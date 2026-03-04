ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ; വിശദമായി

റിയൽമി, iQOO, മോട്ടോറോള, ഓപ്പോ, നത്തിങ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫോണുകളാണ് മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. വിശദമായി അറിയാം...

NOTHING PHONE 4A MOTOROLA EDGE 70 FUSION REALME NARZO POWER 5G SMARTPHONE LAUNCHES IN MARCH 2026
Upcoming Smartphone Launches In March 2026 (Image Credit: Realme, Nothing, Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 8:09 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ നിരവധി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾ 2026ന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടന്നുകഴിഞ്ഞു. ഓരോ മാസവും വിവിധ കമ്പനികൾ വിവിധ വില വിഭാഗത്തിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുകയാണ്. മാർച്ച് മാസവും നിരവധി ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾക്ക് സാക്ഷിയാവാനിരിക്കുകയാണ്. റിയൽമി, മോട്ടറോള, നത്തിങ്, ഓപ്പോ, iQOO തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലോഞ്ച് തീയതികൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

നത്തിംഗ് ഫോൺ (4 എ), മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ, റിയൽമി നാർസോ പവർ 5 ജി തുടങ്ങിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത ഡിസ്‌പ്ലേകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ക്യാമറകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്ററി കാര്യക്ഷമത, പ്രകടനം എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. 2026 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും, അവയുടെ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി നാർസോ പവർ 5G (ലോഞ്ച് തീയതി: മാർച്ച് 5, 2026)
റിയൽമി നാർസോ പവർ 5G നാളെ (മാർച്ച് 5) ആണ് പുറത്തിറക്കുക. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. റിയൽമി നാർസോ പവർ 5Gയിൽ 10,001mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 38 ദിവസത്തെ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ സമയം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ പ്രോസസർ, 6,500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ഉള്ള 144Hz ഡിസ്‌പ്ലേ, HDR10+ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. AI ലൈറ്റ് മി, AI സ്റ്റൈൽമി, AI സ്മാർട്ട് റിപ്ലൈ തുടങ്ങിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയുള്ള 50MP സോണി IMX882 ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക.

നത്തിങ് ഫോൺ 4എ (ലോഞ്ച് തീയതി: മാർച്ച് 5, 2026)
മിഡ്‌ റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് യുകെ ടെക് ബ്രാൻഡായ നത്തിങിന്‍റെ ഫോൺ 4എ സീരിസ് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 പ്രൊസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും 120Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78-ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും 50W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ടാകും.

നത്തിങ് ഫോൺ 4എ പ്രോ
നത്തിങിന്‍റെ ഫോൺ 4എ സീരിസിനൊപ്പം നത്തിങ് ഫോൺ 4എ പ്രോയും പുറത്തിറക്കും. ഇത് സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചെറിയ ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള ഒരു പുതിയ ഗ്ലിഫ് മാട്രിക്‌സ് ലൈറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള വലിയ 6.83-ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയും ഈ ഉപകരണത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം. 140x സൂം വരെ ഉള്ള 50MP സോണി സെൻസറും അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ (ലോഞ്ച് തീയതി: മാർച്ച് 6, 2026)
മോട്ടറോള എഡ്‌ജ് 70 ഫ്യൂഷനിൽ 68W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1.5K റെസല്യൂഷനും 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഇതിൽ ഉണ്ടാകാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി, 50MP സോണി LYT710 ഡ്യുവൽ ക്യാമറയും 32MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് സെൻസറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. യൂറോപ്പിൽ MWC-യിൽ ഈ ഉപകരണം ഇതിനകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു.

റിയൽമി C83 5G (ലോഞ്ച് തീയതി: മാർച്ച് 7, 2026)
റിയൽമി C83 5G വരുന്ന മാർച്ച് 7ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. MIL-STD-810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും, പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആറ് വർഷം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നിലനിർത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓപ്പോ K14 5G (ലോഞ്ച് തീയതി: മാർച്ച് 9, 2026)
ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോയുടെ പുതിയ കെ14 ലൈനപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫോണായ ഓപ്പോ കെ14 5ജി പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പർപ്പിൾ, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിലാവും ലഭ്യമാവുക. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണ ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ColorOSന്‍റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. എന്നാൽ ഇത് ഏത് പതിപ്പായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഓപ്പോ കെ14 5ജിയിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന LED ഫ്ലാഷും ഉള്ളതായി കാണിക്കുന്നു.

iQOO Z11x 5G (ലോഞ്ച് തീയതി: മാർച്ച് 12, 2026)
വരാനിരിക്കുന്ന iQOO Z11x 5G ഫോണിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 ടർബോ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം AnTuTu സ്‌കോർ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

