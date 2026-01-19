ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടൊയോട്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം; എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

49 kWh, 61 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....

URBAN CRUISER ELECTRIC SUV TOYOTA NEW ELECTRIC SUV ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ TOYOTA URBAN CRUISER EV DESIGN
Toyota Urban Cruiser Electric SUV will be launched in India tomorrow (Image credit: Toyota)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ-ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി നാളെ (ജനുവരി 20) അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടൊയോട്ട. ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറിന്‍റെ ടീസർ ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിന് എതിരാളി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ടീസറിലെ ഡിസൈൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇ വിറ്റാരയുടെ പുനർനിർമ്മിച്ച പതിപ്പായി തോന്നും. എങ്കിലും സ്റ്റൈലിങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലോഞ്ചിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ, വരാനിരിക്കുന്ന ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയുടെ ഡിസൈനും എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ടീസറിൽ കാണുന്നത് പോലെ, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയിൽ മിനുസമാർന്ന ഡിസൈൻ ടച്ചുള്ള ഒരു മസ്‌കുലാർ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. പിക്‌സൽ പോലുള്ള എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളുമായി ജോടിയാക്കിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ കാണാം. വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള വീലുകളുണ്ടെങ്കിലും സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ മാരുതി ഇ വിറ്റാരയ്ക്ക് സമാനമായിരിക്കും. ആഗോള മോഡലിൽ കാണുന്നതുപോലെ, പിൻവശത്ത് കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകളും കട്ടിയുള്ള ബമ്പറും കാണാം.

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
വ്യത്യസ്‌തമായ കളർ സ്‌കീം ഒഴികെ, ഇ വിറ്റാരയ്ക്ക് സമാനമായ ഇന്‍റീരിയർ ലേഔട്ട് ആയിരിക്കും അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയിൽ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകൾക്കുമുള്ള ഭൗതിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇത് തുടർന്നും നിലനിർത്തും. ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ബ്ലാക്ക്ഡ്-ഔട്ട് തീമും ഗ്ലോസ്-ഫിനിഷ് ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി: ഫീച്ചറുകൾ
സവിശേഷതകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയിൽ 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, 10.25 ഇഞ്ച് പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്-റോ സീറ്റുകൾ, പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ്, ഫിക്‌സഡ് ഗ്ലാസ് റൂഫ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏഴ് എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം, ലെവൽ-2 ADAS എന്നീ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി: പവർട്രെയിൻ
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 144 bhp പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 49 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കും, 174 bhp പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 61 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. 49 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ പരമാവധി 343 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചും, 61 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഒറ്റ ചാർജിൽ പരമാവധി 425 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. രണ്ട് ബാറ്ററി വേരിയന്‍റുകളും ഫ്രണ്ട്-വീൽ-ഡ്രൈവ് സജ്ജീകരണത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.

ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, എതിരാളികൾ
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവിയുടെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില ഏകദേശം 18 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്, MG ZS EV, മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6, ടാറ്റ കർവ്വ് ഇവി, ടാറ്റ സിയറ ഇവി, ഇ വിറ്റാര എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന അർബൻ ക്രൂയിസർ ഇവി മത്സരിക്കും.

Also Read:

  1. ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവിക്ക് എതിരാളിയാകുമോ? വിയറ്റ്നാമീസ് കമ്പനിയുടെ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ വരുന്നു: വിൻഫാസ്റ്റ് VF5നെ കുറിച്ചറിയാം
  2. ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വരുന്നു: ഡിസൈൻ കാണാം
  3. കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളുമായി കിയ സിറോസിൽ പുതിയൊരു വേരിയന്‍റ് കൂടെ: വില അറിയാം
  4. കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന് പുതിയ വേരിയന്‍റ്: ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് ഉൾപ്പെടെ സവിശേഷതകളിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ

TAGGED:

URBAN CRUISER ELECTRIC SUV
TOYOTA NEW ELECTRIC SUV
ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ
TOYOTA URBAN CRUISER EV DESIGN
TOYOTA URBAN CRUISER EV LAUNCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.