റോഡിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ 'ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RS' ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ: വില 13.91 ലക്ഷം രൂപ
2025 നവംബറിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മോഡലിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് ഇത്. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലായതിനാൽ പരിമിതം എണ്ണം മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.
Published : May 23, 2026 at 5:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രാൻഡായ ട്രയംഫ് വളരെ വേഗത്തിലാണ് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചത്. ബജാജ് ഓട്ടോയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ 400cc, 350cc ബൈക്കുകൾ പുറത്തിറക്കി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വൻവിജയം നേടാൻ ട്രയംഫിന് സാധിച്ചു. സ്പീഡ് 400, സ്ക്രാംബ്ലർ 400 പോലുള്ള മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഹിറ്റാണ്. കമ്പനി ഇപ്പോൾ പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RX ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
13.91 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 2025 നവംബറിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മോഡലാണ് ഇത്. പുതുക്കിയ ബോണവില്ലെ ശ്രേണിക്കും സ്പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ പതിപ്പിനും ഒപ്പം ട്രയംഫിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലും ഇതേ നിരയിൽ ചേരുന്നു.
പുതിയതെന്താണ്?
നിലവിലുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RS-ന്റെ കൂടുതൽ ട്രാക്ക്-ഓറിയന്റഡ് വേരിയന്റായിട്ടാണ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RX അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാസിയിലും സ്റ്റൈലിങിലും വരുത്തിയ അപ്ഗ്രേഡുകളാണ് RX-നെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് റൈഡിങ് പൊസിഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ഹാൻഡ്ലിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഷാർപ്പ്നെസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് RS-നെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അഗ്രസ്സിവ് റൈഡിങ് ലുക്കിലാണ് പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RX വരുന്നത്.
പുതിയ എഡിഷനിൽ കമ്പനി സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന 41 mm Ohlin NIX30 USD ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, പിന്നിൽ Ohlin STX40 മോണോഷോക്ക് എന്നിവയാണ് നൽകിയത്. ബ്രേക്കിങിനായി, ബൈക്കിന് ബ്രെംബോ സ്റ്റൈലമ ഫോർ-പിസ്റ്റൺ മോണോബ്ലോക്ക് കാലിപ്പറുകളുമായി ജോഡിയാക്കിയ ട്വിൻ 310 mm ഫ്ലോട്ടിങ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കുകളും 220 mm പിൻ ഡിസ്കും ലഭിക്കുന്നു. മികച്ച ഗ്രിപ്പിനായി, ഇത് പിറെല്ലി ഡയാബ്ലോ സൂപ്പർകോർസ SP V3 ടയറുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
പുതിയ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ 756 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ഇൻലൈൻ-ട്രിപ്പിൾ എഞ്ചിൻ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് 12,000 ആർപിഎമ്മിൽ 130 HP ഉം 9,500 ആർപിഎമ്മിൽ 80 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായും ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററുമായും ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയത്. ഇവ രണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപകരണങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ റെസ്പോൺസീവ് ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസും മികച്ച മിഡ്-റേഞ്ച് പെർഫോമൻസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇത് സ്പിരിറ്റഡ് റോഡ് റൈഡിങിനും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ട്രാക്ക് ഉപയോഗത്തിനും പ്രത്യേകം ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RX-ൽ ഒരു സിൽവർ പെയിന്റ് സ്കീം, ചുവന്ന സബ്ഫ്രെയിം, പിൻസ്ട്രിപ്പ്ഡ് വീലുകൾ, സൈലൻസറിലും സീറ്റ് യൂണിറ്റിലും RX-നിർദ്ദിഷ്ട ബാഡ്ജിങ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രാക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത 765-ക്ലാസ് ട്രിപ്പിൾ തിരയുന്ന റൈഡർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ലുക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
13.91 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 RX മോഡലിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 756 RS-നേക്കാൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 12.93 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട്. നവീകരിച്ച ഓലിൻ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകൾ, അതുല്യമായ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പാക്കേജ് എന്നിവയാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലിലെ വില വർധനവിന് പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത്.
