റൈഡർമാർ കാത്തിരുന്നോ... കെടിഎം മുതൽ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ വരെ, ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ വൈകാതെ ഇവരെത്തും: വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബൈക്കുകളും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : December 6, 2025 at 8:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളോട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ട്ടം അൽപ്പം കൂടുതലാണ്. വർഷംതോറും പ്രമുഖ കമ്പനികൾ കാലത്തിനൊത്ത ഫീച്ചറുകളുമായി അഡ്വഞ്ചർ സെഗ്മെന്റിലും സ്പോർട്സ് സെഗ്മെന്റിലും പുതിയ മോഡലുകളും, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലുകളുമൊക്കെ പുറത്തിറക്കാറുണ്ട്. സാഹസികതയിൽ ഹരമേറെയുള്ള ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിനായി പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ പരമ്പര തന്നെ വരാൻ പോവുകയാണ്.
5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ക്രൂയിസറുകൾ, അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ ബൈക്കുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പോസ്ഡ് സിറ്റി റൈഡിങോ ഓഫ്-റോഡ് ത്രില്ലുകളോ തിരയുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ മികച്ച ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ലുക്കും സാഹസികതയും കരുത്തും ഒത്തുചേരുന്ന 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ബൈക്കുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....
ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്
വരാനിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ്. ഇത് 2026 ജനുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ജി 310 ജിഎസിനെ മാറ്റി ബിഎംഡബ്ല്യു മോട്ടോറാഡിന്റെ പുതിയ എൻട്രി ലെവൽ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കായി ഇത് മാറിയേക്കാം. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇത് EICMA 2025 പരിപാടിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു. ടിവിഎസ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ടിവിഎസിന്റെ ഹൊസൂരിലെ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റിൽ ഇതിന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വരാനിരിക്കുന്ന അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിന് 420 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിൻ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് 8.750 ആർപിഎമ്മിൽ 48 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,750 ആർപിഎമ്മിൽ 43 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലച്ച്ലെസ്സ് ഷിഫ്റ്റുകൾക്കായി ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ ഈസി റൈഡ് ക്ലച്ചും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ X440 ടി
2023ലാണ് ലളിതവും എന്നാൽ സ്റ്റൈലിഷുമായ ഒരു അമേരിക്കൻ ക്രൂയിസറായി ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ X440 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പും ഹാർലി-ഡേവിഡ്സണും ചേർന്ന് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയർ വേരിയന്റായ X440 T അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ സ്ലീക്കർ ടെയിൽ-സെക്ഷൻ, ബാർ-എൻഡ് മിററുകൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റൈഡ്-ബൈ-വയർ ത്രോട്ടിൽ, റൈഡിങ് മോഡ്, സ്വിച്ചബിൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, സ്വിച്ചബിൾ റിയർ ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS) തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
ബ്രിക്സ്റ്റൺ ക്രോസ്ഫയർ 500 സ്റ്റോർ
ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ബൈക്ക് വീക്ക് 2025 പരിപാടിയിൽ ബ്രിക്സ്റ്റൺ ക്രോസ്ഫയർ 500 സ്റ്റോർ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മിഡിൽവെയ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ശരിയായാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 450, കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ, ഹോണ്ട എൻഎക്സ് 500, യെസ്ഡി അഡ്വഞ്ചർ, ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിഎക്സ് തുടങ്ങിയ അഡ്വഞ്ചർ ടൂററുകളുമായി മത്സരിക്കും.
486 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഈ ബൈക്കിന് കരുത്ത് പകരുക. ഇത് 8,500 ആർപിഎമ്മിൽ 47 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,750 ആർപിഎമ്മിൽ 43 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്രോസ്ഫയർ 500 സ്റ്റോറിൽ ട്യൂബുലാർ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം, KYB USD ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, പ്രീലോഡ്-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റിയർ മോണോഷോക്ക് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇരുവശത്തും സിംഗിൾ-ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS-ഉം ഉള്ള 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 17 ഇഞ്ച് പിൻ വീലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
കെടിഎം ആർസി 390
പുതുക്കിയ എൽസി 4 സി എഞ്ചിനുമായി അടുത്തിടെയാണ് കെടിഎം 390 ഡ്യൂക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. 2026ന്റെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പനി പൂർണ്ണമായും ഫെയർ ചെയ്ത ആർസി 390 പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ 399 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ നൽകാനാണ് സാധ്യത. ഈ എഞ്ചിൻ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 45 ബിഎച്ച്പി പവറും, 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 39 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. പരിഷ്കരിച്ച ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിം, ബോൾട്ട്-ഓൺ അലുമിനിയം സബ്ഫ്രെയിം, മെച്ചപ്പെട്ട ഹാൻഡ്ലിങിനായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സ്വിംഗാർം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
കെടിഎം ആർസി 160
2025 ഓഗസ്റ്റിൽ കെടിഎം ഡ്യൂക്ക് 160യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പനി അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഫെയേർഡ് പതിപ്പായ ആർസി 160 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിൽ 164.2 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് 18.74 ബിഎച്ച്പി പവറും 15.5 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. സ്ലിപ്പർ, അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് എന്നിവയുള്ള 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ആയിരിക്കും ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കുക.
