കാർ വിപണി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ വിൻഫാസ്റ്റ്: വിശദമായി

ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങി വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ്. നിലവിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ VF6, VF7 എന്നീ ഇലക്ട്രിക് കാർ മോഡലുകൾ മാത്രമേ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ.

VinFast EVO 200 Electric Scooter (Photo - VinFast)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റിന് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ VF6, VF7 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലായ വിഎഫ്5 കൂടെ പുറത്തിറക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ പതിവ് തെറ്റിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൂടെ പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് വിൻഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ.

2026ന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കാനാണ് പദ്ധതി. അതും ദീർഘകാല വിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വരുന്ന സമർപ്പിത ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാണ ലൈൻ നിർമ്മിക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

വിൻഫാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികൾ വിൻഫാസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ സിഇഒ ഫാം സാൻ ചൗ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാ. "വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്ലാന്‍റിലായിരിക്കും ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക" എന്നും "ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഉൽ‌പാദന ലൈനിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കമ്പനി ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്"എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് പുറത്തിറക്കില്ല. മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രത്യേകമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഫോർ വീലർ പ്ലാന്‍റിന്‍റെ വാർഷിക ശേഷി 150,000 യൂണിറ്റായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. അതേസമയം കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഇരുചക്ര വാഹന വ്യാപാരം വളരെ വലിയ തോതിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ശേഷി വിഭാവനം ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതി. എന്നാൽ ഈ ശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയപരിധിയെക്കുറിച്ചോ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചോ കമ്പനി ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിപണിയിലെ മത്സരത്തെ മറികടക്കുന്നതിനും ബാറ്ററികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിതരണക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പുതിയ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തിയും സമയക്രമവും അനുസരിച്ച്, പൊതു താൽപ്പര്യ വ്യവഹാരം (PLI), PM E-Drive തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾക്കുള്ള യോഗ്യതയും കമ്പനി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ കുറിച്ച് വളരെ വിപുലമായ ഗവേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്‌കൂട്ടറുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രാദേശിക ഉപയോഗ രീതികൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സാധാരണ യാത്രാ ദൂരങ്ങൾ, വില സംവേദനക്ഷമത എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും വിൻഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറുകൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ളതും വോളിയം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

