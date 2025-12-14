Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇനി 'കുട്ടി' ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബൈക്കിൽ പറ പറക്കാം; വിഡ ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ബ്രാൻഡായ വിഡയാണ്, തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഡ DIRT.E K3 പുറത്തിറക്കിയത്.

VIDA DIRT E K3 ELECTRIC BIKE VIDA DIRT E K3 VIDA DIRT E K3 AVAILABILITY VIDA
The Vida DIRT.E K3 (Vida World)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കുട്ടി ഡ്രൈവർമാർക്കായ്‌ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിപണയിലെത്തും. ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ബ്രാൻഡായ വിഡയാണ്, തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഡ DIRT.E K3 പുറത്തിറക്കിയത്. നാല് മുതൽ 10 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വാഹനമാണിത്. വലിയ ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു 'മോട്ടോർസൈക്കിളിങ്' ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

69,990 രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വില. ആദ്യത്തെ 300 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിലയിൽ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചുവപ്പ്, വെള്ള, പർപ്പിൾ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ബൈക്കുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. വിഡയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ബുക്കിങ് നടത്താവുന്നതാണ്. 2026 ജനുവരി പകുതി മുതൽ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കും. ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, കോഴിക്കോട്, പൂനെ, ജയ്‌പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഡെലിവറി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. 2025ലെ റെഡ് ഡോട്ട് അവാർഡും 2026ലെ CES ഇന്നൊവേഷൻ അവാർഡും DIRT.E K3യ്‌ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിഡ അവകാശപ്പെടുന്നു.

വിലലഭ്യതനിറങ്ങൾ

69,990 രൂപ

(ആദ്യത്തെ 300 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധകം)

  • ബെംഗളൂരു
  • കോഴിക്കോട്
  • ഡൽഹി
  • ജയ്‌പൂർ
  • പൂനെ
  • ചുവപ്പ്
  • വെള്ള
  • പർപ്പിൾ

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുട്ടിയുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് വിഡ DIRT.E K3 യുടെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ സീറ്റ് ഉയരവും വീൽബേസും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ബൈക്കിൻ്റെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും സസ്‌പെൻഷനുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബൈക്കിനുള്ള ഓപ്ഷണൽ ആക്‌സസറികളായി അവ വാങ്ങാമെന്നും വിഡ പറയുന്നു.

വിഡ DIRT.E K3യുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകള്‍

സവിശേഷതകള്‍ വിശദാംശങ്ങൾ
ബാറ്ററിഎൻഎംസി, ലിഥിയം-അയോൺ, 0.36kWh (360 wh)
ചാർജർ ഇൻപുട്ട്, ചാർജർ ഔട്ട്പുട്ട്230V, 4A @ 42V DC
ബാറ്ററി ചാർജിങ് സമയംഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ 20-80 ശതമാനം
മോട്ടോർഹബ് മോട്ടോർ
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡിസ്‌ക്ആക്‌സസറി മാത്രം
ത്രോട്ടിൽതമ്പ് ത്രോട്ടിൽ
വ്യത്യസ്‌ത മോഡുകളിലെ പരമാവധി വേഗത
  • 1= 7 -8 കി.മീ/മണിക്കൂർ
  • 2= ​​16-17 കി.മീ/മണിക്കൂർ
  • 3=23- 25 കി.മീ/മണിക്കൂർ
വീൽബേസ്
  • ചെറുത് -751 മി.മീ
  • ഇടത്തരം- 834 മി.മീ
  • വലുത് - 912 മിമി
പിൻ ബ്രേക്ക് ഡിസ്‌ക് 160 മി.മീ | ഫ്ലാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡിസ്‌ക്
സീറ്റ് ഉയരം
  • ചെറുത്-454 മി.മീ
  • ഇടത്തരം-544 മിമി
  • വലുത്-631 മിമി
കർബ് വെയ്റ്റ് 22 കിലോ

42 V DC ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെ 0.36kWh NMC ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 20 ശതമാനം മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും. മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ബൈക്കിന് സാധിക്കും. കൂടാതെ 22 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. 751mm, 834mm, 912mm എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വീൽബേസ് ലഭിക്കും. അതേസമയം, ചെറുത്, ഇടത്തരം, വലുത് എന്നീ വലുപ്പങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 454mm, 544mm, 631mm എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഉയരം.

ALSO READ: 158 bhp എഞ്ചിൻ കരുത്ത്, ചീറിപ്പായും; വിപണി കീഴടക്കാൻ വരുന്നു 'കിയ സെൽറ്റോ 2026'

TAGGED:

VIDA DIRT E K3 ELECTRIC BIKE
VIDA DIRT E K3
VIDA DIRT E K3 AVAILABILITY
VIDA
VIDA DIRT E K3 FOR KIDS INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.