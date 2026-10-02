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ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ; വിശദമായി
വിവോ, ഓപ്പോ, മോട്ടോറോള തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളാണ് 2026 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 2, 2026 at 5:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നിരവധി പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലും നിരവധി ഫോണുകളാണ് ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി വരുന്നത് ആഘോഷ സീസണായതിനാൽ തന്നെ, ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഒട്ടനവധി പുതിയ ഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. വിവോ, ഓപ്പോ, മോട്ടോറോള എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും, അവയെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ F35 സീരിസ് (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 5)
ഒക്ടോബർ 5ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ F35 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. സെൽഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, മികച്ച നിർമ്മാണ നിലവാരം എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ വരുന്നതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഓപ്പോ എഫ്35, എഫ്35 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള F33 സീരിസിന്റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന F35 സീരിസ്. വലിയ ബാറ്ററിയും അൾട്രാ-വൈഡ് സെൽഫി ക്യാമറയുമായിരിക്കും ഈ സീരിസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K LTPS OLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 Gen 5 പ്രൊസസർ, 10,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഓപ്പോ F35 പ്രോയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ വില വിവരങ്ങളും അടുത്തിടെ ചോർന്നിരുന്നു. ടിപ്സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധരി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോയുടെ 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപയാണ് ബോക്സ് എംആർപി വരുന്നത്. അതേസമയം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന വില 44,000 രൂപയ്ക്കും 50,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ എഫ്35 മോഡലിന്റെ 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 67,999 രൂപയാണ് ബോക്സ് എംആർപി വരുന്നത്. അതേസമയം 6GB + 128GB വേരിയന്റിന് വിൽപ്പന വില 37,999 രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ബോക്സ് എംആർപിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന വിലയെന്നും, ഇത് ലോഞ്ച് വില അല്ലെന്നതും ഓർക്കണം.
വിവോ വി80 (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 6)
പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വിവോ ജനപ്രിയ 'V' സീരീസിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ വി80 ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇത് ഒക്ടോബർ 6ന് രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കും. വിവോ വി70-യുടെ പിൻഗാമിയായി എത്താൻ പോകുന്ന മോഡലാണ് വി80. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ, ക്യാമറ, ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മികച്ച ക്യാമറ, ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 107 കോടി നിറങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ, 5000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് 1.5K OLED സ്ക്രീൻ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ, 50 മെഗാപിക്സൽ നൈറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, Zeiss വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 92-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഓട്ടോഫോക്കസും ഉള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന വി സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.
90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,200mAh ബാറ്ററി ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി-സീരീസ് ഫോണുകളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി ശേഷിയാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഫോൺ മുഴുവനായും ചാർജ് ചെയ്യാനാവും. തുടർച്ചയായി 14 മണിക്കൂർ വരെ നാവിഗേഷനും 39.5 മണിക്കൂർ വരെ ലോക്കൽ വീഡിയോ പ്ലേബാക്കും ഇതിൽ സാധ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിലയിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക എന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് എക്സിൽ പങ്കിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, വിവോ വി80-യുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവില 63,000 രൂപയായിരിക്കും. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു. 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 63,000 രൂപയും, 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 70,000 രൂപയും, 8GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റിന് 80,000 രൂപയും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിവോ എസ്2 എഫ്ഇ (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 6)
വി80-യുടെ ലോഞ്ചിനൊപ്പം ഇതേ ദിവസം മറ്റൊരു ഫോണും കൂടെ പുറത്തിറക്കാൻ വിവോ ഒരുങ്ങുന്നു. എസ്-ലൈനപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോണായ 'വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ' ഒക്ടോബർ 6ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും. ഒറിജിൻഒഎസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300e 5G ചിപ്സെറ്റ്, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ, LPDDR4x റാമും UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും, IP68-IP69 റേറ്റിങുകൾ, 10,000mAh ബാറ്ററി, 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറ എന്നിവയാണ് വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ.
വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ ഫോണിന്റെ ബോക്സ് വില ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നിരുന്നു. പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇയുടെ വേരിയന്റിന് 39,999 രൂപ ബോക്സ് വിലയുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഫോണുകളുടെ ബോക്സ് വില സാധാരണയായി അവയുടെ യഥാർത്ഥ റീട്ടെയിൽ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ, സൂചിപ്പിച്ച തുകയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലായിരിക്കും വിവോ എസ് 2 എഫ്ഇ വിപണിയിലെത്തുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6
ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിവോയുടെ മറ്റൊരു ഫോണും ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. കമ്പനിയുടെ പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വിവോ എക്സ് ഫോൾഡ് 6 ആണ് ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോൺ. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ വിവോ വി80, വിവോ എസ്2 എഫ്ഇ ഫോണുകൾക്കൊപ്പം കമ്പനി ഇത് പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 8.02 ഇഞ്ച് ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയും 5000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കവർ ഡിസ്പ്ലേ 6.51 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ളതും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ളതുമായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കവർ സ്ക്രീനിന്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കായി മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 സൂപ്പർ എഡിഷൻ ചിപ്സെറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. OIS പിന്തുണയുള്ള 200MP Samsung HPB മെയിൻ സെൻസർ ഇതിന്റെ ക്യാമറ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ
ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോണാണ് മോട്ടോറോളയുടെ എഡ്ജ് 70 നിയോ. ഇന്ത്യയിലെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് 17 ബീറ്റ സൈൻ-അപ്പ് പേജിൽ ഈ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോൺ ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. അനാവശ്യ ആപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി മോട്ടോറോളയുടെ 'ക്ലീൻ ആൻഡ്രോയിഡ്' അനുഭവം ഈ ഫോൺ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്ലിം ഡിസൈനും ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 3 പ്രോസസറും 6GB റാമും ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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