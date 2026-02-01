ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിന് പിന്തുണ: ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം ഇരട്ടിയാക്കി
40,000 കോടിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയ്ക്കായി ഇത്തവണ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയത്. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 22,919 കോടിയായിരുന്നു മാറ്റിവെച്ചത്.
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയാക്കിയതായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 22,919 കോടി മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും മൂലധന ചെലവ് വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ ബജറ്റ് വിഹിതം ഇരട്ടിയാക്കി. 2026 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ 40,000 കോടിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയത്.
മൂലധന വസതുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹൈടെക് ടൂൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി കണ്ടെയ്നർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മൂന്ന് സമർപ്പിത കെമിക്കൽ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിഎൽഐയ്ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ 2.0 സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് 40,000 കോടിയുടെ മൊത്തം വിഹിതം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയ്ക്കായും, ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കായും ബജറ്റിൽ 5,939.87 കോടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എസി, എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 1,004 കോടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 304 കോടിയാണ് ബജറ്റിൽ വകമാറ്റിയിരുന്നത്.
രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വൻതോതിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയത്. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്ത് മൊബൈൽ നിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉൽപാദന മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം 30 മടങ്ങ് വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2015 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 18,000 കോടി രൂപ ഉൽപാദന മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ നിർമ്മാണ വിപണി 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 5.45 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സമീപകാലത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മേഖലയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2026-27 ലെ ബജറ്റ് ഈ മേഖലയിൽ മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി തുക മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. 2025ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഐഫോൺ കയറ്റുമതിയുടെ വിപണിമൂല്യം 2.03 ലക്ഷം കോടി രൂപയായത് ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. 2024ൽ ഇതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ആപ്പിൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയായ പ്രൊഡക്ഷൻ-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് അഥവാ പിഎൽഐ. ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗമായ ഫോക്സ്കോൺ, ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് എന്നിവയും ലാവ ഇന്റർനാഷണൽ, സാംസങ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കാണ് മുൻ വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിഹിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 8,885 കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിനായി നീക്കിവച്ചത്.
