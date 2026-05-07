ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഒരൊറ്റ ചാർജിൽ 175 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: 4.7kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിൽ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസിന്‍റെ പുതിയ വേരിയന്‍റ്

അടുത്തുള്ള ടിവിഎസ് മോട്ടോർ ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ, വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയോ പുതിയ ബാറ്ററി വേരിയന്‍റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബുക്കിങിനായി 5,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകണം.

TVS IQUBE S 4 7KWH BATTERY PACK TVS IQUBE S 4 7KWH PRICE TVS IQUBE S 4 7KWH FEATURES ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ്
TVS iQube S 4 7kWh Variant Launched in India (Image Credit: TVS Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്രാൻഡായ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ഐക്യൂബ് എസ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ 4.7kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കി. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 1,66,933 രൂപയാണ്.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി 5,000 രൂപ ടോക്കൺ തുകയ്ക്ക് പുതിയ ഐക്യൂബ് എസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് പൂർണ്ണമായും റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തുള്ള ടിവിഎസ് മോട്ടോർ ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ, വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയോ പുതിയ ബാറ്ററി വേരിയന്‍റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.

175 കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിങ് സൈക്കിൾ (IDC) റേഞ്ച്, 32 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ്, പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, മണിക്കൂറിൽ 82 കിലോമീറ്റർ വേഗത എന്നിങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകൾ പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കിലുണ്ട്. പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കായ ഐക്യൂബ് എസ് പാലറ്റിൽ പുതിയ നിറങ്ങളും കാണാം.

ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh: വില

മോഡൽബാറ്ററി
പായ്‌ക്ക്		 വില
(എക്‌സ്-ഷോറൂം)		കളർ
ഓപ്‌ഷൻ
ടിവിഎസ്
ഐക്യൂബ്
എസ്		4.7kWhRs 1,66,933Magnificence
Purple Biege
Harlequin
Blue Beige
Mercury Grey
TVS IQUBE S 4 7KWH BATTERY PACK TVS IQUBE S 4 7KWH PRICE TVS IQUBE S 4 7KWH FEATURES ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ്
TVS iQube S 7.4 kWh: Dual-tone colour options (Image Credit: TVS Motor)

ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh: ഡിസൈൻ
ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh വേരിയന്‍റ് അതിന്‍റെ ഔട്ട്‌ഗോയിങ് മോഡലിന്‍റെ അതേ ഡിസൈൻ നിലനിർത്തുന്നു. സെർഫാസ് ട്രൂ സീരിസ് ലൈറ്റിങുമായി (TSL) സംയോജിപ്പിച്ച LED ഹെഡ്‌ലൈറ്റും ടെയിൽലൈറ്റും ഒരു പില്യൺ ബാക്ക്‌റെസ്റ്റും ഇതിലുണ്ട്.

മാഗ്നിഫിക്കൻസ് പർപ്പിൾ ബീജ്, ഹാർലെക്വിൻ ബ്ലൂ ബീജ് എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറങ്ങളിലാണ് ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh വേരിയന്‍റ് ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് ഡ്യുവൽ-ടോൺ സീറ്റും ബീജ് ഇന്നർ പാനലുകളും ലഭിക്കുന്നു.

32 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പെയ്‌സാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് ഹെൽമെറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യുഎസ്ബി ചാർജർ പോർട്ടും ഉണ്ട്.

TVS IQUBE S 4 7KWH BATTERY PACK TVS IQUBE S 4 7KWH PRICE TVS IQUBE S 4 7KWH FEATURES ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ്
TVS iQube S 7.4 kWh has a 7-inch TFT touchscreen display. (Image Credit: TVS Motor)

ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ വേരിയന്‍റിൽ 7 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇടതുവശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോയ്‌സ്റ്റിക്ക് വഴി ഇത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, ഇൻകമിങ് കോൾ, SMS അലേർട്ടുകൾ, ഡോക്യുമെന്‍റ് അപ്‌ലോഡ്, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, ടിവിഎസ് ഐക്യൂബിനായുള്ള വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റ്, അലക്‌സ സ്‌കിൽസെറ്റ്, ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷൻ, ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എംപ്റ്റി, റിമോട്ട് ചാർജ് സ്റ്റാറ്റസ്, 118+ കണക്റ്റഡ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റ് സവിശേഷത റൈഡർമാർക്ക് അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ് വേരിയന്‍റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 4.7kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ്. പോർട്ടബിൾ ചാർജർ വഴി 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിന് 175 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ച് ഉണ്ട്. കൂടാതെ 82 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഐക്യൂബ് എസ് 4.7kWh ബാറ്ററി പായ്‌ക്ക് 4.3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കും. ഇതിന് ഇക്കോ, പവർ റൈഡ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്. മുന്നിൽ 220mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിന്നിൽ 130mm ഡ്രം ബ്രേക്കും ബ്രേക്കിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് 157mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുണ്ട്.

പുതിയ ഐക്യൂബ് എസ്സിന് മുന്നിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനും പിന്നിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന, ഹൈഡ്രോളിക് ട്വിൻ-ട്യൂബ് ഷോക്ക് അബ്സോർബറുമുണ്ട്.

Also Read:

  1. ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി 'വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6': വിലയും സവിശേഷതകളും
  2. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്‌സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  3. കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റവും ഫീച്ചർ അപ്‌ഡേറ്റുകളുമായി ക്യുജെ മോട്ടോറിന്‍റെ പുതുക്കിയ SRV 300 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  4. വമ്പൻ പെർഫോമൻസും അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ബാറ്ററി സാങ്കേതകവിദ്യയും: പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ഒബെൻ; ആദ്യം വാങ്ങുന്ന 10,000 പേർക്ക് 25,000 രൂപ കിഴിവ്

TAGGED:

TVS IQUBE S 4 7KWH BATTERY PACK
TVS IQUBE S 4 7KWH PRICE
TVS IQUBE S 4 7KWH FEATURES
ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ്
TVS IQUBE S 4 7KWH VARIANT LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.