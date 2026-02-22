ETV Bharat / automobile-and-gadgets

റോയൽ ലുക്കിൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആദ്യ ഇവി; പഴമയും പുതുമയും ഒത്തിണങ്ങിയ പുത്തൻ റോയൽ വിശേഷങ്ങളറിയാം

റോയൽ എൻഫീൽഡ് കുറച്ചുകാലമായി പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ മൂന്ന് ഇലക്‌ട്രോണിക് ബൈക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ.

ROYAL ENFIELD EV ROYAL ENFIELD EV MODELS FLYING FLEA C6 HIMALAYAN ELECTRIC
Flying Flea C6 (royal enfield)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 4:11 PM IST

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റൈഡർമാർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ബൈക്കുകളില്‍ ഒന്നാണ് റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ്. വിന്‍ഡേജ് ലുക്ക് മുതല്‍ മോഡേണ്‍ ലുക്ക് വരെയുള്ള ബൈക്കുകളുടെ കലവറയാണ് റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ്.

മറ്റ് ബ്രാന്‍ഡുകളെ പോലെ റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡും അവരുടെ ഇലക്‌ട്രിക് ബൈക്കുകള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്നു. റോയൽ എൻഫീൽഡ് കുറച്ചുകാലമായി പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ മൂന്ന് ഇലക്‌ട്രോണിക് ബൈക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതാ.

ഫ്ലയിങ് ഫ്ലീ C6

Flying Flea C6 (royal enfield)

റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഫ്ലയിങ് ഫ്ലീ സി 6. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയിലുള്ള ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡിനെയും പോലെയല്ല ഫ്ലയിങ് ഫ്ലീ സി 6. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ എല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്.

Flying Flea C6 (royal enfield)

ചെറുതും മിനുസമാർന്നതുമായ രൂപകൽപ്പനയാണിതിന്. കൂടാതെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് പലയിടത്തും അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരക്കുറവ്, ചടുലത, സ്‌മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ, യഥാർത്ഥ രൂപകൽപ്പന എന്നിവ നഗരയാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. നഗര സവാരിക്കായി രൂപകല്‍പന ചെയ്‌ത ഈ ബൈക്കില്‍ മൾട്ടി-മോഡൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വേഗതയുള്ളതും ഉപയോഗിക്കാൻ സുഖകരവുമായ ബൈക്കാണിത്. ഫ്ലൈയിങ് ഫ്ലീ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യ ബാച്ച് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ചീഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫിസർ മാരിയോ അൽവിസി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ കീലെസ് സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് പ്രവർത്തനം, ഒന്നിലധികം റൈഡ് മോഡുകൾ, ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഫ്ലയിങ് ഫ്ലീ S6

Flying Flea C6 (royal enfield)

റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇലക്‌ട്രിക ബൈക്ക് ആണ് ഫ്ലൈയിങ് ഫ്ലീ S6. മിലാനിൽ നടന്ന ഇഐസിഎംഎയിലാണ് ഫ്ലീ S6 ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫ്ലയിങ് ഫ്ലീ സി6 മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു സ്‌ക്രാംബ്ലർ പതിപ്പ് മാത്രമാണിത്. C6 ന് ശേഷം S6 ൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടും ഒരേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

C6 നെ അപേക്ഷിച്ച്, S6 കൂടുതൽ സാഹസികതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ, ഓഫ്-റോഡ് ഓറിയൻ്റഡ് ഡിസൈനിലാണ്. മുന്നിൽ 19 ഇഞ്ച് വീലുകളും പിന്നിൽ 18 ഇഞ്ച് വീലുകളുമാണുള്ളത്. രണ്ട് വീലുകളിലും ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ടയറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. C6 ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, S6 ഒരു റെട്രോ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും വഹിക്കുന്നില്ല.

മുന്നിൽ ദീർഘയാത്രാ യുഎസ്‌ഡി ഫോർക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ എൻഡ്യൂറോ-സ്റ്റൈൽ നീളവും നേർത്തതുമായ സീറ്റുമാണ് സവിശേഷത. മെക്കാനിക്കൽ വശങ്ങളിൽ C6, S6 എന്നിവ സാമ്യമാണ്. ബാറ്ററി പായ്ക്ക്, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, പവർ, ടോർക്ക് കണക്കുകൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, ഓഫ്-റോഡ് റൈഡിങ് മോഡ്, സ്വിച്ചബിൾ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, ലീൻ-ആംഗിൾ-സെൻസിറ്റീവ് എബിഎസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഫ്ലയിംഗ് ഫ്ലീ എസ് 6 ഈ വർഷം അവസാനം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഹിമാലയന്‍ ഇലക്‌ട്രിക്

Him-E (royal enfield)

സാധാരണ കമ്മ്യൂട്ടർ, ക്രൂയിസർ ബൈക്കുകൾക്ക് പുറമേ, റോയൽ എൻഫീൽഡിന് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഹിമാലയൻ. ഒരുപാട് ജനപ്രിയമായ റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡിൻ്റെ ബൈക്കാണിത്.

Him-E (royal enfield)

ഹിമാലയൻ്റെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇതിനെ ഹിം-ഇ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളാണിതെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. നിരവധി തവണ കണ്ടെത്തിയ ടെസ്റ്റ് മ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ ഏകദേശം 100 PS ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

സാധാരണ ഹിമാലയനിൽ നിന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ 750 മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മോട്ടോർസൈക്കിളിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന. ഇത് പരുക്കൻ രൂപഭാവമുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ടെസ്റ്റ് മോഡലിന് വയർ-സ്‌പോക്ക് വീലുകളും ഉണ്ട്. ഇതൊരു വമ്പന്‍ ഓഫ്-റോഡർ ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു.

