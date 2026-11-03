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ഫോൺ മാറ്റാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ബജറ്റ് മോഡലുകൾ മുതൽ വമ്പന്മാർ വരെ; നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കിടിലൻ ഫോണുകൾ
മോട്ടോറോള, വിവോ, ഷവോമി, വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, പോക്കോ, ടെക്നോ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ പുതിയ ഫോണുകളാണ് രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
Published : November 3, 2026 at 11:29 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോ F35 സീരിസ്, വിവോ V80 സീരിസ്, വിവോ S2 FE, റെഡ്മി 17C 5G, ഇൻഫിനിക്സ് GT 50 പ്രോ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോഞ്ചുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നിട്ടുണ്ട്. നവംബർ മാസത്തിലും പ്രീമിയം, മിഡ്-റേഞ്ച്, ബജറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആഘോഷ സീസണായതിനാൽ തന്നെ, ഒട്ടനവധി പുതിയ ഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്താൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. മോട്ടോറോള, വിവോ, ഷവോമി, വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, പോക്കോ, ടെക്നോ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ പുതിയ ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. എങ്കിലും പല ഫോണുകളുടെയും ലോഞ്ച് തീയതികൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
പുതിയ ഫോണുകളിൽ ഫാസ്റ്റ്-റിഫ്രഷ് ഡിസ്പ്ലേകൾ, കരുത്തുറ്റ പ്രോസസറുകൾ, വലിയ ബാറ്ററികൾ, 200MP വരെ സെൻസർ ശേഷിയുള്ള ക്യാമറകൾ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും, അവയെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27
മോട്ടോറോളയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഫോണായ 'സിഗ്നേച്ചർ 27' ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നവംബർ 5ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 പ്രൊസസറിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്യാമറ സംവിധാനത്തിൽ 200 എംപി പെരിസ്കോപ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 50MP സോണി LYTIA സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഗ്ലാസ്-സെറാമിക് ബോഡിയും അത്യാധുനിക കൂളിങ് സംവിധാനവും ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സിഗ്നേച്ചർ 27ന് പുറമെ, യൂറോപ്പിൽ ഇതിനകം വിപണിയിലുള്ള 'മോട്ടോ G47 പവർ 5G' നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയേക്കാം. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 പ്രോസസർ, 33W ചാർജിംഗ് ശേഷിയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 3 പ്രോസസർ, 144Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയുള്ള മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 നിയോ 5G മോഡലും മോട്ടോറോള ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.
വിവോ X500 സീരിസ്
വിവോ തങ്ങളുടെ X500 സീരിസ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ X500 5G, X500 പ്രോ, X500 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 സീരീസ് പ്രോസസറുകളും, വേഗതയേറിയ OLED ഡിസ്പ്ലേകളും, ടെലിഫോട്ടോ സെൻസറുകളുള്ള ക്യാമറകളും ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. X500 പ്രോ മാക്സിൽ 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും 8,000mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. വിവോ X500 പ്രോയിൽ 2K 144Hz ഡിസ്പ്ലേയും 64MP പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറയും ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, V80 FE, Y32 5G എന്നീ ഫോണുകളും വിവോ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. V80 FE-യിൽ 200MP ക്യാമറയും 7,200mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. Y32 5G-യിൽ 8,000mAh ബാറ്ററിയും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 2 പ്രോസസറും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, ഷവോമി
റിയൽമി 17 പ്രോ സീരീസിലെ ഫോണുകളിൽ 10,000mAh വരെ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോഡലിൽ 200MP മെയിൻ ക്യാമറയും 165Hz ഡിസ്പ്ലേയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വൺപ്ലസ് 16R മോഡലിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസർ, AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,500mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 'ഇന്ത്യ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് 2026'-ൽ വെച്ച് ഷവോമി 18 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷവോമി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 പ്രോസസറാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് രണ്ടാമതൊരു ഡിസ്പ്ലേയും, രണ്ട് 200MP സെൻസറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ബജറ്റ് ഫോണുകൾ
പോകോ X8s 5G, വോബിൾ സ്പീഡ് 5G, ഐടെൽ A300 പ്ലസ്, ടെക്നോ സ്പാർക്ക് 50C എന്നീ ബജറ്റ് വിലയിലുള്ള ഫോണുകളും ഈ മാസം വിപണിയിലെത്തിയേക്കാം. ബജറ്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി 120Hz ഡിസ്പ്ലേകളും വലിയ ബാറ്ററികളും 5G സൗകര്യവും ഉള്ള ഫോണുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവയുടെ കൃത്യമായ വില, ലഭ്യത, മറ്റ് സവിശേഷതകൾ കമ്പനികളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇതിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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