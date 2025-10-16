ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ബുള്ളറ്റിനും കെടിഎമ്മിനും എതിരാളി; നിരത്ത് വാഴാന്‍ ടിവിഎസ്‌ അപ്പാച്ചെ RTX 300

ആദ്യ അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂര്‍ അപ്പാച്ചെ ആര്‍ടിഎക്‌സ് 300 എഡിവി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍. ബേസിക് വെരിയന്‍റിന് 1.99 രൂപയാണ് വില. ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം.

TVS Apache RTX 300 ADV bike launched in India (TVS Motor Company)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
ന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തി പുതിയ ടിവിഎസ്‌ അപ്പാച്ചെ ആര്‍ടിഎക്‌സ്‌ 300. 1.99 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ എക്‌സ്‌ ഷോറൂം വിലയിലാണ് ബൈക്ക് എത്തുന്നത്. ടിവിഎസിന്‍റെ ആദ്യത്തെ അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറര്‍ ബൈക്കാണിത്. റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്‌ക്രാം 440, കെടിഎം 250 അഡ്വഞ്ചര്‍, യെസ്‌ഡി അഡ്വഞ്ചര്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഒരു എതിരാളിയായാണ് ടിവിഎസ്‌ അപ്പാച്ചെ ആര്‍ടിഎക്‌സ്‌ 300 അവതരിപ്പിച്ചത്.

299 സിസി ലിക്വിഡ് കൂള്‌ഡ് സിംഗിള്‍ സിലിണ്ടര്‍ RT-XDA എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 9000 ആര്‍പിഎമ്മില്‍ 35.5 ഹോഴ്‌സ്‌ പവര്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും 7000 ആര്‍പിഎമ്മില്‍ 28.5 എന്‍എം ടോര്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. എഞ്ചിന്‍- സിക്‌സ് സ്‌പീഡ് മാനുവല്‍ ഗിയര്‍ ബോക്‌സുമായാണ് ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ബൈ-ഡൈറക്ഷണല്‍ ക്വിക് ഷിഫ്‌റ്റര്‍ അതോടൊപ്പം അസിസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലച്ച് എന്നിവയുമുണ്ട്. അഞ്ച് നിറത്തിലാണ് ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തുന്നത്.

TVS Apache RTX 300 (TVS Motor Company)

കണ്ണിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള എല്‍ഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകള്‍ ബൈക്കിന്‍റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. എല്‍ഇഡി ടേണ്‍ ഇന്‍ഡിക്കേറ്ററുകള്‍, മസ്‌കുലാര്‍ ഇന്ധന ടാങ്ക്, വളരെ സുതാര്യമായ വിന്‍ഡ്‌സ്‌ക്രീന്‍, ബൈക്കിന് മുന്‍വശത്തുള്ള കൊക്ക് പോലുള്ള പ്രൊജക്ഷന്‍ എന്നിവയും ബൈക്കിനെ മറ്റുള്ളവയില്‍ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല ഇതില്‍ കോള്‍, എസ്‌എംഎസ്‌ അലര്‍ട്ടുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഗോപ്രോ നിയന്ത്രണം, സെഗ്‌മെന്‍റ് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് മിററിങ് തുടങ്ങിയവയും ടിവിഎസ്‌ അപ്പാച്ചെ ആര്‍ടിഎക്‌സ്‌ 300 വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

എഞ്ചിനും ഫീച്ചറുകളും: ടിവിഎസ്‌ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ബൈക്കില്‍ 299.1 സിസി, സിംഗിള്‍ സിലിണ്ടര്‍, ലിക്വിഡ് -കൂള്‍ഡ് ഡിഒഎച്ച്‌സി എഞ്ചിന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിന്‍ 900 ആര്‍പിഎമ്മില്‍ പരമാവധി 36 പിഎസ് പവറും 7000 ആര്‍പിഎമ്മിന്‍ 28.5 എന്‍എം ടോര്‍ക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ അര്‍ബന്‍, റെയിന്‍, ടൂര്‍, റാലി എന്നിങ്ങനെ നാല്‌ റൈഡ് മോഡുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

TVS Apache RTX 300 (TVS Motor Company)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുത്തന്‍ സ്റ്റീല്‍ ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ ബൈക്ക് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്‍വശത്ത് 41mm USD ഫോര്‍ക്കുകളും പിന്നില്‍ മോണോഷോക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുന്‍ വശത്തെ വീല്‍ 19 ഇഞ്ചും പിന്‍വശത്തെ വീല്‍‍ 17 ഇഞ്ചുമാണ്. ഈ ബൈക്കിനായി പ്രത്യേകം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്‍റെ വീലുകളെന്ന് ടിവിഎസ്‌ മോട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ബ്രേക്കിങ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അറ്റത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളാണ്. ബൈക്കിലെ സീറ്റിന്‍റെ ഉയരം 835 mm ആണ്. അതേസമയം ബൈക്കിന്‍റെ കര്‍ബ് വെയ്‌റ്റ് 180 കിലോഗ്രാം ആണ്.

TVS Apache RTX 300 (TVS Motor Company)

ബൈക്കില്‍ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ടിഎഫ്‌ടി ഡിസ്‌പ്ലേയുമുണ്ട്. ഇത് ടിവിഎസ്‌ സ്‌മാര്‍ട്ട് എക്‌സണക്‌റ്റ് ആപ്പ് വഴി കണക്‌റ്റ് ചെയ്യാനാകും. ഇതില്‍ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ്‌ മിററിങ്ങും സാധ്യമാകും. ബേസിക് വെരിയന്‍റിന് 1.99 രൂപയാണ് വില. എന്നാല്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ ഏറെയുള്ള ടോപ്പ് വേരിയന്‍റിന് 2.14 ലക്ഷം രൂപയും ബില്‍റ്റ് ടു ഓര്‍ഡര്‍ (BTO) വേരിയന്‍റിന് 2.29 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില.

TVS Apache RTX 300 (TVS Motor Company)

