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ബജാജിന്‍റെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ: വിശദാംശങ്ങൾ

ബജാജ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൽ പൾസർ N250ന്‍റെ അതേ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുകയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

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Bajaj Pulsar N250 as representational (Photo - Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 4:29 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കുകളുടെ ജനപ്രീതി വർധിച്ചു വരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇതിന് ആക്കം കൂടിയതായി കാണാം. തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ നിരവധി ഹൈ പെർഫോമൻസ് മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ പതിവ് തെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.

ബജാജ് ഓട്ടോ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതിന്‍റെ ഉത്‌പാദനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് കമ്പനി കടക്കുകയാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിന്‍റെ മോഡൽ റോഡിൽ പരീക്ഷണ വേളയിൽ പലതവണ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ പരീക്ഷണ വേളയിൽ വീണ്ടും കാണപ്പെട്ടു. പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, പവർട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പൾസർ N250: എഞ്ചിൻ
വരാനിരിക്കുന്ന ബജാജ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൽ പൾസർ N250ന്‍റെ അതേ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷണ മോഡലിന്‍റെ എഞ്ചിന് തൊട്ടുമുകളിലായി ഒരു റേഡിയേറ്റർ കാണാം. പൾസർ N250ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്‍റെ അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഇതിലും കാണാനാകുന്നത്.

ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ന്നിരുന്നാലും, കെടിഎം 250 ഡ്യൂക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയേറ്ററിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന്‍റെ 250 സിസി എഞ്ചിൻ അതിന്‍റെ ശക്തമായ ലോ-എൻഡ്, മിഡ്-റേഞ്ച് ടോർക്ക് കാരണം വളരെ ജനപ്രിയമാണ്.

ടൂറിങിലും ഓഫ്-റോഡിങിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബൈക്കിൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബജാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനമാണ്. ചെറിയ എഞ്ചിനുമായി പുറത്തിറക്കിയാൽ താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ബജാജിന് സാധിക്കും. വിപണിയിലെ മറ്റ് എതിരാളികളുമായി മത്സരം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കാൻ 250 സിസി എഞ്ചിന് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കെടിഎം 250 അഡ്വഞ്ചർ, കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ പോലുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് വില കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ഹീറോ എക്‌സ്‌പൾസ് 210 ആണ് നിലവിൽ ഈ വിപണിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. ഇതേ റേഞ്ചിൽ ബജാജിന് അഡ്വഞ്ചർ പുറത്തിറക്കാനായാൽ വിപണിയിൽ വലിയ തോതിൽ ലാഭം കൊയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സ്ലിം ടെലിസ്‌കോപ്പിക് ഫോർക്കും റിയർ മോണോഷോക്ക് അബ്‌സോർബറും
ബജാജിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൽ ഫോർക്ക് ഗെയ്‌റ്ററുകൾക്കൊപ്പം സ്ലിം ടെലിസ്‌കോപ്പിക് ഫോർക്കും റിയർ മോണോഷോക്ക് അബ്‌സോർബറും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. 19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 17 ഇഞ്ച് റിയർ സ്‌പോക്ക് വീലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഹൈവേ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും ഓഫ്-റോഡ് ശേഷിക്കും ഇടയിൽ മികച്ച ബാലൻസ് നൽകും.

പൾസർ N250-ൽ നിന്ന് എടുത്ത ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് മ്യൂളിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ബജാജ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൽ ബജാജ് പൾസർ N സീരീസ് ബൈക്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ടെയിൽലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ഒരു LED പ്രൊജക്ടർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇത് ഒരുപക്ഷേ പൾസർ N250-ൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരിക്കാം.

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