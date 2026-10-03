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സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് മുതൽ പുതിയ ഔഡി ക്യു3 വരെ: ഒക്‌ടോബറിൽ ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലിറക്കാൻ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾ

സ്കോഡ, ഹോണ്ട, വോൾവോ, ടൊയോട്ട, ഔഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഒക്‌ടോബറിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

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The Skoda Slavia facelift will get segment-first features like rear seat massage and a new automatic gearbox (Image credit: Skoda Auto India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 11:12 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ മികച്ച വർഷമായിരുന്നു. ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളും മറ്റ് കമ്പനികളും വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ മോഡലുകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഈ ഒക്‌ടോബർ മാസവും രാജ്യത്ത് നിരവധി പുതിയ കാറുകൾ വിപണിയിലെത്തും.

ഉത്സവ സീസൺ ആയതിനാൽ, പല കാർ കമ്പനികളും പുതിയതും നവീകരിച്ചതുമായ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആഡംബര സെഡാനുകൾ മുതൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹാച്ച്ബാക്കുകളും ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികളും വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്കോഡ, ഹോണ്ട, വോൾവോ, ടൊയോട്ട, ഔഡി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾ ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഈ കമ്പനികളുടെ ഏതൊക്കെ കാറുകളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും അവയെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

മെഴ്‌സിഡസ്-മെയ്ബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 5)

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈനുമായി ആഢംബര കാറായ മെഴ്‌സിഡസ്-മെയ്ബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് ഈ മാസം 5ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പ്രകാശം പരത്തുന്ന വലിയ മെയ്ബാക്ക് ഗ്രിൽ ആണ് ഇതിന്‍റെ ഡിസൈനിലെ ഒരു പ്രത്യേകത. 'ത്രീ-പോയിന്‍റഡ് സ്റ്റാർ' ഡിസൈനിലുള്ള ഡിആർഎല്ലുകളോട് കൂടിയ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ ഇതിൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യും. കൂടാതെ ഡി-പില്ലറിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന മെയ്ബാക്ക് ലോഗോയും കാണാം. 20, 21 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പുതിയ അലോയ് വീലുകളും മെഴ്‌സിഡസ്-മെയ്ബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റിൽ ലഭ്യമാകും. ഉള്ളിലായി 'സൂപ്പർസ്‌ക്രീൻ' സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും. 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, 14.4 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 12.3 ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ടാകും. പിൻസീറ്റുകളിൽ വെന്‍റിലേഷൻ, ഹീറ്റിങ്, മസാജ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിലെ എഞ്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ മോഡലിന് 2.87 കോടി രൂപയാണ് വില. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന് ഇതിനേക്കാൾ വില വർധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 6)

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 18ന് സ്‌കോഡ സ്ലാവിയയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തിരുന്നു. പുതുക്കിയ എക്‌സ്റ്റീരിയർ, പുതിയ ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകൾ, പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയോടെയാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 6ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാബിനിൽ നിരവധി സാങ്കേതികവിദ്യയും സൗകര്യപ്രദമായ അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 1.0 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ TSI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ ഇതിൽ തുടരുമെങ്കിലും പുതിയ 8-സ്പീഡ് ടോർക്ക്-കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ലഭിക്കുന്നു.

പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും ടെയിൽ ലാമ്പുകളും, പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ, പരിഷ്കരിച്ച ബമ്പറുകൾ എന്നിവ ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കും. ഉള്ളിലായി 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേ, 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി മസാജ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാകും. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ഫീച്ചർ വരുന്നത്. 1-ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 8-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സിനൊപ്പവും, 1.5-ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഗിയർബോക്സിനൊപ്പവും എത്തും. ഇതിന്‍റെ വിലയിൽ സ്‌കോഡ സ്ലാവിയയേക്കാൾ 20,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ വർധനവുണ്ടായേക്കാം. പുതിയ കാർ ഹ്യുണ്ടായ് വെർന, ഹോണ്ട സിറ്റി, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വിർട്ടസ് എന്നിവയോട് മത്സരിക്കും.

ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 6)

ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്‍റെ ഫേസ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 6ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പരിഷ്കരിച്ച എക്സ്റ്റീരിയർ സ്റ്റൈലിങ്, പുതിയ ഇന്‍റീരിയർ, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകൾ, പുതുക്കിയ ലൈറ്റിങ്, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഗ്രിൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിന്‍റെ ക്യാബിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഫേസ്‌ലിഫ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാകും ഇതിന് കരുത്തേകുക. ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ, സ്കോഡ കുഷാക്ക് എന്നീ മോഡലുകളുമായി ആയിരിക്കും ഇത് മത്സരിക്കുക. ഇതിന്‍റെ പ്രീ-ബുക്കിങ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഹോണ്ട ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ാവങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 21,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

വോൾവോ EX90 (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 12)

വോൾവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലക്ഷ്വറി ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയായ വോൾവോ EX90 ഒക്‌ടോബർ 12ന് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായും പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിയാണിത്. നിലവിലുള്ള വോൾവോ XC90ന്‍റെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പായും ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് സംവിധാനവും ഏകദേശം 600 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും ഇതിനുണ്ട്. മൂന്ന് നിരയിലായി സീറ്റിങ് ശേഷിയും ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് വോൾവോ EX90 എത്തുക.

വോൾവോ ES90 (ലോഞ്ച് തീയതി: ഒക്ടോബർ 12)

EX90 ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവിക്കൊപ്പം സ്വീഡിഷ് വാഹന നിർമാതാക്കളായ വോൾവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലക്ഷ്വറി ഓൾ-ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സെഡാൻ ആയ വോൾവോ ES90 കൂടെ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇതും ഒക്‌ടോബർ 12ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കും. 'തോർസ് ഹാമർ' ശൈലിയിലുള്ള ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെഡാനാണിത്. ഇതിന്‍റെ പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് 333PS മുതൽ 680PS വരെയാകാം. ലളിതമായ ഇന്‍റീരിയറും വലിയ ബാറ്ററി പാക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. ബിഎംഡബ്ല്യു i5, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ഇക്യുഇ പോലുള്ള പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് കാറുകളോടായിരിക്കും ഇത് പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുക.

ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്

ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒക്ടോബർ 14ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റിന് സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ, പുതുക്കിയ അലോയ് വീലുകൾ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എൻജിൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. വെന്‍റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്ററങ് സിസ്റ്റം, ലെവൽ-2 ADAS തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ വന്നേക്കാം. സിഎൻജി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമായേക്കാമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ, ഹ്യുണ്ടായ് i20, ടാറ്റ ആൾട്രോസ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകളോടായിരിക്കും ഇത് മത്സരിക്കുക.

മൂന്നാം തലമുറ ഔഡി ക്യു3

ആഢംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഔഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്യു3 ഒക്ടോബർ 16ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും. ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പൂർണ്ണമായും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വലിപ്പത്തിലും ചെറിയ വർധവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ ഡിജിറ്റൽ കോക്ക്‌പിറ്റും വലുപ്പമേറിയ സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനും ഉണ്ടാകും. ഏകദേശം 204 PS പവറും 320 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2-ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഗിയർബോക്‌സും ക്വാട്രോ ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനും ഇതിൽ ലഭ്യമാകും. BMW X1, Mercedes-Benz GLA എന്നീ മോഡലുകളുമായി ആയിരിക്കും ഇത് മത്സരിക്കുക.

റെനോ ഡസ്റ്റർ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ്

കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോ പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 17ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. 'E-Tech 160' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷനുമായി വിപണിയിലെത്തും. 1.0 ലിറ്റർ, 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഡസ്റ്ററിന് നിലവിലുള്ളത്. ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഡസ്റ്റർ നിരയിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ കൂടെ നൽകും. 1.8 ലിറ്റർ GDI പെട്രോൾ എഞ്ചിനും 1.4 kWh ബാറ്ററി പാക്കും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിലായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുക. ഡ്യുവൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും eDCT ഗിയർബോക്സും ഉള്ള 1.8-ലിറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ഉള്ളിൽ ഡ്യുവൽ-ഡിസ്‌പ്ലേ സംവിധാനം, ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ, വിശാലമായ ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹ്യൂണ്ടായ് ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ് തുടങ്ങിയ സി-സെഗ്‌മെന്‍റ് എസ്‌യുവികൾക്ക് ഒരു ബദലായി ഈ വാഹനം മാറിയേക്കാം.

ഹ്യൂണ്ടായ്‌ ബയോൺ

പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയായ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് വാഹനം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ലോഞ്ചിന് മുൻപായി വരാനിരിക്കുന്ന മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയുടെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചോ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 'ക്രോസോവർ' വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപമാണ് ബയോണിനുള്ളത്. എസ്‌യുവി നിരയിൽ ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യുവിനും ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയ്ക്കും ഇടയിൽ ഇത് സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിലുള്ള i20-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ നിർമ്മാണം. മാരുതി വിറ്റാര, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ, സ്‌കോഡ കുഷാക്ക്, എംജി ആസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായി ഇത് മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വിർട്ടസ് ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ്

ഫോക്‌സ്‌വാഗണിന്‍റെ ജനപ്രിയ മിഡ്‌സൈസ് സെഡാനായ വിർട്ടസിന്‍റെ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ 2026 ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെയോ നവംബറിലോ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്റ്റൈലിങിലും ഫീച്ചറുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെങ്കിലും, ടർബോ-പെട്രോൾ പവർട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇത് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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UPCOMING CARS OCTOBER 2026
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