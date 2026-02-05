ETV Bharat / automobile-and-gadgets
എംജി മജസ്റ്റർ മുതൽ നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ വരെ: അഞ്ച് പുതിയ കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
നിസ്സാൻ, ബിഎംഡബ്ല്യു, മാരുതി സുസുക്കി, ഫോക്സ്വാഗൺ, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ പുതിയ കാറുകൾ ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കാറുകൾ ഏതൊക്കെെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : February 5, 2026 at 12:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതുവർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും പ്രമുഖ വാഹന കമ്പനികൾ അവരുടെ പുതിയ കാറുകൾ വിപണിയിലിറക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടാറ്റ പഞ്ച്, കിയ സെൽറ്റോസ്, മഹീന്ദ്ര XUV 7XO എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇവയ്ക്കൊപ്പം, ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം എസ്യുവികളായ സഫാരി, ഹാരിയർ എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെനീളുന്നു പുതിയ കാറുകളുടെ നിര.
2026 ഫെബ്രുവരിയിലും പുതിയ കാറുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ. സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ നിരവധി ലോഞ്ചുകളാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിസ്സാൻ, ബിഎംഡബ്ല്യു, മാരുതി സുസുക്കി, ഫോക്സ്വാഗൺ, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ പുതിയ കാറുകൾ ഉടൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
എംജി മജസ്റ്റർ (ലോഞ്ച്: 2026 ഫെബ്രുവരി 12)
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മജസ്റ്റർ എസ്യുവി പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ. അടുത്തിടെ കമ്പനി ഈ മൂന്ന് വരി എസ്യുവിയുടെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന മജസ്റ്ററിൽ വലിയ ഗ്രിൽ, സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകളുള്ള പരുക്കൻ ബമ്പർ, ബോണറ്റിനൊപ്പം ഓടുന്ന ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 20 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും വീതിയേറിയ ഫെൻഡർ ഫ്ലെയറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്3 30 എക്സ്ഡ്രൈവ് എം സ്പോർട്ട് പ്രോ (ലോഞ്ച്: 2026 ഫെബ്രുവരി 16)
ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്3 30 എക്സ്ഡ്രൈവ് എം സ്പോർട്ട് പ്രോയുടെ പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്കണിക് ഗ്ലോ കിഡ്നി ഗ്രിൽ, അത്ലറ്റിക് അനുപാതങ്ങളുള്ള പുതുക്കിയ സ്റ്റൈൽ, സങ്കീർണ്ണമായ പുതിയ സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. 2.0 ലിറ്റർ, നാല് സിലിണ്ടർ, ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 48V മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് ആഡംബര എസ്യുവിയുടെ ഫീച്ചറുകൾ.
ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ (ലോഞ്ച്: 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ)
ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈൻ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്സ്വാഗൺ. പ്രീമിയം എസ്യുവിയായ ടെയ്റോൺ ആർ-ലൈനിന്റെ ഉത്പാദനം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ പ്ലാന്റിൽ വെച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ, സ്കോഡ കൊഡിയാക്, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എംജി ഗ്ലോസ്റ്റർ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ, വരാനിരിക്കുന്ന എംജി മജസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാളിയായി ഇത് ഒരു പ്രീമിയം സെവൻ സീറ്റർ എസ്യുവിയായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, 19 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ആർ-ലൈൻ ബാഡ്ജിങ്, 15 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 10-പോയിന്റ് പ്രഷർ മസാജും ആക്റ്റീവ് വെന്റിലേഷനും ഉള്ള വരേന ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകൾ, 30-കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവയുള്ള മസ്കുലർ ഡിസൈൻ ഈ എസ്യുവിയിൽ ഉണ്ടാകും. 2.0L TSI EVO പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. കൂടാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയ ഫോക്സ്വാഗന്റെ 4MOTION ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് (AWD) സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് (ലോഞ്ച്: 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ)
കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് ഫെബ്രുവരിയിലോ ഈ വർഷം അവസാനത്തിലോ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക. ബി-സെഗ്മെന്റ് 7 സീറ്റർ മൾട്ടി-യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ (എംപിവി) റെനോയുടെ ചെന്നൈ പ്ലാന്റിൽ ഇത് പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടും. ഇത് റെനോ ട്രൈബറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ (സിഎംഎഫ്-എ പ്ലാറ്റ്ഫോം) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. നിസ്സാൻ സിഗ്നേച്ചറിലെ സി-ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലുള്ള ഒരു ബോൾഡ് ഡിസൈൻ വരാനിരിക്കുന്ന എംപിവിയിലും ഉണ്ടാകും. നിസ്സാന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സി-ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്റർലോക്ക് തീം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ (ലോഞ്ച്: 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ)
നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ ഈ മാസം പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സി-സെഗ്മെന്റ് എസ്യുവിയായിരിക്കും. നിസാന്റെ 'വൺ കാർ, വൺ വേൾഡ്' തന്ത്രത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ എസ്യുവിയായിരിക്കും ഇത്. നിസ്സാൻ പട്രോളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സി-ആകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പും കരുത്തുറ്റ ലോവർ ബമ്പറും ഉള്ള ഒരു ശിൽപ ബോണറ്റ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
വരാനിരിക്കുന്ന എസ്യുവിക്ക് മികച്ച ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മുൻവാതിലുകളിൽ 'ഡബിൾ-സി' ആകൃതിയിലുള്ള ആക്സന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട പർവതനിരയുടെ മോട്ടിഫും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
ഈ എസ്യുവിക്ക് ഇരുവശത്തും സി-ആകൃതിയിലുള്ള ടെയിൽലൈറ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വീതിയിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ചുവന്ന ടെയിൽലാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ എന്നിവയുമായി ആയിരിക്കും ഈ കാർ മത്സരിക്കുക.
Also Read:
- നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ 'റേഞ്ച്' മാറ്റാൻ റേഞ്ച് റോവറുകള്; ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് 11 കോടിയുടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സുരക്ഷ
- ഹൈലൈറ്റ് എബിഎസ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം: പുതിയ സുസുക്കി ആക്സസ് 125 പുറത്തിറക്കി; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം
- മസ്ക്കിന്റെ ടെസ്ല കാറിലുൾപ്പെടെ ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾക്ക് നിരോധനം: പഴയ ഹാൻഡിലുകൾ നിർബന്ധമാക്കി ചൈന
- ഒറ്റച്ചാർജിൽ 169 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 4.5 കിലോവാട്ടിന്റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി: യമഹയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചറിയാം