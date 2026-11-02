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പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ലക്ഷ്വറി ഇവികൾ മുതൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾ വരെ; നവംബറിൽ നിരത്തിലെത്തുന്ന പുത്തൻ കാറുകളറിയാം
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ്, ഡെൻസ, ടൊയോട്ട, മിനി കൂപ്പർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് നവംബറിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : November 2, 2026 at 12:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി ഉൾപ്പെടെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മാസമാണ് നവംബർ. അതിനാൽ തന്നെ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിൽപ്പനയിൽ വളരെ നിർണായകമായ മാസം കൂടിയാണിത്.
പ്രധാനപ്പെട്ട പല വാഹനങ്ങളും ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും, ഈ മാസം ഇനിയും ചില വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. നവംബറിൽ കുറച്ചു വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ വിപണിയിലെത്തുകയുള്ളൂ. നാല് കാറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മാസം വിപണിയിലെത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതേസമയം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ മാസം ഒമ്പത് കാറുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
ഈ മാസം ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുടെ കാറുകളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും അവയെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
1. മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജിഎൽസി ഇലക്ട്രിക് (ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 നവംബർ 4)
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി നിരയിലെ എൻട്രി ലെവൽ മോഡലായിരിക്കും പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജിഎൽസി ഇലക്ട്രിക്. 94 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കുള്ള '400 4മാറ്റിക്' വകഭേദമായിരിക്കും വിപണിയിലെത്തുക. ഡബ്ല്യുഎൽടിപി (WLTP) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം 715 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്ന ഈ വാഹനത്തിൽ ഡ്യുവൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. ഇത് 490hp പവറും 800Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ടു-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് വഴി ഇത് നാല് ചക്രങ്ങൾക്കും കരുത്ത് പകരും. വെറും 4.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വരാനിരിക്കുന്ന മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിന്റെ ജിഎൽസി ഇലക്ട്രിക്കിന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 330 kW വരെയുള്ള ഡിസി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 300 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും.
2. ഡെൻസ Z9 GT (ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 നവംബർ 13)
ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡിയുടെ ആഡംബര ബ്രാൻഡായ 'ഡെൻസ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. 2026 നവംബർ 13ന് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവേശിക്കും. 'ഡെൻസ Z9 GT ഷൂട്ടിംഗ് ബ്രേക്ക്' ആണ് കമ്പനി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മോഡൽ.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിലവിൽ 'ഷൂട്ടിങ് ബ്രേക്ക്' വിഭാഗത്തിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ മോഡലായിരിക്കും. 122.5 കിലോവാട്ടിന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത്. ഡബ്ല്യുഎൽടിപി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഇത് 600 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. കാറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മോട്ടോറുകൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരാൻ ഈ വലിയ ബാറ്ററി സഹായിക്കും. ഇവ 1,156 hp പവറും 1,210 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
ഇതിലൂടെ വെറും 2.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കാറിന് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിവൈഡിയുടെ 'ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്' സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി 1,500 kW വരെയുള്ള DC ചാർജിംഗിനെ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 97 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ടൊയോട്ടയ്ക്ക് 'ലെക്സസ്' ഉള്ളതിന് സമാനമായാണ് ബിവൈഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെൻസയും. ബിവൈഡിയും ആഡംബര കാർ നിർമാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസും (അന്ന് ഡൈംലർ എജി) ചേർന്ന് സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് 2010-ൽ ഡെൻസ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ 2024 സെപ്റ്റംബറോടെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊഴിയുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ഡെൻസ പൂർണ്ണമായും ബിവൈഡിയുടെ ലക്ഷ്വറി ബ്രാൻഡാണ്.
3. ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് (ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 നവംബർ 25)
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം നാലം വർഷമായി. ഈ എംപിവിയുടെ പുതുക്കിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നത്. പെട്രോളിന് പകരമായി എഥനോൾ മിശ്രിതവും, അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് കാറായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് എന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള 2.0 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ എഞ്ചിനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിൻ ഏത് അനുപാതത്തിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലാത്ത, താഴ്ന്ന വകഭേദങ്ങളിലെ 2.0 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുകളിലും ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ സൗകര്യം കമ്പനി നൽകുമോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.
4. രണ്ടാം തലമുറ മിനി കൂപ്പർ SE, പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷൻ (ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 നവംബർ 27)
2023ലാണ് രണ്ടാം തലമുറ മിനി കൂപ്പർ SE ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഈ കാർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മുൻ തലമുറ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ തലമുറ ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്കിൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, അഷ്ടഭുജാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രിൽ, പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ, കൂടുതൽ വ്യക്തമായ രൂപഭംഗിയുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
54.2 kWh ശേഷിയുള്ള വലിയ ബാറ്ററി പാക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻ ആക്സിലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മോട്ടോറിന് കരുത്തേകുന്നു. ഈ മോട്ടോർ 218 hp പവറും 330 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം തലമുറ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇയ്ക്ക് വെറും 6.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും 402 കിലോമീറ്റർ WLTP റേഞ്ച് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇയ്ക്കൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക 'പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷൻ' പുറത്തിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ പോൾ സ്മിത്തുമായി സഹകരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്രേ, ഇൻസ്പൈർഡ് വൈറ്റ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് എന്നീ മൂന്ന് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഗ്രീൻ, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ രണ്ട് റൂഫ് ഫിനിഷുകളിൽ ഇവ ലഭ്യമാകും.
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