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മൂന്ന് പുത്തൻ മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിച്ച് ട്രയംഫ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ട്രയംഫ് ബോണവില്ലെ T40, T40 ബ്ലാക്ക്, ബോണവില്ലെ T4 എന്നിവ പുറത്തിറക്കി. ഇവയുടെ വില 2.55 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.
Published : October 7, 2026 at 6:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീമിയം ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് പുതിയ ട്രയംഫ് ബോണവില്ലെ T40, T40 ബ്ലാക്ക്, ബോണവില്ലെ T4 എന്നീ മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ, കമ്പനിയുടെ ഐക്കണിക് ആയ ബോണവില്ലെ 350cc വിഭാഗത്തിലും ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്. T4 മോഡലിന് 2.55 ലക്ഷം രൂപയും, T40, T40 ബ്ലാക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് 2.80 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്.
'ടിയർഡ്രോപ്പ്' ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, വട്ടത്തിലുള്ള എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ്, 'പീഷൂട്ടർ' ശൈലിയിലുള്ള എക്സ്ഹോസ്റ്റ്, സ്പോക്ക് വീലുകൾ, ഡ്യുവൽ റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ മോഡേൺ-ക്ലാസിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ സീരിസിന്റെ തനതായ ശൈലി ഈ ബൈക്കുകളിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഡിസൈൻ, എഞ്ചിൻ, സവിശേഷത ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ട്രയംഫ് ബോണവില്ലെ T40, T40 ബ്ലാക്ക്: ഡിസൈൻ
പുതിയ ട്രയംഫ് ബോണവില്ലെ T40-ൽ ഹെറിറ്റേജ്-സ്റ്റൈൽ ടു-ടോൺ പെയിന്റ് സ്കീം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് വരച്ച പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പിൻസ്ട്രൈപ്പിങ്, ക്രോം ആക്സന്റുകൾ, ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം എഞ്ചിൻ കവർ എന്നിവയുണ്ട്. ഏജിയൻ ബ്ലൂ & ഫ്യൂഷൻ വൈറ്റ്, മെറിഡിയൻ ബ്ലൂ & ടാഞ്ചറിൻ ഓറഞ്ച്, ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് വൈറ്റ് & ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ കളർ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ ഈ ബൈക്ക് ലഭ്യമാണ്.
അതേസമയം ട്രയംഫ് T40 ബ്ലാക്കിന് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയ ലുക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാറ്റ് പ്യൂട്ടർ ഗ്രേ, മാറ്റ് ഫാന്റം ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് വർക്ക്, ബ്ലാക്ക് എഞ്ചിൻ കേസിങ്, വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ സ്പോക്കുകളോട് കൂടിയ ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് അലോയ് റിമ്മുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ കാണാം. ഫാന്റം ബ്ലാക്ക്, കാർണിവൽ റെഡ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ട്രയംഫ് T4 ലഭ്യമാണ്.
എഞ്ചിൻ
ട്രയംഫിന്റെ 400 സീരീസ് ബൈക്കുകളിൽ ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ 350cc TR സീരീസ് എഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 7,000 ആർപിഎമ്മിൽ 28.6 bhp കരുത്തും 5,500 rpm-ൽ 31.2 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ലോ, മിഡ്-റേഞ്ച് വേഗതകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ബോണവില്ലിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പരിഷ്കരിക്കുകയും ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആകെ അഞ്ച് റൈഡിങ് മോഡുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. റോഡ്, റെയിൻ, ഇക്കോ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സാധാരണ റൈഡിങ് മോഡുകളും, ഉപയോക്താവിന് ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന രണ്ട് മോഡുകളും ഉൾപ്പെടെ ഇതിലുണ്ട്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ലീൻ-സെൻസിറ്റീവ് കോർണറിങ് എബിഎസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.
സവിശേഷതകൾ
റെട്രോ സ്റ്റൈലിങ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പുതിയ ബോണവില്ലെ ടി40, ടി40 ബ്ലാക്ക് എന്നിവയിൽ പുതിയ 4 ഇഞ്ച് റൗണ്ട് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ട്രയംഫിന്റെ നാവിഗേഷൻ ആപ്പ് വഴി സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയും പൂർണ്ണ-മാപ്പ് നാവിഗേഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്പ്ലേ, ഹാൻഡിൽബാർ സ്വിച്ച് ഗിയർ എന്നിവ വഴി റൈഡർമാർക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, റൂട്ട് പ്ലാനിങ്, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന വിജറ്റുകൾ എന്നിവയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
പുതിയ ട്രയംഫ് ബോണവില്ലെ ടി4 മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, റൈഡ് മോഡുകൾ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് എന്നിവയുള്ള കളർ എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്. അതേസമയം ലീൻ-സെൻസിറ്റീവ് കോർണറിങ് എബിഎസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, കസ്റ്റം റൈഡ് മോഡുകൾ, യുഎസ്ബി-സി ചാർജിങ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഈ വേരിയന്റിൽ ഇല്ല. പൂർണ്ണ എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, ഓട്ടോ-ഷട്ട്ഡൗൺ സൂചകങ്ങൾ, എമർജൻസി ഡീസെലറേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ്, യുഎസ്ബി-സി ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.
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