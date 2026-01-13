ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സംവിധാനത്തോടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ പുതിയ ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350: വിലയിൽ മാറ്റമില്ല, വിശദമായി...

സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സംവിധാനവും, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ള യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടും റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ പുതിയ ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350 മോഡലിലുണ്ട്.

NEW GOAN CLASSIC 350 PRICE 2026 GOAN CLASSIC 350 FEATURES 2026 GOAN CLASSIC 350 ENGINE ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350
Updated Royal Enfield Goan Classic 350 Launched in India (Image credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യുടെ 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കി. ചെറിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളോടെയാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ചും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ള യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മോഡലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഷേക്ക് ബ്ലാക്ക്, പർപ്പിൾ ഹേസ് കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ 2.20 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം ട്രിപ്പ് ടീൽ ഗ്രീൻ, റേവ് റെഡ് വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 2.23 ലക്ഷം രുപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വില വരും. മുൻ വിലകളേക്കാൾ ഏകദേശം 2,000 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതിന്‍റെ എഞ്ചിനും ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക്....

റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350: എഞ്ചിൻ
സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ 350 സിസി നിരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350. കൂടുതൽ മോഡലുകൾക്ക് കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ ഈ സവിശേഷത വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ, ക്ലാസിക് 350, ബുള്ളറ്റ് 350 മോഡലുകളാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ള സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത 350 സിസി മോഡലുകൾ.

349 സിസി 349 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ജെ-സീരിസ് എഞ്ചിനാണ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യുടെ 2026 മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 20.2 ബിഎച്ച്പി പവറും 27 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5 സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഹണ്ടർ 350 മോഡലിൽ അവതരിപ്പിച്ച അതേ അപ്‌ഡേറ്റ് പുതിയ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യിലും ലഭിക്കും. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടിന്‍റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണിത്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350യുടെ 2026 മോഡലിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ട് ആണ് ലഭിക്കുക.

ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350 ൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും പിൻ മോണോഷോക്കും ഉണ്ട്. 300 എംഎം ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌കും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസുള്ള 270 എംഎം റിയർ ഡിസ്‌കും ബ്രേക്കിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലിലും 16 ഇഞ്ച് റിയർ വീലിലും ആണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരുന്നത്.

Also Read:

  1. ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്‍റെ കരുത്തും ഡിസൈൻ അപ്‌ഡേറ്റും, ഒപ്പം പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളും: ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
  2. കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയുമായി സുസുക്കിയുടെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ: ഇ-ആക്‌സസിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും
  3. വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവികൾക്ക് വില കൂടും: വർധിക്കുക 1.3 ലക്ഷം വരെ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
  4. വോൾവോ EX60 ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു: വരുന്നത് പുതിയ ആർക്കിടെക്‌ചറിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി
  5. EXCLUSIVE: ചാന്ദ്രയാൻ-4 മുതൽ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ വരെ: ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ജെ എ കമലാകർ

TAGGED:

NEW GOAN CLASSIC 350 PRICE
2026 GOAN CLASSIC 350 FEATURES
2026 GOAN CLASSIC 350 ENGINE
ഗോവൻ ക്ലാസിക് 350
2026 ROYAL ENFIELD GOAN CLASSIC 350

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.