ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരെ: നവംബറിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം

വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, iQOO, മോട്ടോറോള, ഓപ്പോ, ലാവ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളാണ് നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. വിശദമായി...

SMARTPHONE LAUNCHES IN NOVEMBER IQOO 15 ONEPLUS 15 OPPO FIND X9
Upcoming Smartphones in November 2025 (Image credit: ETV Bharat via iQOO, OnePlus, Motorola, Lava mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 5:43 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾ നടന്ന ഒരു വർഷമാണിത്. ഓരോ മാസവും വിവിധ കമ്പനികൾ വിവിധ വില വിഭാഗത്തിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ചൈനയിൽ നിരവധി ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇവയിൽ പലതും 2025 നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുകയാണ്.

പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരെ നവംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ചിലതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതികൾ കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയുടെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, iQOO, മോട്ടോറോള, ഓപ്പോ, ലാവ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളാണ് 20-25 നവംബറിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നും ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

വൺപ്ലസ് 15:
(ലോഞ്ച് തീയതി: നവംബർ 13)
ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും വൺപ്ലസ് 15. ഈ മാസം ആദ്യം ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത ഈ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നവംബർ 13ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ബാറ്ററി, ഫ്ലാറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് ഇത് ചൈനയിലെത്തിയത്. 165Hz ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി അരങ്ങേറുന്ന ആദ്യത്തെ വൺപ്ലസ് ഫോണാണിത്. മുൻ മോഡലുകൾക്ക് 120Hz പാനലാണ് നൽകിയത്. വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽമാക്‌സ് ഇമേജ് എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്:
(ലോഞ്ച്: നവംബർ)
ഓപ്പോയുടെ ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്. ഇത് ഡിസൈനിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർ ഒഎസ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് ഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 പ്രോസസർ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും.

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് എഐ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഹാസൽബ്ലാഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇവയുടെ ക്യാമറകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് X9ന് 6.59 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും 7025mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ വേരിയന്‍റിന് 7500mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. പ്രീമിയം ഡിസൈൻ, മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്യാമറകൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

iQOO 15:
(ലോഞ്ച് തീയതി: നവംബർ 26)
ഗെയിമർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് iQOO 15. ശക്തമായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പുമായാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാഫിക്‌സിനായി ഒരു പ്രത്യേക ക്യു3 ഗെയിമിങ് പ്രോസസറും ഇതിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 8 കെ വിസി ഹീറ്റ് പ്ലേറ്റും അടുത്ത തലമുറ ഗെയിമിങ് വിഷ്വലുകൾക്ക് റേ-ട്രേസിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്‌ഡ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ഇത് മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ വൺപ്ലസ് 15ന് ശേഷം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പുമായി വരുന്ന മറ്റൊരു ഫോണായിരിക്കാം ഇത്. 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിലുണ്ടാകും.

മോട്ടോ G67 പവർ:
(ലോഞ്ച് തീയതി: നവംബർ 5)
മോട്ടോ G67 പവർ നവംബർ 5നാണ് പുറത്തിറക്കുക. മോട്ടോ G67 പവറിൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 2 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മറ്റ് സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കമ്പനി ലോഞ്ചിനോടടുപ്പിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിട്ടേക്കാം.

റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ:
(ലോഞ്ച്: നവംബർ)
റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ നവംബർ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Ricoh GR Optics-മായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്രാൻഡിന്‍റെ ആദ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ. ചൈനീസ് എതിരാളിയെപ്പോലെ, ഹൈപ്പർവിഷൻ എഐ ചിപ്പുമായി ജോടിയാക്കപ്പെടുന്ന ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പ് ഈ മോഡലിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്‍റെ ചൈനീസ് വേരിയന്‍റിൽ 144Hz ഡിസ്‌പ്ലേയും 7000mAh ബാറ്ററിയും ഉള്ള 6.79-ഇഞ്ച് QHD+ സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.

ലാവ അഗ്നി 4:
(ലോഞ്ച്: നവംബർ)
ബിഐഎസിൽ ലാവ അഗ്നി 4 ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വൈകാതെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ ഡിസ്‌പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്‌സെറ്റ്, 7000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടീസർ അനുസരിച്ച്, ഈ ഫോൺ മെറ്റൽ ബോഡിയും മെറ്റാലിക് ഫിനിഷും ഉപയോഗിച്ച് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുൻ മോഡലിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയേക്കാൾ അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചുവെന്ന് പറയാം. ഇതിന് ഒരു തിരശ്ചീന ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം 25,000 രൂപയായിരിക്കും ലാവ അഗ്നി 4ന്‍റെ വില.

