350 സിസി വിഭാഗത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ട്രയംഫ്: വിശദമായി
350 സിസി ശ്രേണിയിലുള്ള ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കിയാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് പോലുള്ള എതിരാളികളുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മത്സരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് തങ്ങളുടെ 350 സിസി റേഞ്ചിലുള്ള ബൈക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി ഈ മാസം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇവന്റ് ഏപ്രിൽ 6-7 തീയതികളിൽ നിശ്ചയിച്ചതായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് കമ്പനിയുടെ 350 സിസി ബൈക്കിലേക്കാണ് സൂചന നൽകുന്നത്.
2025 സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജിഎസ്ടി 2.0 പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾക്ക് 28 ശതമാനത്തിന് പകരം 40 ശതമാനമായി ജിഎസ്ടി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമാനമായി 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായും കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 350 സിസി ശ്രേണിയിലുള്ള ബൈക്ക് വരുന്നതോടെ 18 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നികുതി സ്ലാബ് ലഭിക്കും. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ബജാജിന് ഈ ബൈക്കുകളുടെ വില കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കാൻ അനുവദിക്കും. രാജ്യത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് പോലുള്ള എതിരാളികളുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മത്സരിക്കാൻ ഇത് ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ സഹായിക്കും. നിലവിൽ 350 സിസി വിഭാഗത്തിൽ അതിന്റെ പ്രധാന ബൈക്ക് ശ്രേണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം കാര്യമായും ലഭിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിനാണ്.
ട്രയംഫ് 350 സിസി എഞ്ചിൻ മോഡലിൽ പുതിയതെന്താണ്?
നിലവിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ബോർ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കുറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് 350 സിസി മാർക്കിന് തൊട്ടുതാഴെയാക്കും. ഇത് കാരണം നിലവിലുള്ള എഞ്ചിനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പീക്ക് പവർ ഏകദേശം 3 മുതൽ 5 എച്ച്പി വരെ കുറയും.
നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾക്ക്, ട്രയംഫിന്റെ നിലവിലുള്ള 399 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ അതിന്റെ മിക്ക ബൈക്കുകളിലും 40 എച്ച്പി പവറും 37.5 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്നു. അതേസമയം ത്രക്സ്റ്റൺ കുറച്ചുകൂടി, അതായത് 42 എച്ച്പി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
