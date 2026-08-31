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രണ്ട് ക്ലിക്കിൽ മീറ്റിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, സമ്മറിയും വിവർത്തനവും നൽകാൻ പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾ: കൈത്തണ്ടയിൽ അണിയാവുന്ന സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി

മീറ്റിങ് റെക്കോർഡിങും ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങും സവിശേഷതകളും സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു ഉപകരണമാണ് ആർക്ക് നോട്ട്. രണ്ട് ക്ലിക്കിലൂടെ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നിർത്താനും ഇതിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

അർബൻ ആർക്ക് നോട്ട് URBAN ARC NOTE PRICE URBAN ARC NOTE FEATURES SMART FITNESS BAND
URBAN Launches New AI Smart Fitness Band Arc Note (Image Credit: URBAN)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 5:37 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ ടെക് ബ്രാൻഡായ അർബൻ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഫിറ്റ്നസ് ഉത്‌പന്നമായ ആർക്ക് നോട്ട് (Arc Note) പുറത്തിറക്കി. ഫിറ്റ്‌നസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സ്‌ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ് ആണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഐ മീറ്റിങ് സ്‌മാർട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൈത്തണ്ടയിൽ ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നത് മുതൽ മീറ്റിങിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നതിന്‍റെ സമ്മറി നൽകുന്ന ജോലികൾ വരെ നിർവഹിക്കും.

മീറ്റിങ് റെക്കോർഡിങും ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങും സവിശേഷതകളും സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു ഉപകരണമാണ് ആർക്ക് നോട്ട്. രണ്ട് ക്ലിക്കിലൂടെ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നിർത്താനും ഇതിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക സെൻസറുകൾ ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർക്ക് നോട്ട്: വില, ലഭ്യത

6,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് വില വരുന്നത്. ഇതിനായുള്ള അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 1,000 രൂപയുടെ കിഴിവും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് 5,999 രൂപയ്‌ക്ക് വാങ്ങാം.

സെപ്റ്റംബർ 7 മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. പ്രധാനമായും വിദ്യാർഥികൾ, ബിസിനസുകാർ, മറ്റ് ജോലിക്കാർ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അർബൻ ഓൺലൈൻ, അംഗീകൃത വ്യാപാര പങ്കാളികൾ, പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകൾ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ അർബൻ ആർക്ക് നോട്ട് ലഭ്യമാകും.

ഫിറ്റ്‌മെസ് ട്രാക്കിങ് മുതൽ റെക്കോർഡിങ് വരെ

സ്‌ക്രീൻ രഹിതമാണെങ്കിലും കൈത്തണ്ടയിൽ ധരിച്ചാൽ ഫിറ്റ്‌മെസ് ട്രാക്കിങ് മുതൽ റെക്കോർഡിങ് വരെയുള്ള ജോലികൾ ഇത് പൂർത്തിയാക്കും. ആൻഡ്രോയ്‌ഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കും. മുഴുവൻ സമയവും ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങും നൽകും. ഹൃദയമിടിപ്പ്, SpO₂, ഉറക്കം, സമ്മർദ്ദം എന്നിവയാണ് ഈ സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡ് നിരീക്ഷിക്കുക. ട്രാക്ക് ചെയ്‌ത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവിന്‍റെ ആരോഗ്യ പാറ്റേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകും.

ഫുൾചാർജിൽ 15 ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം

ഒറ്റച്ചാർജിൽ 15 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും 30 ദിവസം വരെ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈയും നൽകും. മഴ, വിയർപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഇതിൽ IPX68 റേറ്റിങ് ഉണ്ട്. ആർക്ക് നോട്ട് സ്‌മാർട്ട് ബാൻഡിൽ ആറ് സെൻസറുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് സൗജന്യമായി മീറ്റിങ് റെക്കോർഡിംഗ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, വിവർത്തനം, മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ്, മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്, ഹെൽത്ത്-ട്രാക്കിംഗ് കഴിവുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആർക്ക് നോട്ടിനൊപ്പം മറ്റ് മോഡലുകളും

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആർക്ക് നോട്ടിനൊപ്പം, അർബൻ ആർക്ക് പ്രോയും ആർക്ക് ഗോയും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് പ്രോയുടെ വില 3,999 രൂപയാണ്. ഇതിൽ AI ഫീച്ചറുകളും 110-ലധികം സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ ബാറ്ററി 30 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ആർക്ക് ഗോയുടെ വില 2,999 രൂപയാണ്. ഇത് ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 45 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും നൽകുന്നു. ആർക്ക് ഗോ ആരോഗ്യ പ്രേമികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ്, SpO₂, ഉറക്കം, സമ്മർദ്ദം, പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഇതിൽ മുഴുവൻ സമയവും നിരീക്ഷിക്കും. 110+ സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകൾ, 45 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവയും ഇത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും.

മോഡൽവില
ആർക് നോട്ട്Rs 6,999
ആർക് പ്രോRs 3,999
ആർക് ഗോRs 2,999

അർബൻ ആർക്ക് നോട്ട്: സവിശേഷതകൾ

  • എഐ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: റെക്കോർഡുചെയ്‌ത സംഭാഷണങ്ങളെ വാചകമാക്കി മാറ്റുന്നു. മീറ്റിങോ മറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്‌ത സംഭാഷണമോ വാക്കുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
  • ലൈവ് ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ: 17ലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കുള്ള പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഉപകരണം വരുന്നത്. ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകളിലുടനീളം സംഭാഷണങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യും. മീറ്റിങുകളിൽ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ സംഭാഷണങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
  • മീറ്റിങ് മിനിറ്റ്സ്: റെക്കോർഡ് ചെയ്‌ത സംഭാഷണം മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്കായി എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിന്‍റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം കാണിക്കുന്നു.

ഓട്ടോ മൈൻഡ് മാപ്പ്: വിഷയങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു വിഷ്വൽ മൈൻഡ് മാപ്പിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ ചർച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

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