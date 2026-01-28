ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആമ്പിയന്‍റ് ലൈറ്റിങും ഹെഡ്‌സ്‌അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേയും: പുതിയ ടെക് പാക്കേജുമായി ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ

പുതിയ ടെക് പാക്കേജിൽ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ആക്‌സസറികളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നെടുത്ത ചില സവിശേഷതകളും സുരക്ഷാ കിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് എല്ലാ ഹൈറൈഡർ വേരിയന്‍റുകൾക്കും ലഭ്യമാണ്.

Toyota Urban Cruiser Hybrid (Photo - Toyota Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 3:45 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ചേർത്തതിനൊപ്പം പുതുക്കിയ പതിപ്പിന്‍റെ വിലയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. 8 രീതികളിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പവർ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, മുൻ സീറ്റുകൾക്കുള്ള വെന്‍റിലേഷൻ, എൽഇഡി സ്‌പോട്ട്, റീഡിങ് ലാമ്പുകൾ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ്, സൺഷേഡുകൾ, ടൈപ്പ്-സി യുഎസ്ബി ഫാസ്റ്റ്-ചാർജിങ് പോർട്ടുകൾ എന്നിവ പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ ലഭിച്ച ഫീച്ചറുകളാണ്.

കമ്പനി ഇപ്പോൾ മിഡ്‌-സൈസ് എസുയുവി ആയ അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന് ഒരു പുതിയ ടെക് പാക്കേജ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ടെക് പാക്കേജിൽ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ആക്‌സസറികളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നെടുത്ത ചില സവിശേഷതകളും സുരക്ഷാ കിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് എല്ലാ ഹൈറൈഡർ വേരിയന്‍റുകൾക്കും ലഭ്യമാണ്.

ടെക് പാക്കേജിന് 29,499 വില വരും. അതിനാൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേരിയന്‍റിലെ വിലയേക്കാൾ 29,499 രൂപ കൂടെ അധികമായി നൽകേണ്ടിവരും. ടെക് പാക്കേജിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നും, പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിവിധ എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷനുകളിലുള്ള ഹൈറൈഡർ വേരിയന്‍റുകൾക്ക് വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ ടെക് പാക്കേജ്: സവിശേഷതകൾ
ഓരോ വേരിയന്‍റിലും ലഭ്യമായ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ടെക് പാക്കേജിൽ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ് സിസ്റ്റം, ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡാഷ്‌ക്യാം, ഒരു ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ (HUD) എന്നിവ ചേർക്കുന്നു. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ V വേരിയന്‍റിൽ ഇതിനകം തന്നെ HUD, മൾട്ടി-കളർ ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ് എന്നിവയുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ ടെക് പാക്കേജിലെ മറ്റെല്ലാം സാധാരണ മോഡലിന് സമാനമാണ്. കൂടാതെ പെട്രോൾ, ഹൈബ്രിഡ്, സിഎൻജി പവർട്രെയിനുകൾക്കൊപ്പമാണ് വരുന്നത്. പെട്രോൾ പതിപ്പിന് AWD ഓപ്ഷനും ലഭിക്കുന്നു.

ടെക് പാക്കേജുള്ള ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡറിന്‍റെ വേരിയന്‍റ് തിരിച്ചുള്ള വില

ഹൈറൈഡർ ടെക് പാക്കേജ് വിലമാനുവൽഓട്ടോമാറ്റിക്സിഎൻജിഹൈബ്രിഡ്
AND₹11.24 ലക്ഷം---
S₹12.76 ലക്ഷം₹13.91 ലക്ഷം₹13.62 ലക്ഷം₹16.75 ലക്ഷം
G/G(O)₹14.52 ലക്ഷം₹15.68 ലക്ഷം₹15.58 ലക്ഷം₹18.73 ലക്ഷം
In₹16.02 ലക്ഷം₹17.18 ലക്ഷം-₹19.86 ലക്ഷം
V AWD-₹18.58 ലക്ഷം--

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന്‍റെ എല്ലാ വേരിയന്‍റുകളിലും കമ്പനി ടെക് പാക്കേജ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. 29,499 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില. ഈ പാക്കേജിനൊപ്പം വാങ്ങുന്ന ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡറിന്‍റെ വില 11.24 ലക്ഷം മുതൽ 20.05 ലക്ഷം വരെയാണ്. സിഎൻജി പതിപ്പിന് 13.62 ലക്ഷം മുതൽ 15.58 ലക്ഷം വരെയാണ് വില. എഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്‍റിന് 18.58 ലക്ഷം മുതൽ 18.7 ലക്ഷം വരെയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. ടാറ്റ സിയറ പോലുള്ള ഇടത്തരം എസ്‌യുവികളുമായി അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ മത്സരിക്കും.


