കരുത്തൻ എഞ്ചിനിൽ പുതിയ ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ ഡിജിആർ എഡിഷൻ: വിശദാംശങ്ങൾ

പുതിയ ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ ഡിജിആർ എഡിഷനിൽ പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പതിപ്പിന്‍റെ 800 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കൂ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 3:28 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള മോഡലുകളുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ പ്രശസ്‌തരാണ്. ഇത്തവണ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി അവരുടെ ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200ന്‍റെ തികച്ചും സവിശേഷമായ ഒരു കഫേ റേസർ ഡിജിആർ എഡിഷനാണ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലിന്‍റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണെന്ന് പറയാം.

ഈ വർഷം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിങും പുതിയ മെറ്റീരിയലുകളും ഉപയോഗിച്ച് DGR എഡിഷൻ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പിന്‍റെ 800 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കൂ. റാൻഡം നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ ഒരു യൂണിറ്റ് നൽകും.

അതിനാൽ റൈഡർമാർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്‌ഡ് ജെന്‍റിൽമാൻസ് റൈഡ് 2026-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കാമ്പെയ്‌ൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ നാല് പ്രൊഫൈൽ ബാഡ്ജുകൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതിന് ചില നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. ഇത് ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • റൈഡർ പ്രൊഫൈൽ പൂരിപ്പിക്കുക
  • വ്യക്തിഗത സംഭാവന നൽകുക
  • 'പേ ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്' ബാഡ്‌ജ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും സംഭാവന നൽകുക
  • കുറഞ്ഞത് 250 യുഎസ് ഡോളറെങ്കിലും സമാഹരിക്കണം
ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ ഡിജിആർ എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ
പുതിയ സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 ഡിജിആർ എഡിഷനിൽ ക്ലാസിക് ബ്രിട്ടീഷ് റേസിങ് ഗ്രീനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സവിശേഷ കളർ സ്‌കീം ഉണ്ട്. കോംപറ്റീഷൻ ഗ്രീൻ, അലുമിനിയം സിൽവർ ബോഡി പെയിന്‍റ്, അലുമിനിയം സിൽവർ വീലുകൾ, കളർ-കോഡഡ് കോംപറ്റീഷൻ ഗ്രീൻ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ബൗൾ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 1960 കളിലെ യഥാർത്ഥ ബ്രിട്ടീഷ് കഫേ റേസർമാരിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഇതിന്‍റെ സ്റ്റൈലിങ്. ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകളും പുതിയ ഹാരിസ് ട്വീഡ് ബുള്ളറ്റ് സീറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഔട്ടർ ഹെബ്രൈഡുകളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ, കൈകൊണ്ട് നെയ്‌ത തുണികൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ട്രയംഫ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ബൈക്കിലെ ക്ലിപ്പ്-ഓണുകൾ റൈഡർ താഴേക്ക് ചാരി ഇന്ധന ടാങ്കിന് ചുറ്റും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണാത്മക റൈഡിങ് പൊസിഷൻ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, പിൻ കൗളോടുകൂടിയ സിംഗിൾ-സീറ്റ് സജ്ജീകരണം ഇതിന് ഒരു മികച്ച കഫേ റേസർ ലുക്ക് നൽകുന്നു. അതേസമയം, മെഷീൻ ചെയ്‌ത ബാർ-എൻഡ് മിററുകൾ അതിന്‍റെ ആകൃതി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു.

അതേസമയം റിബഡ് ക്ലച്ച്, ആൾട്ടർനേറ്റർ ബാഡ്‌ജ്, കറുത്ത ഹെഡ് ബോൾട്ട് കവർ, ശിൽപമുള്ള കാൽമുട്ട് പാഡുകൾ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ അതിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു. '15 വർഷത്തെ ഡാപ്പർ' വാർഷിക ഗ്രാഫിക്, നമ്പർ ബോർഡ്, കൂടാതെ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ഒരു സവിശേഷമായ 'ആധികാരികതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' എന്നിവയും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ ഡിജിആർ എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ
പുതിയ ട്രയംഫ് സ്‌പീഡ് ട്വിൻ 1200 കഫേ റേസർ ഡിജിആർ എഡിഷനിൽ ബോണവില്ലെ 1200-ൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 270-ഡിഗ്രി ഫയറിങ് ഓർഡറിനൊപ്പം 8,000 ആർ‌പി‌എം വരെ വലിയ ശബ്‌ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. കൂടാതെ ശക്തമായ ത്രോട്ടിൽ റെസ്‌പോൺസും നൽകുന്ന ലോ-ഇനെർഷ്യ ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റും ഇതിലുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ഈ ബൈക്ക് 7,750 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ പരമാവധി 105 ബി‌എച്ച്‌പി പവറും 4,250 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ പരമാവധി 112 എൻ‌എം ടോർക്കും നൽകുന്നു.

