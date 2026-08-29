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കിയ സോറെന്റോ മുതൽ ബലേനോ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് വരെ: സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾ
കിയ, മാരുതി സുസുക്കി, ബിഎംഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ വാഹനങ്ങളാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : August 29, 2026 at 8:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ മികച്ച വർഷമായിരുന്നു. ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളും മറ്റ് കമ്പനികളും വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ മോഡലുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വരുന്ന മാസവും രാജ്യത്ത് പുതിയതും ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റുചെയ്തതുമായ നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ ലോഞ്ച് നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനപ്രിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി സ്പോർട്ടി ഹാച്ച്ബാക്കായ ബലേനോയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് പതിപ്പ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ ഒരുക്കത്തിലാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ പുതിയ എസ്യുവി സോറെന്റോയും അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ സ്കോഡ ഇതിനകം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലാവിയയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്റെ വിലകൾ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
മാത്രമല്ല, ഇന്റേണൽ കംബസ്റ്റ്ഷൻ എഞ്ചിൻ (ICE) മുതൽ ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിനുകൾ വരെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിലുള്ളവ BMW പുറത്തിറക്കും. അതിനാൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ കാർ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ലോഞ്ചുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മാസമാണ്. വരുന്ന മാസം ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
കിയ സോറെന്റോ
ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 സെപ്റ്റംബർ 4 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ പുതിയ എസ്യുവിയായ സോറെന്റോ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കും. ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രീ-ബുക്കിങ് ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമായ ഈ എസ്യുവി സെപ്റ്റംബർ 4ന് രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജനപ്രിയ എസ്യുവിയായ സെൽറ്റോസിനും എതിരാളികളായ സ്കോഡ കൊഡിയാഖ്, ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം എസ്യുവികൾക്കും മുകളിലായി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിരവധി ബാഹ്യ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. പക്ഷേ സെൽറ്റോസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന എസ്യുവിയിൽ ബീജ്, കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള ക്യാബിൻ, ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, മൾട്ടി-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, മെമ്മറി സീറ്റുകൾ, സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് (ADAS) എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഹൈബ്രിഡ്, ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും.
ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 സെപ്റ്റംബർ 5 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി സ്പോർട്ടി ഹാച്ച്ബാക്കായ ബലേനോയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കിയ സോറെന്റോ പുറത്തിറക്കുന്ന 2026 സെപ്റ്റംബർ 5 ന് തന്നെ ഈ കാറും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കമ്പനി ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ബമ്പറുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചെറിയ ബാഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വലിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, ലെവൽ 1 ADAS സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിൽ CNG-AMT ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ CNG-AMT ഓപ്ഷനായിരിക്കും ഇത്. നിലവിലെ 4 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ, AMT ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളുള്ള സ്വിഫ്റ്റിന്റെ 1.2 ലിറ്റർ ത്രീ-സിലിണ്ടർ Z സീരീസ് എഞ്ചിനുമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം.
ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരിസ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റും ഐ7 ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റും
ലോഞ്ച് തീയതി: 2026 സെപ്റ്റംബർ 11 (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്)
ജർമ്മൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു അവരുടെ 7 സീരീസ്, ഐ7 സെഡാനുകളുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലുകൾ വരുന്ന മാസം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇത് സെപ്റ്റംബർ 11 ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കും. എങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ ലോഞ്ച് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസിനായുള്ള പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഔദ്യോഗികമായി ലൈവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രീമിയം സെഡാന് ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഐക്കണിക് ഇലുമിനേറ്റഡ് കിഡ്നി-സ്റ്റൈൽ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും പുതിയ സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ലഭിക്കും. പിൻവശത്ത് മെലിഞ്ഞ ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ലഭിക്കും. എം കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്, മിനറൽ വൈറ്റ് മെറ്റാലിക്, ഓക്സൈഡ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക്, വാൻകൂവർ ഗ്രീൻ മെറ്റാലിക്, ടാൻസാനൈറ്റ് ബ്ലൂ എക്സ്റ്റീരിയർ നിറങ്ങളിൽ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിക്ക്, സ്മോക്ക് വൈറ്റ്, ടാർട്ടുഫോ, മോച്ച ഷേഡുകൾ എന്നിവയിൽ ഇത് വരും. പിൻ യാത്രക്കാർക്കായി ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയുള്ള ബോവേഴ്സ് & വിൽക്കിൻസ് സറൗണ്ട് സ്പീക്കറുകളുമായി ജോടിയാക്കിയ 31.3 ഇഞ്ച് തിയേറ്റർ സ്ക്രീൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
ബിഎംഡബ്ല്യു 7 സീരീസ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് 740i പെട്രോൾ, 740d ഡീസൽ പതിപ്പുകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടിലും 3.0 ലിറ്റർ ആറ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഇലക്ട്രിക് i7 ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, പുതിയ സ്പ്ലിറ്റ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, പുതുക്കിയ ബമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ലുക്ക് ലഭിക്കും. പിൻഭാഗത്ത് മെലിഞ്ഞ ടെയിൽ ലാമ്പുകളും പുതിയ ടെയിൽഗേറ്റും ലഭിക്കും. ഉള്ളിൽ, പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് സെഡാനിൽ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പനോരമിക് ഐഡ്രൈവ് ഡിസ്പ്ലേ, വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഓപ്ഷണൽ പാസഞ്ചർ സ്ക്രീൻ, പുതുക്കിയ പിൻ സ്ക്രീൻ എന്നിവ ലഭിക്കും. 625 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 112.5kWh ബാറ്ററി ഇത് നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്
ലോഞ്ച് തീയതി: സെപ്റ്റംബർ 2026
ചെക്ക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലാവിയയും അടുത്ത മാസം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായുള്ള ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കോഡ ഇതിനകം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സ്ലാവിയയുടെ വില സെപ്റ്റംബറിൽ വില വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ലാവിയയിൽ പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ, ട്വീക്ക് ചെയ്ത ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, പുതിയ ബമ്പർ, പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. റിയർ സീറ്റ് മസാജർ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 10.24 ഇഞ്ച് ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ എന്നിവ പുതിയ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ അതേപടി തുടരുന്നുണ്ട്. 1.0-ലിറ്റർ, 1.5-ലിറ്റർ TSI യൂണിറ്റുകൾ, ചെറിയ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ മാനുവലിനൊപ്പം 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
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