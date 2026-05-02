മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മുതൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പും ഫോൾഡബിളും വരെ: ഈ മാസം കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ലോഞ്ചുകൾ
വിവോ, ഓപ്പോ,വൺപ്ലസ്, മോട്ടോറോള, iQOO തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്, മിഡ് റേഞ്ച്, ഫോൾഡബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോണുകളാണ് 2026 മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. വിശദമായി അറിയാം...
Published : May 2, 2026 at 12:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിരവധി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്, മിഡ് റേഞ്ച്, ഫോൾഡബിൾ ഉൾപ്പെടെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാസമാണ് 2026 മെയ്. വിവോയും ഓപ്പോയും അവരുടെ 'അൾട്രാ' സീരിസിൽ ശക്തമായ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ സീരിസ് പുതിയ 'ലൈറ്റ്' വേരിയന്റുമായാണ് തിരിച്ച് വരാനൊരുങ്ങുന്നത്.
ഫ്ലിപ്പ് ഫോൺ പ്രേമികൾക്കായി മോട്ടറോള റേസർ 70 സീരിസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, iQOO Z11, വിവോ വൈ600 പ്രോ പോലുള്ള ആകർഷകമായ ബദലുകളും ലഭ്യമായേക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ക്യാമറയിലും ബാറ്ററിയിലും വലിയ അപ്ഗ്രേഡുമായാണ് വരുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5, മീഡിയടെക് ചിപ്സെറ്റുകൾ എന്നിവയുമായി വരുന്ന പുതിയ ഫോണുകൾ പെർഫോമൻസ്, ക്യാമറ, ബാറ്ററി എന്നിവയിൽ ഒരു പ്രധാന അപ്ഗ്രേഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കും.
വിവോ X300 അൾട്ര, വിവോ X300 FE (ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് 6)
വിവോ X300 അൾട്രയും അതിന്റെ ഫാൻ എഡിഷനും (X300 FE) മെയ് 6ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പുറത്തിറക്കും. 3nm പ്രോസസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസറാണ് വിവോ X300 അൾട്രയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും HDR10+ പിന്തുണയുമുള്ള 6.82 ഇഞ്ച് 2K LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. ക്യാമറയാണ് ഫോണിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. 200MP മെയിൻ സെൻസർ, 3.7x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 200MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ, Zeiss ഒപ്റ്റിക്സുള്ള 50MP അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ് എന്നിവയുടെ സംയോജനം ഇതിൽ കാണാം.
ദൂരെ നിന്ന് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പകർത്താൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ബാറ്ററി ഏകദേശം 6600mAh ആണ്. 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OriginOS 6 സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആയിരിക്കും പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. അതേസമയം വിവോ X300 FE അൾട്ര മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും. അൾട്രയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാകും. രണ്ട് മോഡലുകളും ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s (മെയ് 2026)
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയും മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രൊസസറായിരിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർ ഒഎസ് 16-നെ ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3600nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.82 ഇഞ്ച് LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത.
200MP പ്രൈമറി, 200MP 3x ടെലിഫോട്ടോ, 50MP 10x ടെലിഫോട്ടോ, 50MP അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. 100W വയർഡ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ 7050mAh ബാറ്ററിയായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഫൈൻഡ് X അൾട്രാ മോഡലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയുടെ ഒരു കോംപാക്റ്റ് വേരിയന്റായിരിക്കും ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3600nits ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഉള്ള 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500s ചിപ്സെറ്റ്, ട്രിപ്പിൾ 50MP ക്യാമറ സജ്ജീകരണം (മെയിൻ + അൾട്രാവൈഡ് + 3x ടെലിഫോട്ടോ), 80W ചാർജിംഗുള്ള 7025mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ6, നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റ് (ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് 7)
മെയ് മാസം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ6, നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റ് എന്നീ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നോർഡ് സിഇ6ൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ്, 6.7 ഇഞ്ച് 144Hz അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അതേസമയം ഇത്തവണ നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റും പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നോർഡ് സിഇ5 സീരീസ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം, 'ലൈറ്റ്' മോഡൽ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുകയാണ്. നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റ്: നോർഡ് സിഇ5 സീരീസ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം, 'ലൈറ്റ്' മോഡൽ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്നു. നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അപെക്സ് ചിപ്സെറ്റ്, 6.7 ഇഞ്ച് 144Hz ഐപിഎസ് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ, 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, 7000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 16ൽ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക.
വിവോ വൈ600 പ്രോ: വിവോ വൈ600 പ്രോ ഇതിനകം ചൈനയിൽ ലഭ്യമാണ്. മെയ് മാസത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 10,200mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. 6.83 ഇഞ്ച് 120Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300e പ്രോസസർ, ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒറിജിൻഒഎസ് 6, IP68/IP69 റേറ്റിങ് എന്നിവയുള്ള ഈ ഫോൺ ഔട്ട്ഡോർ, ഹെവി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. 50MP പിൻ ക്യാമറകളും 32MP മുൻ ക്യാമറകളും മികച്ചതാണ്. ഇത് മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മോട്ടോ റേസർ 70 സീരിസ് (മെയ് 2026)
ഏപ്രിലിൽ ആഗോളതലത്തിൽ റേസർ 70 സീരിസ് (റേസർ 70, റേസർ 70 പ്ലസ്, റേസർ 70 അൾട്രാ) മോട്ടറോള പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് ലഭ്യമാകാൻ ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7450X ചിപ്സെറ്റ്, 6.9 ഇഞ്ച് LTPO AMOLED ഇന്റേണൽ, 3.6 ഇഞ്ച് കവർ സ്ക്രീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളുമായി ആയിരിക്കും മോട്ടോ റേസർ 70 പുറത്തിറക്കുക. റേസർ 70 പ്ലസിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 3 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒരു വലിയ കവർ സ്ക്രീനും ലഭിക്കും. റേസർ 70 അൾട്രാ: സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് പ്രോസസർ, 7 ഇഞ്ച് ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേ, 68W ചാർജിംഗുള്ള 5000mAh ബാറ്ററി, മെച്ചപ്പെട്ട ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി, ഡിസൈൻ എന്നിവ ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനായിരിക്കും.
iQOO Z11 ലൈറ്റ് (മെയ് 2026)
iQOO Z11ന്റെ ആഗോള വേരിയന്റ് മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വേരിയന്റിൽ 6.83-ഇഞ്ച് 165Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ (5000 nits ബ്രൈറ്റ്നസ്), മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 (അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ), 90W ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 9020mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also Read:
- സ്മാർട്ട്ഫോൺ വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു, വൺപ്ലസ് മുതൽ നത്തിങ് വരെ ലിസ്റ്റിൽ: വർധനവ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾക്കും
- 131 സ്പോർട്സ് മോഡുകൾ, സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ: സിഎംഎഫിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് വരുന്നു
- പുതിയ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനിൽ iQOO നിയോ 10: വിലയും ഓഫറുകളും
- ക്വാൽകോമിന്റെ വാർഷിക പരിപാടി മെയ് ആദ്യം: 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 പ്രോസസർ' പുറത്തിറക്കുമോ?