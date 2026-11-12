ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പാർക്കിങിൽ സ്കൂട്ടർ തിരഞ്ഞ് വലയേണ്ട; 'ഫൈൻഡ് മൈ സ്കൂട്ടർ' ഫീച്ചറുമായി വെസ്പയുടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ
സ്പ്രിന്റ് എസ്, പ്രിമാവേര, പ്രിമാവേര ടെക് എന്നിവയാണ് വെസ്പ ഈ ശ്രേണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോഡലുകൾ. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : November 12, 2026 at 1:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വെസ്പ ആഗോള വിപണിക്കായി പുതിയ മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. വെസ്പ സ്പ്രിന്റ് എസ്, വെസ്പ പ്രിമാവേര, വെസ്പ പ്രിമാവേര ടെക് എന്നിവയാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയ മോഡലുകൾ. വെസ്പ പിന്തുടരുന്ന ഡിസൈനും മോണോകോക്ക് ഷാസിയും പേരിടൽ രീതിയും അതേപടി നിലനിർത്തിയാണ് പുതിയ മോഡൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
എങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിൻ ലഭിക്കുന്നു. വെസ്പ സ്പ്രിന്റ് എസും വെസ്പ പ്രിമാവേരയും ഒരേ പവർട്രെയിനാണ് പങ്കിടുന്നത്. ഇവയുടെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ഡിസൈൻ
ഈ മൂന്ന് സ്കൂട്ടറുകളിലും വെസ്പയുടെ തനതായ ഡിസൈൻ ശൈലി അതേപടി നിലനിർത്തിയത് കാണാം. കമ്പനിയുടെ സാധാരണ (ICE) സ്കൂട്ടറുകളും പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം സൈലൻസറിന്റെ അഭാവം ആണ്. ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളിൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഇല്ല.
എല്ലാ സ്കൂട്ടറുകളിലും പൂർണ്ണമായും എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്ത് 110-സെക്ഷൻ ടയറും പിൻവശത്ത് 120-സെക്ഷൻ ടയറും ഉൾപ്പെടുന്ന 12/11 വീൽ സജ്ജീകരണമാണ് ഇവയിലുള്ളത്. ഈ മൂന്ന് സ്കൂട്ടറുകളിലും മുന്നിൽ 200 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിന്നിൽ 140 mm ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 'പ്രിമാവേര ടെക്' മോഡലിൽ സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.
ബാറ്ററിയും പവർട്രെയിനും പെർഫോമൻസും
വെസ്പ സ്പ്രിന്റ് എസിനും വെസ്പ പ്രിമാവേരയ്ക്കും സമാനമായ 3.1kW ശേഷിയുള്ള മോട്ടോറും 2.3kWh ശേഷിയുള്ള ഊരിമാറ്റാവുന്ന ബാറ്ററി പായ്ക്കും ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 2.7 kW പവറും 200 Nm പീക്ക് ടോർക്കും നൽകുന്നു. രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകൾക്കും മണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനാകും കൂടാതെ WMTC മാനദണ്ഡപ്രകാരം 68 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും ലഭിക്കും.
500 W ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവയ്ക്ക് 111 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.
അതേസമം ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ശ്രേണിയിലെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ വെസ്പ പ്രിമാവേര ടെക് 4.2kW ശേഷിയുള്ള വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ മോട്ടോറും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3.6kW തുടർച്ചയായ പവർ നൽകുന്ന മോട്ടോറുമുണ്ട്. ഈ വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് വെസ്പ പ്രിമാവേര ടെക്കിന് WMTC സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 80 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്നു.
മറ്റ് സവിശേഷതകൾ
സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയോട് കൂടിയ 4.3 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കീലെസ് ഇഗ്നിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഇതിന് ലഭിക്കും. ഇതിൽ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ ആദ്യ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പിന്നീട് പണം നൽകി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
താക്കോൽ ഹോളിൽ ഇട്ട് തിരിച്ച് വാഹനം സ്റ്റാർട്ടോ ഓഫോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബട്ടൺ അമർത്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് കീലെസ് ഇഗ്നിഷൻ. ഇതിന് പുറമെ, പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂട്ടർ എവിടെയാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറായ 'ഫൈൻഡ് മൈ സ്കൂട്ടർ' സവിശേഷത കൂടെ ലഭിക്കും. ഇക്കോ, പവർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റൈഡ് മോഡുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രിമാവേര ടെക്കിന് 130 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.
നിലവിൽ വെസ്പ, വെസ്പ എസ് തുടങ്ങിയ ഇന്റേണൽ കംബഷൻ എഞ്ചിൻ മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ശ്രേണിയെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമോ, എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല.
ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെസ്പയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ബജാജിന്റെ ചേതക് ശ്രേണിയിലുള്ള മോഡലുകളുമായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം, ഇവയുടെ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണരീതിയും ഏറെക്കുറെ സമാനമാണ്. കൂടാതെ, ഹീറോ, ടിവിഎസ്, ഹോണ്ട, സുസുക്കി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഏഥർ, റിവർ തുടങ്ങിയ മുൻനിര സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെയും മോഡലുകളുമായും ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടി വരും.
Also Read: