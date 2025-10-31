ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വരെ: നവംബറിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം
വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, iQOO, മോട്ടോറോള, ഓപ്പോ, ലാവ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളാണ് നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. വിശദമായി...
Published : October 31, 2025 at 5:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾ നടന്ന ഒരു വർഷമാണിത്. ഓരോ മാസവും വിവിധ കമ്പനികൾ വിവിധ വില വിഭാഗത്തിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ചൈനയിൽ നിരവധി ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇവയിൽ പലതും 2025 നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുകയാണ്.
പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വരെ നവംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ചിലതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതികൾ കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയുടെ ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വൺപ്ലസ്, റിയൽമി, iQOO, മോട്ടോറോള, ഓപ്പോ, ലാവ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളാണ് 20-25 നവംബറിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഏതൊക്കെ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നും ഏതൊക്കെ തീയതികളിലാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് 15:
(ലോഞ്ച് തീയതി: നവംബർ 13)
ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് ഉള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും വൺപ്ലസ് 15. ഈ മാസം ആദ്യം ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നവംബർ 13ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ബാറ്ററി, ഫ്ലാറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് ഇത് ചൈനയിലെത്തിയത്. 165Hz ഡിസ്പ്ലേയുമായി അരങ്ങേറുന്ന ആദ്യത്തെ വൺപ്ലസ് ഫോണാണിത്. മുൻ മോഡലുകൾക്ക് 120Hz പാനലാണ് നൽകിയത്. വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽമാക്സ് ഇമേജ് എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Stay tuned: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 29, 2025
The new identity of power.
Revealing November 13. #OnePlus15 pic.twitter.com/tvrggPQacW
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്:
(ലോഞ്ച്: നവംബർ)
ഓപ്പോയുടെ ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്. ഇത് ഡിസൈനിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർ ഒഎസ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും രണ്ട് ഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 പ്രോസസർ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും.
📸50MP Periscope Telephoto— OPPO (@oppo) October 31, 2025
🎨 True Color Camera
🖼️ Unmatched Clarity
Experience the night portrait master — #OPPOFindX9Series pic.twitter.com/OgICLOvrBv
അഡ്വാൻസ്ഡ് എഐ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഹാസൽബ്ലാഡുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇവയുടെ ക്യാമറകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് X9ന് 6.59 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയും 7025mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ വേരിയന്റിന് 7500mAh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. പ്രീമിയം ഡിസൈൻ, മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്യാമറകൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
iQOO 15:
(ലോഞ്ച് തീയതി: നവംബർ 26)
ഗെയിമർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് iQOO 15. ശക്തമായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പുമായാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാഫിക്സിനായി ഒരു പ്രത്യേക ക്യു3 ഗെയിമിങ് പ്രോസസറും ഇതിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6 ലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 8 കെ വിസി ഹീറ്റ് പ്ലേറ്റും അടുത്ത തലമുറ ഗെയിമിങ് വിഷ്വലുകൾക്ക് റേ-ട്രേസിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ഇത് മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ വൺപ്ലസ് 15ന് ശേഷം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പുമായി വരുന്ന മറ്റൊരു ഫോണായിരിക്കാം ഇത്. 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിലുണ്ടാകും.
iQOO 15: color variants confirmed so far for India. https://t.co/bm9DW5Db3S pic.twitter.com/3nwa1DtFg3— Mukul Sharma (@stufflistings) October 31, 2025
മോട്ടോ G67 പവർ:
(ലോഞ്ച് തീയതി: നവംബർ 5)
മോട്ടോ G67 പവർ നവംബർ 5നാണ് പുറത്തിറക്കുക. മോട്ടോ G67 പവറിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 2 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കമ്പനി ലോഞ്ചിനോടടുപ്പിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിട്ടേക്കാം.
The moto g67 POWER debuts in stunning PANTONE™ shades — Cilantro, Parachute & Blue Curacao.— Motorola India (@motorolaindia) October 30, 2025
Cozy, bold, and effortlessly refined.
Powered by a 7000mAh Silicon Carbon battery & a 50MP Sony LYT-600 camera with 4K recording.
Launching 5th Nov on Flipkart & https://t.co/azcEfy1Wlo. pic.twitter.com/1jObU8BoQm
റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ:
(ലോഞ്ച്: നവംബർ)
റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ നവംബർ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Ricoh GR Optics-മായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് റിയൽമി ജിടി 8 പ്രോ. ചൈനീസ് എതിരാളിയെപ്പോലെ, ഹൈപ്പർവിഷൻ എഐ ചിപ്പുമായി ജോടിയാക്കപ്പെടുന്ന ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്പ് ഈ മോഡലിനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ 144Hz ഡിസ്പ്ലേയും 7000mAh ബാറ്ററിയും ഉള്ള 6.79-ഇഞ്ച് QHD+ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും.
Performance that looks as good as it feels.— realme (@realmeIndia) October 31, 2025
With Snapdragon 8 Elite Gen 5 power, Hyper Vision+ AI chip, and a 2K 7000nit display, the #realmeGT8Pro defines performance built to lead.
Know More: https://t.co/8V5VLzDHfN https://t.co/uvEpSlAKND#SnapWithoutRules #realmexRICOHGR… pic.twitter.com/9heHsfGTJG
ലാവ അഗ്നി 4:
(ലോഞ്ച്: നവംബർ)
ബിഐഎസിൽ ലാവ അഗ്നി 4 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വൈകാതെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 ചിപ്സെറ്റ്, 7000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ടീസർ അനുസരിച്ച്, ഈ ഫോൺ മെറ്റൽ ബോഡിയും മെറ്റാലിക് ഫിനിഷും ഉപയോഗിച്ച് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുൻ മോഡലിന്റെ രൂപകൽപ്പനയേക്കാൾ അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചുവെന്ന് പറയാം. ഇതിന് ഒരു തിരശ്ചീന ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം 25,000 രൂപയായിരിക്കും ലാവ അഗ്നി 4ന്റെ വില.
Forged from metal—because plastic dreams shatter 🔥🔥🔥🔥#Agni4 #ComingSoon #LavaMobiles pic.twitter.com/Y7TyLecCiF— Lava Mobiles (@LavaMobile) October 30, 2025
Also Read:
- ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും, വൺപ്ലസ് 15 വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതി അറിഞ്ഞോ...
- നത്തിങ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടെ: ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി 'ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്'; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ
- രണ്ട് കിടിലൻ പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി ഓപ്പോ: ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ആഗോളവിപണിയിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും
- ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സ്മാർട്ട് കെയ്സുകൾ, 108 എംപി ക്യാമറ: എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ 2 വരുന്നു; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ