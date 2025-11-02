ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു മുതൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 7 സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി വരെ: നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലേക്കെത്തുന്ന കാറുകൾ
ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു 2025, ടാറ്റ സിയറ 2025, മഹീന്ദ്ര XEV 7e എന്നിവയാണ് നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന കാറുകൾ. എന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നും എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകളുണ്ടാകുമെന്നും പരിശോധിക്കും.
Published : November 2, 2025 at 4:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ദീപാവലി സമയത്തും നവരാത്രി സമയത്തുമായി നിരവധി കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറെ കാറുകൾ പുറത്തിറക്കാനുമുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഈ മാസം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു 2025, ടാറ്റ സിയറ 2025, മഹീന്ദ്ര XEV 7e എന്നിവയാണ് നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന കാറുകൾ. ഇവ എന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നും എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് വരുന്നതെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
2025 ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യു
ലോഞ്ച് തീയതി: 2025 നവംബർ 4
പുതിയ ഡിസൈനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത സവിശേഷതകളുമായാണ് പുതുതലമുറ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു പുറത്തിറക്കുക. ഇത് നവംബർ 4ന് ആയിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭവില (എക്സ്-ഷോറൂം) 7.5 ലക്ഷം രൂപയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാരുതി ബ്രെസ്സ, കിയ സോണറ്റ്, സ്കോഡ കൈലാഖ്, ടാറ്റ നെക്സോൺ, മഹീന്ദ്ര XUV 3XO തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ സബ്-കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവികളുമായി ആയിരിക്കും ഇത് മത്സരിക്കുക. വില പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ എസ്യുവിയുടെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Step inside the all-new Hyundai VENUE — where comfort, style & tech sync with your vibe. Dual Tone interiors (Dove Grey & Dark Navy), dual curved display with ccNC, & Bose 8-speaker sound make every drive immersive. #Hyundai #HyundaiIndia #AllNewHyundaiVenue #TechUpGoBeyond pic.twitter.com/slheCcaVko— Hyundai India (@HyundaiIndia) November 1, 2025
ഡ്യുവൽ 12.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുകൾ, ലെവൽ 2 ADAS, പവർഡ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ടാവും. TPMS, EBD ഉള്ള ABS, ESC, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, 6 എയർബാഗുകൾ, ഹോൾഡ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. NA പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഒഴികെ, എല്ലാ എഞ്ചിനുകളിലും മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. നിരവധി പ്രധാന എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ അപ്ഗ്രേഡുകളുമായാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു വരുന്നത്.
2025 ടാറ്റ സിയറ
ലോഞ്ച് തീയതി: 2025 നവംബർ 15
ഐക്കണിക് സിയറ എസ്യുവിയുടെ പുതിയ അവതാരമെത്തുന്നു. 2025 നവംബർ 15നാണ് പുതിയ ടാറ്റ സിയറ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുക. ഏകദേശം 11 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരികയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, കിയ സെൽറ്റോസ് തുടങ്ങിയ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവികൾക്ക് എതിരാളിയായി ആയിരിക്കും ടാറ്റ ഈ എസ്യുവി പുറത്തിറക്കുക. ഇതിന്റെ ഐസിഇ പതിപ്പായിരിക്കും ടാറ്റ ആദ്യം പുറത്തിറക്കുക. തുടർന്ന് പുതിയ ഇവി പതിപ്പും പുറത്തിറക്കും.
ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, മൂന്നാമത്തെ കോ-പാസഞ്ചർ എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്ക്രീൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കണക്റ്റഡ് ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണം എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടാറ്റ എസ്യുവിയാണ് സിയറ. സ്ക്രീനിന് പുറമെ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ടാകും. പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ്, പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ജെബിഎൽ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. വി2എൽ, വി2വി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പോലുള്ള ഇവി-നിർദ്ദിഷ്ട സവിശേഷതകൾ ഇതിന്റെ ഇവി പതിപ്പിന് ലഭിച്ചേക്കാം.
പുതിയ സിയറയുടെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ ലെവൽ-2 ADAS, ഒന്നിലധികം എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പിൻ, മുൻ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉണ്ടായേക്കാം. പുതിയ 170PS 1.5-ലിറ്റർ T-GDI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 118PS 1.5-ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ടായേക്കാം. ഇതോടൊപ്പം, ഇതിന് 6-സ്പീഡ് MT, 7-സ്പീഡ് DCT എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് വാഹന പതിപ്പിന് ഒന്നിലധികം ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മഹീന്ദ്ര XEV 7e/മഹീന്ദ്ര XEV 9S
ലോഞ്ച് തീയതി: 2025 നവംബർ 27
മഹീന്ദ്ര XUV700 മോഡലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന പതിപ്പായ XEV 9S (XEV 7e) നവംബർ 27 ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ വില മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളായ BE 6നും XEV 9eനും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 7 സീറ്റർ എസ്യുവി BE6, XEV 9e മോഡലുകളെ പോലെ തന്നെ INGLO പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.
ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയ്ക്കായി 12.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, മെമ്മറി ഫങ്ഷനോടുകൂടിയ വെന്റിലേറ്റഡ്, പവർഡ് സീറ്റുകൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പ്രീമിയം സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യത.
Introducing the Mahindra XEV 9S - the big, bold, and authentic 7-seater electric origin SUV.— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) November 1, 2025
Built on the advanced INGLO platform to bring together power, presence, and pure electric performance.
World Premiere at the 'Scream Electric' event on 27th November 2025 at Bengaluru,… pic.twitter.com/RVOHTHjDPn
ലെവൽ-2 ADAS, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, TPMS, ABS, ESC, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഒന്നിലധികം എയർബാഗുകൾ എന്നിവയും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി ഉണ്ടായിരിക്കാം. 59 കിലോവാട്ടിന്റെയും 79 കിലോവാട്ടിന്റെയും രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന മഹീന്ദ്ര XEV 7eൽ നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സിംഗിൾ-മോട്ടോർ റിയർ-വീൽ-ഡ്രൈവ് പവർട്രെയിനുമായി ഇത് പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് വേരിയന്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം.
Also Read:
- പ്രീമിയം ഫീൽ, സ്പോർട്ടി ലുക്ക്: യുവാക്കളെ വലയിലാക്കാൻ കാവസാക്കിയുടെ പുത്തൻ വെർസിസ് എക്സ് 300; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
- മാറ്റി നിർത്തിയെങ്കിലും തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല: തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി റെനോയുടെ മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി 'ഡസ്റ്റർ'
- മൂന്ന് ഹൈറ്റ് സെറ്റിങ്സുമായി കാവസാക്കിയുടെ പുതിയ KLE500: ഡിസൈൻ കണ്ടോ...
- ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വരെ: നവംബറിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം