എൺപതിന്റെ നിറവിൽ വെസ്പ: പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ആകർഷക ഡിസൈനുമായി പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുതിയ സ്കൂട്ടർ
വെസ്പ Tech 80th 125 സിസി, 150 സിസി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. എന്നാൽ ഇവ 100 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ.
Published : April 24, 2026 at 8:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വെസ്പ 80-ാം വാർഷികാഘോഷം കൊണ്ടാടുകയാണ്. 80-ാം വാർഷിക നിറവിൽ കമ്പനി "Vespa Tech 80th" എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 125 സിസി, 150 സിസി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. ഇതിന്റെ 125 സിസി മോഡലിന് 1,86,750 രൂപയും 150 സിസി മോഡലിന് 1,99,440 രൂപയും ആണ് വില.
കമ്പനിയുടെ നിലവിലുള്ള ലൈനപ്പിലെ ആധുനിക സ്കൂട്ടറുകളുമായി ക്ലാസിക് വെസ്പയുടെ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിമിതമായതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ 100 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ അവ മോട്ടോപ്ലെക്സിലൂടെയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയും വിൽക്കപ്പെടും.
Vespa Tech 80th: ഡിസൈൻ
1940-കളിലെ ആദ്യകാല വെസ്പ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ വെർഡെ പാസ്റ്റെല്ലോ പെയിന്റ് ഷേഡാണ് പുതിയ Tech 80th ഡിസൈനിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ചരിത്രപരമായ ആർക്കൈവുകളിൽ നിന്ന് വെസ്പ മോഡലുകൾക്കായി എടുത്ത ആദ്യത്തെ സിംഗിൾ-കളർ ഓപ്ഷനാണ് പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ കളർ ടോണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഷീൽഡ് ട്രിം, മിററുകൾ, പില്യൺ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ, സ്വിച്ച് ഗിയർ സറൗണ്ടുകൾ, ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ലിങ്കേജ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്കൂട്ടറിന്റെ ബോഡി-കളർ ഡീറ്റെയിലിങ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോസി ബോഡി പാനലുകൾ സാറ്റിൻ-ഫിനിഷ് ആക്സന്റുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ലളിതമായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ആകർഷകവും കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നതുമാണ്.
സീറ്റ്, ഹാൻഡിൽബാറുകൾ, ഫ്ലോർബോർഡ് ഇൻസേർട്ടുകൾ എന്നിവയിൽ കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഡിസൈനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സീറ്റിൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റിച്ചിങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സവിശേഷത വീൽ ഡിസൈനാണ്. ഇത് 1946 ലെ യഥാർത്ഥ വെസ്പ 98 ൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതായി തോന്നുന്നു. ഡയമണ്ട് കട്ട് ചാനലുകളുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വെർഡെ പാസ്റ്റെല്ലോ ഫിനിഷാണ് റിമ്മുകളിൽ ഉള്ളത്.
80-ാം വാർഷികം ഓർമിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രൈപ്പ് മുൻവശത്തെ ഏപ്രണിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിൻവശത്ത് '80 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വെസ്പ എസ്റ്റി. 1946' എന്ന ബാഡ്ജും ഉണ്ട്. 'Tech 80th' എന്ന പേര് വെസ്പയുടെ ആരാധകർക്കായി നൽകിയതാണെന്നും, ഇത് ദൈനംദിന യാത്രയേക്കാൾ കൂടുതലായി വെസ്പയെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. മോഡൽ സ്റ്റൈൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തിത്വം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മോഡലാണ് തങ്ങളുടെ 80-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ Vespa Tech 80th എന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
