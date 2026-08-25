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145 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
ഐക്യൂബ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് 10 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെ ലഭിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മില്യൺആർ എഡിഷൻ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : August 25, 2026 at 3:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ ഐക്യൂബ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ലൈനപ്പ് വികസിപ്പിച്ച് ടിവിഎസ് മോട്ടോർ. ഐക്യൂബ് 10 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെന്ന നേട്ടം പിന്നിട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കമ്പനി പ്രത്യേക പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ഐക്യൂബ് മില്യൺആർ' ആണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്.
ഐക്യൂബിന്റെ 3.5kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 145 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. നിരവധി സൗന്ദര്യവർദ്ധക, പ്രായോഗിക അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ നിറവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് മില്യൺആർ എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 1,40,138 രൂപയാണ്. ഇത് കർണാടകയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും വിലയിൽ ചെറിയതോതിൽ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. താത്പ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടിവിഎസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (tvsmotor.com) വഴി 5,000 രൂപ പൂർണമായും റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടോക്കൺ തുക നൽകി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
|മോഡൽ
|വില
(എക്സ്-ഷോറൂം)
|ഐക്യൂബ് മില്യൺ
ആർ എഡിഷൻ
|Rs 1,40,138
ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് മില്യൺആർ എഡിഷൻ: പുതിയതെന്താണ്?
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മില്യൺആർ എഡിഷനിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് അതിന്റെ അറോറ ഗ്രീൻ ഡ്യുവൽ-ടോൺ പെയിന്റ് സ്കീമാണ്. നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് നിറത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഇതെന്ന് ടിവിഎസ് പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ പ്രത്യേക ഗ്രാഫിക്സും മില്യൺആർ ബ്രാൻഡിങും ഉണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐക്യൂബിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു. കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം ഉപയോഗപ്രദമായ ചില ദൈനംദിന സവിശേഷതകളും ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് മില്യൺആർ കൊണ്ടുവരുന്നു.
അനുയോജ്യമായ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ചാർജ് ചെയ്യാൻ റൈഡർമാരെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പാർട്ടുമെന്റും സംയോജിത യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ മൊത്തം ലഭ്യമായ സംഭരണശേഷി 32 ലിറ്ററിൽ നിന്ന് 35.5 ലിറ്ററായി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് ടിവിഎസ് പറയുന്നു.
ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് മില്യൺആർ എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ 3.5kWh ബാറ്ററിയാണ് ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് മില്യൺആർ എഡിഷനിലും ഉള്ളത്. ഇതിന് 145 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ച് ഉണ്ട്. പോർട്ടബിൾ ചാർജറിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ 4 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 0 ശതമാനം മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനാവും. വെറും 4.2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. കൂടാതെ മണിക്കൂറിൽ 82 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പും ടെയിൽലാമ്പും ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് അസിസ്റ്റ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ, എസ്എംഎസ് അലേർട്ടുകൾ, ഡിസ്റ്റൻസ്-ടു-എംപ്റ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ജിയോഫെൻസിങ്, ആന്റി-തെഫ്റ്റ് അലേർട്ട്, ക്രാഷ് ആൻഡ് ഫാൾ അലേർട്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ സവിശേഷതകൾ.
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