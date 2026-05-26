ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125ന് രണ്ട് പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ കൂടെ: വിലയിലും വർധനവ്, പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം

TVS Jupiter 125 Gains Two New Colour Options (Image credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 10:50 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഒരു ഫാമിലി സ്‌കൂട്ടറാണ് ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125. മികച്ച പെർഫോമൻസ്, ആകർഷകമായ ഫീച്ചറുകൾ, വലിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്നിവയാണ് ഇതിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. രണ്ട് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ചേർത്ത് ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125 ലൈനപ്പ് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125ന് ഇപ്പോൾ ഐവറി എലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഐവറി മാറ്റ് കോപ്പർ ബ്രോൺസ് എന്നീ രണ്ട് ഷേഡുകൾ കൂടെ ലഭിക്കുന്നു.

സ്‌കൂട്ടറിന് പുതുമയും കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്കും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കളറുകളാണ് ഇവ. പുതിയ നിറങ്ങൾ ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125ന്‍റെ DT SXC വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമാകൂ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സ്‌കൂട്ടറുകളിൽ ഒന്നാണ് ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125. ഹോണ്ട ആക്‌ടിവ 125, സുസുക്കി ആക്‌സസ് 125, ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 125 എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളികൾ.

പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക് അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം, തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്‍റുകളുടെ വിലയും കമ്പനി 1,000 രൂപ വരെ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125: പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125 ലെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റ് രണ്ട് പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ സ്‌കീമുകൾ ചേർത്തതാണ്. അതേസമയം, ഐവറി മാറ്റ് കോപ്പർ ബ്രോൺസ് ഷേഡിൽ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാനായി ഐവറി പാനലുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച വെങ്കല ഹൈലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125 ലെ പുതിയ പെയിന്‍റ് സ്‌കീമുകളിൽ ഫ്ലോർബോർഡിനും സീറ്റ് ഏരിയയ്ക്കും ചുറ്റും ബീജ്, ബ്രൗൺ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രീമിയം സ്റ്റൈലിങിന് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

ഇതോടെ ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125 ആകെ പതിനൊന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ ചില കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ ചില വകഭേദങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125നെ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാനും അതോടൊപ്പം ഫാമിലി സ്‌കൂട്ടറായി നിലനിർത്താനും ടിവിഎസ് ശ്രമിക്കുന്നു.

ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125: പുതുക്കിയ വില
പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ ചേർത്തതിന് പുറമെ, ജൂപ്പിറ്റർ 125 നിരയുടെ വിലയും ടിവിഎസ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിറങ്ങൾ ചേർത്തതിന് പുറമേ, ഇന്ത്യയിലെ ജൂപ്പിറ്റർ 125 നിരയുടെ വിലയും ടിവിഎസ് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. DT SXC വേരിയന്‍റിന് നിലവിലുള്ള വില നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം SmartXonnect വേരിയന്‍റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വർധനവ്.

വേരിയന്‍റ്പുതിയ വില
(ex-showroom, Delhi)		എത്ര കൂടി?
ഡ്രം-അലോയ്Rs. 78,700Rs. 600
ഡിസ്‌ക്Rs. 83,900Rs. 600
DT SXCRs. 86,750മാറ്റമില്ല
SmartXonnectRs. 89,060Rs. 1,000

ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125: എഞ്ചിൻ
മെക്കാനിൽ സവിശേഷതകളിലൊന്നും ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125 മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് 8.7 ബിഎച്ച്പിയും 11.1 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 124.8 സിസി എയർ-കൂൾഡ് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ വരുന്നു. ഇത് ഒരു സിവിടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ഫ്യുവൽ ഫില്ലർ, എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഫ്യുവൽ ലിഡ് ആക്‌സസ്, എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, സെമി-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഒന്നോ രണ്ടോ ഹെൽമെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത്ര അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

SmartXonnect വേരിയന്‍റ് ടിവിഎസിന്‍റെ കണക്റ്റഡ് ടെക്‌നോളജി സ്യൂട്ടിലൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും നാവിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ, നിലവിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പാക്കേജും യാത്രക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പൊസിഷനിങും നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം, ജൂപ്പിറ്റർ 125-നെ ദൃശ്യപരമായി പുതുമയുള്ളതാക്കുന്നതിലും ടിവിഎസ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

