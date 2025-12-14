ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇനി 'കുട്ടി' ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബൈക്കിൽ പറ പറക്കാം; വിഡ ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ബ്രാൻഡായ വിഡയാണ്, തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഡ DIRT.E K3 പുറത്തിറക്കിയത്.
December 14, 2025
ഹൈദരാബാദ്: കുട്ടി ഡ്രൈവർമാർക്കായ് പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിപണയിലെത്തും. ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ബ്രാൻഡായ വിഡയാണ്, തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഡ DIRT.E K3 പുറത്തിറക്കിയത്. നാല് മുതൽ 10 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനമാണിത്. വലിയ ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു 'മോട്ടോർസൈക്കിളിങ്' ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
69,990 രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വില. ആദ്യത്തെ 300 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിലയിൽ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചുവപ്പ്, വെള്ള, പർപ്പിൾ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ബൈക്കുകള് ലഭ്യമാണ്. വിഡയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്കിങ് നടത്താവുന്നതാണ്. 2026 ജനുവരി പകുതി മുതൽ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കും. ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, കോഴിക്കോട്, പൂനെ, ജയ്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഡെലിവറി സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. 2025ലെ റെഡ് ഡോട്ട് അവാർഡും 2026ലെ CES ഇന്നൊവേഷൻ അവാർഡും DIRT.E K3യ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിഡ അവകാശപ്പെടുന്നു.
|വില
|ലഭ്യത
|നിറങ്ങൾ
69,990 രൂപ
(ആദ്യത്തെ 300 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധകം)
കുട്ടിയുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് വിഡ DIRT.E K3 യുടെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ സീറ്റ് ഉയരവും വീൽബേസും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ബൈക്കിൻ്റെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും സസ്പെൻഷനുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബൈക്കിനുള്ള ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറികളായി അവ വാങ്ങാമെന്നും വിഡ പറയുന്നു.
വിഡ DIRT.E K3യുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകള്
|സവിശേഷതകള്
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ബാറ്ററി
|എൻഎംസി, ലിഥിയം-അയോൺ, 0.36kWh (360 wh)
|ചാർജർ ഇൻപുട്ട്, ചാർജർ ഔട്ട്പുട്ട്
|230V, 4A @ 42V DC
|ബാറ്ററി ചാർജിങ് സമയം
|ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ 20-80 ശതമാനം
|മോട്ടോർ
|ഹബ് മോട്ടോർ
|ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക്
|ആക്സസറി മാത്രം
|ത്രോട്ടിൽ
|തമ്പ് ത്രോട്ടിൽ
|വ്യത്യസ്ത മോഡുകളിലെ പരമാവധി വേഗത
|വീൽബേസ്
|പിൻ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക്
|160 മി.മീ | ഫ്ലാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക്
|സീറ്റ് ഉയരം
|കർബ് വെയ്റ്റ്
|22 കിലോ
42 V DC ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെ 0.36kWh NMC ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 20 ശതമാനം മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും. മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ബൈക്കിന് സാധിക്കും. കൂടാതെ 22 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. 751mm, 834mm, 912mm എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വീൽബേസ് ലഭിക്കും. അതേസമയം, ചെറുത്, ഇടത്തരം, വലുത് എന്നീ വലുപ്പങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 454mm, 544mm, 631mm എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഉയരം.
