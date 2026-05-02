ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് മുതൽ സ്കോഡ കൊഡിയാക് ആർ‌എസ് വരെ: ഈ മാസം ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലിറങ്ങാനൊരുങ്ങി പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾ

ഹോണ്ട മോട്ടോർ, എംജി മോട്ടോർ, ടാറ്റ മോട്ടോർ, ടൊയോട്ട മോട്ടോർ, സ്കോഡ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് മെയ്‌ മാസത്തിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

2026 HONDA CITY FACELIFT TATA SIERRA EV SKODA KODIAQ RS TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA
Upcoming Cars In May 2026 (Image Credit: MG Motor, Honda Cars India, Toyota Bharat, Skoda Storyboard)
Published : May 2, 2026 at 3:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ് എംപിവി 7, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്, ടെസ്‌ല മോഡൽ വൈ എൽ, മെഴ്‌സിഡസ് സിഎൽഎ ഇവി, തദ്ദേശീയമായി അസംബിൾ ചെയ്‌ത റേഞ്ച് റോവർ സ്‌പോർട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്നിങ്ങനെ വാഹനങ്ങളുടെ നിര തന്നെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു. മെയ് മാസത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഫാമിലി കാറുകൾ മുതൽ പെർഫോമൻസ് എസ്‌യുവികൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വരെയുള്ള സെഗ്‌മെന്‍റുകളിലേക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ.

ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് 22)

In picture - Honda City (Image Credit: Honda Cars India)


ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, ടെയിൽലാമ്പുകൾ, ബമ്പറുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയടുുള്ള എക്‌സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഒരു വലിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 121hp 1.5-ലിറ്റർ പെട്രോൾ, 126hp ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഹോണ്ട ZR-V (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് 22)

Honda ZR-V (Image Credit: Honda)


പുതിയ ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിനൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും ഹോണ്ട ZR-V പുറത്തിറക്കുക. 40 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയുള്ള ഹോണ്ട ZR-V, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗ്വാൻ, സ്കോഡ കൊഡിയാക് എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ CBU ഇറക്കുമതി മോഡലായി ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഹോണ്ടയുടെ മുൻനിര എസ്‌യുവിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ZR-V ഒരു പുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റായിരിക്കും. ഏകദേശം 4,568mm നീളമുള്ള ഇത്, e-CVT-യുമായി ജോടിയാക്കിയ 2-ലിറ്റർ പെട്രോൾ-ഹൈബ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. കോംപാക്റ്റ് ക്രോസ്ഓവർ എസ്‌യുവിയിൽ ADAS, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കാം.

എംജി മജസ്റ്റർ (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് രണ്ടാം വാരം)

MG Majestor (Image Credit: MG Motor)


ഗ്ലോസ്റ്ററിന് പകരക്കാരനായി എത്തുന്ന എംജി മജസ്റ്ററിന്‍റെ വില 40 ലക്ഷം മുതൽ 45 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറുമായി ഇത് മത്സരിക്കും. ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, ഡ്യുവൽ 12.4 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനുകൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 3-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, 12-സ്പീക്കർ ജെബിഎൽ ഓഡിയോ, വെന്റിലേഷനും മസാജും ഉള്ള 12-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്നിവ ഈ ഫുൾ-സൈസ് എസ്‌യുവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 211.88 ബിഎച്ച്പിയും 478.5 എൻഎമ്മും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ ഡീസലാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്, 4WD സിസ്റ്റം, മൂന്ന് ലോക്കിങ് ഡിഫറൻഷ്യലുകൾ, പത്ത് ഓഫ്-റോഡ് മോഡുകൾ എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ടാറ്റ സിയറ ഇവി (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് മൂന്നാം വാരം)

In picture - Tata Sierra (Image Credit: Tata Motors)


2026 മെയ് മൂന്നാം വാരത്തിൽ ടാറ്റ സിയറ ഇവി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടാറ്റയുടെ ഇലക്ട്രിക് നിരയിൽ ഹാരിയർ ഇവിക്ക് താഴെയായി ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടാനും ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, മാരുതി ഇ വിറ്റാര, മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് എതിരാളിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സിയറ ഇവിയുടെ ക്യാബിനിൽ 10.25 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 12.3 ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് നാലാം വാരം)

Toyota Urban Cruiser Ebella (Image Credit: MG Motor)


ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ എബെല്ല അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനം മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയുടെ റീബാഡ്‌ജ് ചെയ്‌ത പതിപ്പായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ വില 15.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 20.01 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ഇത് യഥാക്രമം 440 കിലോമീറ്ററും 543 കിലോമീറ്ററും അവകാശപ്പെടുന്ന ശ്രേണികളുള്ള 49kWh, 61kWh LFP ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഫ്ലെക്സിബിൾ റിയർ സീറ്റിംഗ് എന്നിവ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്കോഡ കൊഡിയാക് ആർ‌എസ് (പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതി: മെയ് നാലാം വാരം)

Skoda Kodiaq RS (Image Credit: Skoda Storyboard)


കോഡിയാക് ആർ‌എസ് ഇന്ത്യയിലെ സ്കോഡയുടെ ആദ്യത്തെ ആർ‌എസ്-ബാഡ്‌ജ്‌ഡ് എസ്‌യുവിയായി ഇത് മാറും. ഇതിന് 57 ലക്ഷം മുതൽ 60 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 7-സ്‌പീഡ് ഡിസിടിയും ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവും ജോടിയാക്കിയ 2-ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരാൻ സാധ്യത. ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള 7-സീറ്റർ എസ്‌യുവിയുടെ ആഗോള പതിപ്പ് 6.3 മുതൽ 6.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0–100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുകയും 231 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുവന്ന ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ, 20 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, ചുവന്ന ആക്‌സന്‍റുകളുള്ള ഒരു ഓൾ-ബ്ലാക്ക് ക്യാബിൻ എന്നിവ പോലുള്ള വ്യതിരിക്തമായ ആർ‌എസ് സ്റ്റൈലിങ് ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

