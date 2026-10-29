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ക്രോൾ അസിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകൾ: പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിൽ കെടിഎമ്മിന്റെ പുതുക്കിയ '200 ഡ്യൂക്ക്'
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഹാർഡ്വെയർ, പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് കെടിഎമ്മിന്റെ പുതുക്കിയ 200 ഡ്യൂക്കിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ.
Published : October 29, 2026 at 10:29 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉയർന്ന പ്രകടനവും മികച്ച സ്റ്റൈലും നൽകുന്ന ജനപ്രിയ നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ ബൈക്കാണ് കെടിഎമ്മിന്റെ 200 ഡ്യൂക്ക്. ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് രാജ്യത്തെ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 2.07 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് ഡൽഹിയിൽ ലഭ്യമാവുക. രാജ്യത്തെ വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിൽ വിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ടാകും.
മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതുക്കിയ പതിപ്പിന് ഏകദേശം 1,552 രൂപ കൂടുതലാണ്. പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഹാർഡ്വെയർ, പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ എന്നീ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ 200 ഡ്യൂക്കിൽ കാണാം. റൈഡ്-ബൈ-വയർ ത്രോട്ടിൽ, ക്വിക്ഷിഫ്റ്റർ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ക്രോൾ അസിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
|മോഡൽ
|പുതിയ വില
|പഴയ വില
|വിലയിലെ
വ്യത്യാസം
|കെടിഎം 200 ഡ്യൂക്ക്
|Rs 2,07,140
|Rs 2,05,588
|Rs 1,552
200cc വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 'പവർ-ടു-വെയ്റ്റ്' അനുപാതമുള്ള ഈ ബൈക്കിൽ, 24.7 bhp പവർ നൽകുന്ന അതേ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഒരു ഡീലർഷിപ്പിൽ ഈ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഒരു ഡീലർഷിപ്പിൽ ഈ ബൈക്ക് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ 200 ഡ്യൂക്കിന് മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തൊക്കെ പുതുതായി ലഭിക്കുമെന്നും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
അത്യാധുനിക സവിശേഷതകൾ
പുതിയ കെടിഎം 200 ഡ്യൂക്കിൽ 'റൈഡ്-ബൈ-വയർ' ത്രോട്ടിൽ, ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ 'ക്വിക്ക്-ഷിഫ്റ്റർ' 'ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ', 'റൈഡ് മോഡുകൾ' തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെടിഎമ്മിന്റെ റേസിങ് അധിഷ്ഠിത ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാഗമായ ഈ സവിശേഷതകൾ, നേരത്തെ കമ്പനിയുടെ വലിയ ശേഷിയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിരുന്നത്.
റൈഡ്-ബൈ-വയർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ 'സ്ട്രീറ്റ്', 'റെയിൻ' എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റൈഡ് മോഡുകൾ ലഭിക്കുന്നു. യാത്രാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പവർ ഡെലിവറി ക്രമീകരിക്കാനും, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ വഴി പിൻചക്രത്തിന്റെ ഗ്രിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനും റൈഡർക്ക് സാധിക്കും. ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഗിയറുകൾ മാറ്റാൻ (അപ്ഷിഫ്റ്റിംഗിനും ഡൗൺഷിഫ്റ്റിംഗിനും) 'ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്-ഷിഫ്റ്റർ' സഹായിക്കുന്നു.
മെച്ചപ്പെടുത്തിയ TFT ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, റൈഡ് മോഡുകൾ, ക്വിക്ക്-ഷിഫ്റ്റർ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കേറിയ ട്രാഫിക്കിൽ, ഇടയ്ക്കിടെ വാഹനം നിർത്തുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ റൈഡർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ക്രോൾ അസിസ്റ്റ്' ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, 43 mm WP USD ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച ഹാർഡ്വെയറുകളും ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
ലിക്വിഡ് കാർബൺ, സ്ലേറ്റ് ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ കെടിഎം 200 ഡ്യൂക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ ലിക്വിഡ് കാർബൺ നിറം ബൈക്കിന് പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ലുക്ക് നൽകുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഫിനിഷ് ഈ മോഡലിൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നത്. ബൈക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന്, കൂടുതൽ വീതിയുള്ള 150-സെക്ഷൻ പിൻ ടയറും 320 mm ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് റോട്ടറും ആണ്.
എഞ്ചിനിൽ മാറ്റമില്ല
പുതിയ കെടിഎം 200 ഡ്യൂക്കിൽ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ അതേ 199cc, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 25 PS പവറും 19.3 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിനിൽ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണുള്ളത്. ഉയർന്ന ആർപിഎമ്മുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഡ്യൂക്ക് 200ന്റേത്. ഇതിനൊപ്പം ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ കൂടി ചേർത്തതോടെ, ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാകും.
ഡിസൈനും മുൻ മോഡലിന് സമാനം
ബൈക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്റ്റീൽ ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിമിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബൈക്കിന് മുന്നിലും പിന്നിലും 17 ഇഞ്ച് വീലുകളാണുള്ളത്. മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനിലും മാറ്റമില്ല. ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനത്തിലും മാറ്റങ്ങളില്ല. മുന്നിൽ 320mm ഡിസ്കും പിന്നിൽ 240mm ഡിസ്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 5 ഇഞ്ച് TFT കൺസോൾ, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ/SMS അലേർട്ടുകൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോളുകൾ, സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. ഈ സവിശേഷതകൾ മുൻ മോഡലിന് സമാനമാണ്.
വേഗതയ്ക്കും പ്രകടനത്തിനും പേരുകേട്ടത്
മികച്ച ആർപിഎം പ്രകടനവും ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ലഭിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ പവറും കാരണം കെടിഎം 200 ഡ്യൂക്ക് ബൈക്ക് പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഡലാണ്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ റൈഡ് മോഡുകൾ, ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഉപയോഗപ്രദമായ ഫീച്ചറുകൾ KTM ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കും.
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