കമ്പനി: 9 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റത് വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഒരു ലക്ഷം ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ

9 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന കവിയുന്ന ആദ്യ ബ്രാൻഡായി വിൻഫാസ്റ്റ്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ നേട്ടം. വർഷാവസാനത്തോടെ 27 ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലായി 35 ഡീലർഷിപ്പുകൾ തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതി.

Vietnam's VinFast Surpasses 1 Lakh EV Sales In 9 Months This Year (Image credit: VinFast India)
By IANS

Published : October 14, 2025 at 8:12 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ നേട്ടവുമായി വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന (ഇവി) നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ്. ഈ വർഷത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം ആഭ്യന്തര വാഹന വിൽപ്പന കവിയുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കാർ ബ്രാൻഡ് ആയതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് മാസങ്ങൾക്കകം തന്നെ വിൻഫാസ്റ്റിന് വിൽപ്പനയിൽ വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

2025 സെപ്റ്റംബറിൽ 13,914 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതായാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇത് കമ്പനിയുടെ വർഷത്തിലെ മൊത്തം വിൽപ്പന 1,03,884 യൂണിറ്റായി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്.

തുടർച്ചയായ 11 മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കാർ നിർമ്മാതാവായി വിൻഫാസ്റ്റ് തുടർന്നതായി കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് മാസങ്ങൾക്കകം ഉയർന്ന വിൽപ്പന കൈവരിക്കാനായത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ്.

2024 ഓഗസ്റ്റിലാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ തങ്ങളുടെ നിർമാണ പ്ലാന്‍റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ആദ്യത്തെ നിർമ്മാണ പ്ലാന്‍റിനായി കമ്പനി 4,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ 16,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കളം പിടിക്കാനുള്ള ഫിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഒരുക്കത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

VinFast VF6 and VF 7 (Image credit: VinFast India)

ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികളായ വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്7 (VinFast VF7), വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് 6 (VinFast VF6) എന്നിവയാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 50,000 എസ്‌യുവികൾ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതാണ് പ്ലാന്‍റ്. 2025ന്‍റെ അവസാന പാദത്തിൽ ഉയർന്ന വിൽപ്പന നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൂടെ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. 2025 കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശ്രദ്ധേയമായ റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനിയെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

"ഉപഭോക്താക്കൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അതുവഴി വിയറ്റ്നാമിന്‍റെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പരിവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു,"വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് ഗ്ലോബൽ ഡെപ്യൂട്ടി സിഇഒ ഡുവോങ് തി തു ട്രാങ് പറഞ്ഞു.

VinFast VF7 (Image credit: VinFast India)

വിയറ്റ്‌നാമിലെ കണക്കുകൾ:

2025ന്‍റെ ആദ്യ മൂന്ന് പാദങ്ങളിൽ മാത്രം വിയറ്റ്നാമിന്‍റെ "ദേശീയ ഇലക്ട്രിക് കാർ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന VF 3 മോഡൽ വിയറ്റ്‌നാമിൽ മാത്രം 31,386 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. അതേസമയം 30,956 യൂണിറ്റ് VF 5 മോഡലും വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമിലെ വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ വിൽപ്പനയിൽ VF 6 മോഡലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 2025ൽ ഇതുവരെ 4,425 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യത്തെ ഷോറൂം ഗുജറാത്തിൽ:

2025 ജൂലൈ 25നാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഷോറൂം തുറക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി വകഭേദങ്ങളായ വിഎഫ് 6, വിഎഫ് 7 എന്നിവ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് തൂത്തുക്കുടിയിൽ കമ്പനി പ്ലാന്‍റ് ആരംഭിച്ചത്. വർഷാവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ 27-ലധികം നഗരങ്ങളിലായി 35 ഡീലർഷിപ്പുകൾ തുറക്കാനാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.

