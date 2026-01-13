ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യുടെ 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കി. ചെറിയ അപ്ഡേറ്റുകളോടെയാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ചും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ള യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മോഡലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഷേക്ക് ബ്ലാക്ക്, പർപ്പിൾ ഹേസ് കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ 2.20 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം ട്രിപ്പ് ടീൽ ഗ്രീൻ, റേവ് റെഡ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 2.23 ലക്ഷം രുപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വില വരും. മുൻ വിലകളേക്കാൾ ഏകദേശം 2,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതിന്റെ എഞ്ചിനും ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക്....
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350: എഞ്ചിൻ
സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ 350 സിസി നിരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350. കൂടുതൽ മോഡലുകൾക്ക് കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ ഈ സവിശേഷത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ, ക്ലാസിക് 350, ബുള്ളറ്റ് 350 മോഡലുകളാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ള സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത 350 സിസി മോഡലുകൾ.
349 സിസി 349 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ജെ-സീരിസ് എഞ്ചിനാണ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യുടെ 2026 മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 20.2 ബിഎച്ച്പി പവറും 27 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹണ്ടർ 350 മോഡലിൽ അവതരിപ്പിച്ച അതേ അപ്ഡേറ്റ് പുതിയ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യിലും ലഭിക്കും. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടിന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണിത്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യുടെ 2026 മോഡലിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ട് ആണ് ലഭിക്കുക.
ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350 ൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും പിൻ മോണോഷോക്കും ഉണ്ട്. 300 എംഎം ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസുള്ള 270 എംഎം റിയർ ഡിസ്കും ബ്രേക്കിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലിലും 16 ഇഞ്ച് റിയർ വീലിലും ആണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരുന്നത്.
