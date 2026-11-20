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ടിവിഎസ് സ്റ്റാർ സിറ്റി പ്ലസ് ഇനിയുണ്ടാവില്ല: വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു, ഉത്പാദനം നിർത്തിവെച്ചതായി സൂചന
പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കിയതാകാമെങ്കിലും കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ലഭ്യമായേക്കും.
Published : November 20, 2026 at 3:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടിവിഎസ് മോട്ടോർസ് നഗരയാത്രകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് 110 സിസി കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് സ്റ്റാർ സിറ്റിപ്ലസ്. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ മോഡലിനെ ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഈ മോഡൽ നിർത്തലാക്കിയതാകാം എന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.
അതേസമയം ഈ മോഡൽ നിർത്തലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ബൈക്ക് പൂർണ്ണമായി നിർത്തലാക്കിയതാണോ, നവീകരിച്ച പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമോ, അതേ പുതിയൊരു മോഡൽ ഇതിന് പകരമായി പുറത്തിറക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
12 വർഷത്തെ വിപണി സാന്നിധ്യത്തിന് ശേഷമാണ് ടിവിഎസ് സ്റ്റാർ സിറ്റി പ്ലസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത്. ഇത് നിർത്തലാക്കിയതാണെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ഉടമകൾക്ക് വാറന്റി ആനുകൂല്യങ്ങളും സർവീസും സ്പെയർ പാർട്സുകളും തുടർന്നും ലഭിക്കും. ചില ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ടിവിഎസ് സ്റ്റാർ സിറ്റിപ്ലസിന് പകരം കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ടിവിഎസ് റേഡിയോൺ പോലെയുള്ള ബദൽ മോഡലുകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പിൻവലിച്ചതാണെങ്കിൽ ടിവിഎസിന്റെ എൻട്രി ലെവൽ കമ്മ്യൂട്ടർ ബൈക്കുകളായി സ്പോർട്ട്, റേഡിയൻ എന്നിവ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാവുക.
നിർത്തലാക്കാനുള്ള കാരണം
ടിവിഎസ് സ്റ്റാർ സിറ്റിപ്ലസ് നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഡിമാൻഡ് കുറവായതാകാം. മാത്രമല്ല, ടിവിഎസിന്റെ തന്നെ മറ്റ് മോഡലുകളുമായി സ്റ്റാർ സിറ്റിപ്ലസിന് വിപണിയിൽ മത്സരം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതേ 110 സിസി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ടിവിഎസിന്റെ തന്നെ റേഡിയന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത് സ്റ്റാർ സിറ്റിപ്ലസിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ ഡിസൈനിലോ, ഫീച്ചറിലോ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ടിവിഎസ് സ്റ്റാർ സിറ്റിപ്ലസിനെ കുറിച്ച്
ടിവിഎസ് 'സ്റ്റാർ സിറ്റി+' ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് 2014ലാണ്. ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്ന നിരയിൽ ഈ മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2021 മാർച്ചിൽ ഈ ബൈക്കിൽ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഇതിൽ 'റോറ്റോ പെറ്റൽ' ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി.
അതിനുശേഷം, പുതിയ എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി എഞ്ചിനിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. വിപണിയിലെ നിലവിലെ ട്രെൻഡുകൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ പോയത്, മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ എൻട്രി ലെവൽ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയിൽ ഈ ബൈക്കിന്റെ പ്രസക്തി നിലനിർത്തുന്നതിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ടാകാം.
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്, കമ്പനിയുടെ നിരയിൽ ദീർഘകാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോഡലിന്റെ അന്ത്യത്തെ തന്നെയാകാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടിവിഎസിന്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, 109.7 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ഇടി-എഫ്ഐ എഞ്ചിനാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടർ ബൈക്കിലുള്ളത്. ഇത് 7,350 ആർപിഎമ്മിൽ 8 ബിഎച്ച്പി പവറും 4,500 ആർപിഎമ്മിൽ 8.7 എൻഎം (Nm) ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ 4-സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർബോക്സാണുള്ളത്.
മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ബൈക്കിന് 172 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 10 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കുമുണ്ട്. 115/116 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം. ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഈ ബൈക്കിൽ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പും ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൗളിന് പിന്നിലായി ഒരു യുഎസ്ബി പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരെ കാത്തിരിക്കുക
ഈ മോഡലിന്റെ ഉത്പ്പാദനം നിർത്തിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നെങ്കിലും, ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് 'സ്റ്റാർ സിറ്റി+' അപ്രത്യക്ഷമായതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന വരേണ്ടതുണ്ട്. അതുവരെ, ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമായി കാണാനാകില്ലെന്നും ഓർക്കണം.
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