മോട്ടോസോളിൽ ടിവിഎസ് പുറത്തിറക്കിയത് റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷനും ആർടിഎക്സ് 300 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനും: വിശദാംശങ്ങൾ
മോട്ടോസോളിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പിൽ പുറത്തിറക്കിയ റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷന്റെയും അപ്പാച്ചെ ആർടിഎക്സ് 300ന്റെ 20-ാം വാർഷിക പതിപ്പിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....
Published : December 7, 2025 at 12:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഗോവയിൽ അരങ്ങേറിയ ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്റെ വാർഷിക ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോട്ടോർസൈക്ലിങ് പരിപാടിയായ ടിവിഎസ് മോട്ടോസോളിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പിൽ കമ്പനി ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ അപ്പാച്ചെ ആർടിഎക്സ് 300ന്റെ 20-ാം വാർഷിക പതിപ്പും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ റോണിൻ അഗോണ്ടയ്ക്ക് മാത്രമേ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
1.31 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയിലാണ് കമ്പനി റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. 1.26 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയുള്ള ബേസ് റോണിനേക്കാൾ 5,300 രൂപ കൂടുതലാണ് ഇതിന്. അതേസമയം ആർടിഎക്സ് 300 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്റെ വില വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
ടിവിഎസ് റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ, എഞ്ചിൻ
സൗത്ത് ഗോവയിലെ അഗോണ്ട ബീച്ചിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്റെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വേരിയന്റാണ് റോണിൻ അഗോണ്ട. ഇന്ധന ടാങ്കിലെ അഞ്ച്-സ്ട്രൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്സിനൊപ്പം ഡിസൈനിൽ "അഗോണ്ട" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെളുത്ത പെയിന്റ് സ്കീമും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടാങ്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൗൾ അതേ ഷേഡിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷന്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇന്ധന ടാങ്കിലെ അഞ്ച്-സ്ട്രൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്സിനൊപ്പം ഡിസൈനിൽ "അഗോണ്ട" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെളുത്ത പെയിന്റ് സ്കീമും കാണാം. ടാങ്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൗൾ അതേ ഷേഡിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുറംഭാഗത്ത് ബേസ് റോണിൽ നിന്ന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 7,750 ആർപിഎമ്മിൽ 20.12 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 3,750 ആർപിഎമ്മിൽ 19.93 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 225.9 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന 5 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ടിവിഎസ് ആർടിഎക്സ് 300 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ, എഞ്ചിൻ
ഇനി ടിവിഎസ് ആർടിഎക്സ് 300 സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അപ്പാച്ചെ നെയിംപ്ലേറ്റിന്റെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ടിവിഎസിന്റെ 20-ാം വാർഷിക പതിപ്പ് നിരയിൽ ചേരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ് അപ്പാച്ചെ ആർടിഎക്സ് 300. മറ്റ് വാർഷിക മോഡലുകളിൽ കാണുന്ന പരിചിതമായ ഷാംപെയ്ൻ സ്വർണ്ണവും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള തീം, ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ബാഡ്ജിങ് എന്നിവ ഇതിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധന ടാങ്കിൽ 20 വർഷത്തെ സ്മാരക ലോഗോയും ഉണ്ട്. അതേസമയം ഡ്യുവൽ-ടോൺ സ്വർണ്ണ-കറുപ്പ് വീലുകൾ മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
ഈ സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങളൊഴിച്ചാൽ, RTX 300 സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പുതിയ 299.1 സിസി RT-XD4 എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 35.5 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 7,000ആർപിഎമ്മിൽ 28.5 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ, സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്, റൈഡ്-ബൈ-വയർ സിസ്റ്റം എന്നിവയുള്ള 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
