കരുത്തിനും സാഹസികതയ്ക്കും പേരുകേട്ടത്, ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് ഉത്തമം: ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ലൈനപ്പിലേക്ക് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മോഡലുകൾ
ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കും ദീർഘദൂര ടൂറുകൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് കളർ സ്കീമും, ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ആക്സസറികളും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മോഡലുകളിലുണ്ട്.
Published : May 25, 2026 at 4:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫിന്റെ പ്രീമിയം അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ശ്രേണിയാണ് ടൈഗർ 900. പരുക്കൻ ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കും ദീർഘദൂര ടൂറുകൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഡ്വഞ്ചർ യാത്ര ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ ഇഷ്ട്ട ബൈക്കിന്റെ രണ്ട് പുതിയ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുകൾ കൂടെ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
ആൽപൈൻ എഡിഷൻ, ഡെസേർട്ട് എഡിഷൻ എന്നിവയാണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് കളർ സ്കീമുകളും, ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ആക്സസറികളും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മോഡലുകളിലുണ്ട്. ടൂറിങിനും ഓഫ്-റോഡിങ് റൈഡിങിനുമായി അനുയോജ്യമായ ഡിസൈനാണ് ഇവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആൽപൈൻ, ഡെസേർട്ട് എഡിഷനുകൾക്ക് എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും, സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും, എവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ആൽപൈൻ, ഡെസേർട്ട് എഡിഷൻ: വില, ലഭ്യത, എതിരാളികൾ
ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ആൽപൈൻ എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 15.35 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതേസമയം ഡെസേർട്ട് എഡിഷന് 16.05 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. ആൽപൈൻ എഡിഷൻ സ്നോഡോണിയ വൈറ്റ്, ഗ്രാഫിക് ബ്ലാക്ക്, ഈജിയൻ ബ്ലൂ ഷേഡുകളിൽ ലഭ്യമാവും. ഡെസേർട്ട് എഡിഷൻ അർബൻ ഗ്രേ, സാഫയർ ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ട്രയംഫ് ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ടൂ-വീലറുകളുടെയും ബുക്കിങ് നടത്താം. ഇന്ത്യയിൽ ഇവ BMW F 900 GS/ F 900 GS അഡ്വഞ്ചർ, KTM 890 അഡ്വഞ്ചർ R, ഡ്യുക്കാട്ടി ഡെസേർട്ട്X, സുസുക്കി V-Strom 800DE, ഹോണ്ട ട്രാൻസ്ആൽപ്പ് XL750 പോലുള്ള മോഡലുകളുമായി മത്സരിക്കും.
ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ആൽപൈൻ എഡിഷൻ: ടൂറിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
GT പ്രോ വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ആൽപൈൻ എഡിഷൻ. ഇത് ഹൈവേകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിലും ലോങ് റൈഡുകളിലും സുഗമമായ ഡ്രൈവിങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. നീല ആക്സന്റുകളുള്ള സ്നോഡോണിയ വൈറ്റ് കളർ സ്കീമിനൊപ്പം,ഇത് ഒരു ആകർഷക രൂപം നൽകുന്നു. വിഷ്വൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കപ്പുറം, ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് എഞ്ചിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബാറുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഒരു അക്രപോവിക് എക്സ്ഹോസ്റ്റും ആൽപൈൻ എഡിഷനിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു സ്പോർട്ടിയർ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് നോട്ട് നൽകുന്നതിനിടയിലാണ് പാക്കേജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രയംഫ് പറയുന്നു. പ്രീമിയം സൈക്കിൾ പാർട്സ്, TFT ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഒന്നിലധികം റൈഡിങ് മോഡുകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് GT പ്രോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമഗ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സേ പാക്കേജ് എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ സ്യൂട്ടും ഇതിലുണ്ട്.
ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ആൽപൈൻ എഡിഷൻ: ഓഫ്-റോഡർ
കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ടൈഗർ 900 റാലി പ്രോ വേരിയന്റിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മോഡലാണ് ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ഡെസേർട്ട് എഡിഷൻ. സാഹസികതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിങ് വിശദാംശങ്ങളും അധിക സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് സംരക്ഷണ ബാറുകൾ, ലോങ്-ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ, ഒരു അക്രപോവിക് സൈലൻസർ എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഡെസേർട്ട് എഡിഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
17 ഇഞ്ച് പിൻ വീൽ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഓഫ്-റോഡ് റൈഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഇത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റാലി പ്രോയേക്കാൾ അധിക ആക്സസറികളും അതുല്യമായ സ്റ്റൈലിങും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡെസേർട്ട് എഡിഷന് 10,000 രൂപ വില കുറവാണ്. ഇത് സാഹസിക ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന റൈഡർമാർക്ക് മികച്ച ഓപ്ഷനായി മാറുന്നു.
ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ആൽപൈൻ, ഡെസേർട്ട് എഡിഷൻ: പവർട്രെയിൻ
ട്രയംഫിന്റെ 888 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ഇൻലൈൻ ട്രിപ്പിൾ-സിലിണ്ടർ ടി-പ്ലെയിൻ എഞ്ചിനാണ് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്കും കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 9,500 ആർപിഎമ്മിൽ 106.52 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,850 ആർപിഎമ്മിൽ 90 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഒരു ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രീമിയം സസ്പെൻഷൻ ഹാർഡ്വെയറും അഡ്വാൻസ്ഡ് റൈഡർ എയ്ഡുകളും രണ്ട് മോഡലുകളിലും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
